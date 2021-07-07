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Администратор поликлиники под Калининградом сливала вакцину в унитаз
Администратор поликлиники под Калининградом сливала вакцину в унитаз - РИА Новости, 07.07.2021
Администратор поликлиники под Калининградом сливала вакцину в унитаз
Администратор поликлиники из Калининградской области продавала сертификаты о прививке с ложными сведениями о прививках, а вакцины выливала в канализацию,... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T15:47
2021-07-07T15:47
2021-07-07T15:47
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калининградская область
происшествия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Администратор поликлиники из Калининградской области продавала сертификаты о прививке с ложными сведениями о прививках, а вакцины выливала в канализацию, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее словам, местной полицией была задержана старший администратор одной из поликлиник областного центра, ее подозревают в изготовлении поддельных документов о вакцинации против COVID-19."Злоумышленница по просьбам обращавшихся к ней граждан выдавала им сертификаты о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с заведомо ложными сведениями о якобы сделанных прививках. Чтобы скрыть следы преступления, неиспользованные препараты женщина уничтожала, выливая вакцину в канализацию", - сказала Волк.Она добавила, что за подделки администратор требовала от 1,5 до 3,5 тысяч рублей, ее услугами воспользовались более 20 человек."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков - ред) ... Решается вопрос об избрании меры пресечения", - добавила Волк.Действиям граждан, покупавших сертификаты, будет дана правовая оценка, добавила представитель МВД РФ.
https://ria.ru/20210707/spravka-1740214998.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, ирина волк, калининградская область, происшествия
Администратор поликлиники под Калининградом сливала вакцину в унитаз
Администратор поликлиники из Калининградской области сливала вакцину в унитаз
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости.
Администратор поликлиники из Калининградской области
продавала сертификаты о прививке с ложными сведениями о прививках, а вакцины выливала в канализацию, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, местной полицией была задержана старший администратор одной из поликлиник областного центра, ее подозревают в изготовлении поддельных документов о вакцинации против COVID-19.
"Злоумышленница по просьбам обращавшихся к ней граждан выдавала им сертификаты о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с заведомо ложными сведениями о якобы сделанных прививках. Чтобы скрыть следы преступления, неиспользованные препараты женщина уничтожала, выливая вакцину в канализацию", - сказала Волк.
Она добавила, что за подделки администратор требовала от 1,5 до 3,5 тысяч рублей, ее услугами воспользовались более 20 человек.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков - ред) ... Решается вопрос об избрании меры пресечения", - добавила Волк.
Действиям граждан, покупавших сертификаты, будет дана правовая оценка, добавила представитель МВД РФ.