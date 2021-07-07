https://ria.ru/20210707/vaktsina-1740205465.html

В Nature вышла статья об эффективности и безопасности "Спутника V"

В Nature вышла статья об эффективности и безопасности "Спутника V" - РИА Новости, 07.07.2021

В Nature вышла статья об эффективности и безопасности "Спутника V"

Российскую вакцину "Спутник V" применяют почти в 70 странах, однако до сих пор она не получила одобрения Всемирной организации здравоохранения из-за споров о... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T09:39

2021-07-07T09:39

2021-07-07T11:03

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

astrazeneca

воз

johnson & johnson

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российскую вакцину "Спутник V" применяют почти в 70 странах, однако до сих пор она не получила одобрения Всемирной организации здравоохранения из-за споров о побочных эффектах, пишет журнал Nature.Автор статьи отмечает, что "Спутник V" стал первым в мире зарегистрированным препаратом для профилактики COVID-19 и получил одобрение десятков государств, но для глобального распространения необходимо разрешение ВОЗ. Многие зарубежные эпидемиологи критиковали российскую разработку за слишком ускоренную регистрацию.Некоторые опасения развеялись после публикации в The Lancet о том, что "Спутник V" на 91,6 процента эффективен для предотвращения заражения коронавирусом и на сто процентов помогает избегать тяжелого течения болезни. Позже, в апреле 2021 года, Институт Гамалеи обнародовал новые данные, согласно которым эффективность вакцины после введения двух доз составила 97,6 процента. Несмотря на продолжающуюся критику со стороны зарубежных ученых, препарат одобрили в таких странах, как Южная Корея, Аргентина, Венгрия и Индия, а в ОАЭ ее эффективность оценили в 97,8 процента.В статье также сообщается, что "Спутник V", в отличие от AstraZeneca и Johnson & Johnson, содержится не один, а два аденовируса, что повышает его защитные свойства. К тому же после иммунизации российским препаратом ни в одной стране не выявили случаев тромбоза, чего нельзя сказать о двух других вакцинах. В частности, в Аргентине, Бразилии и Сан-Марино не сообщали о каких-либо тяжелых последствиях вакцинации.Дальнейшие исследования "Спутника V" в России и за рубежом помогут составить более точную картину о его эффективности и безопасности, подытожила автор.

https://ria.ru/20210707/vaktsina-1740202887.html

россия

мексика

сан-марино

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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, astrazeneca , воз, johnson & johnson, мексика, сан-марино