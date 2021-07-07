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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210707/vaktsina-1740281730.html
Администратор поликлиники под Калининградом сливала вакцину в унитаз
Администратор поликлиники под Калининградом сливала вакцину в унитаз - РИА Новости, 07.07.2021
Администратор поликлиники под Калининградом сливала вакцину в унитаз
Администратор поликлиники из Калининградской области продавала сертификаты о прививке с ложными сведениями о прививках, а вакцины выливала в канализацию,... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T15:47
2021-07-07T15:47
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
россия
ирина волк
калининградская область
происшествия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Администратор поликлиники из Калининградской области продавала сертификаты о прививке с ложными сведениями о прививках, а вакцины выливала в канализацию, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее словам, местной полицией была задержана старший администратор одной из поликлиник областного центра, ее подозревают в изготовлении поддельных документов о вакцинации против COVID-19."Злоумышленница по просьбам обращавшихся к ней граждан выдавала им сертификаты о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с заведомо ложными сведениями о якобы сделанных прививках. Чтобы скрыть следы преступления, неиспользованные препараты женщина уничтожала, выливая вакцину в канализацию", - сказала Волк.Она добавила, что за подделки администратор требовала от 1,5 до 3,5 тысяч рублей, ее услугами воспользовались более 20 человек."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков - ред) ... Решается вопрос об избрании меры пресечения", - добавила Волк.Действиям граждан, покупавших сертификаты, будет дана правовая оценка, добавила представитель МВД РФ.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, ирина волк, калининградская область, происшествия
Администратор поликлиники под Калининградом сливала вакцину в унитаз
15:47 07.07.2021
 
© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" против короновирусной инфекции
Медицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной Спутник Лайт против короновирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Перейти в фотобанк

Администратор поликлиники из Калининградской области сливала вакцину в унитаз

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Администратор поликлиники из Калининградской области продавала сертификаты о прививке с ложными сведениями о прививках, а вакцины выливала в канализацию, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, местной полицией была задержана старший администратор одной из поликлиник областного центра, ее подозревают в изготовлении поддельных документов о вакцинации против COVID-19.
"Злоумышленница по просьбам обращавшихся к ней граждан выдавала им сертификаты о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с заведомо ложными сведениями о якобы сделанных прививках. Чтобы скрыть следы преступления, неиспользованные препараты женщина уничтожала, выливая вакцину в канализацию", - сказала Волк.
Она добавила, что за подделки администратор требовала от 1,5 до 3,5 тысяч рублей, ее услугами воспользовались более 20 человек.
Сертификат о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
10:39
Бороться с подделкой справок о прививках будут сразу несколько ведомств
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков - ред) ... Решается вопрос об избрании меры пресечения", - добавила Волк.
Действиям граждан, покупавших сертификаты, будет дана правовая оценка, добавила представитель МВД РФ.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииРоссияИрина ВолкКалининградская областьПроисшествия
 
 
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