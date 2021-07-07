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В Nature вышла статья об эффективности и безопасности "Спутника V"
В Nature вышла статья об эффективности и безопасности "Спутника V" - РИА Новости, 07.07.2021
В Nature вышла статья об эффективности и безопасности "Спутника V"
Российскую вакцину "Спутник V" применяют почти в 70 странах, однако до сих пор она не получила одобрения Всемирной организации здравоохранения из-за споров о... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T09:39
2021-07-07T11:03
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
astrazeneca
воз
johnson & johnson
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российскую вакцину "Спутник V" применяют почти в 70 странах, однако до сих пор она не получила одобрения Всемирной организации здравоохранения из-за споров о побочных эффектах, пишет журнал Nature.Автор статьи отмечает, что "Спутник V" стал первым в мире зарегистрированным препаратом для профилактики COVID-19 и получил одобрение десятков государств, но для глобального распространения необходимо разрешение ВОЗ. Многие зарубежные эпидемиологи критиковали российскую разработку за слишком ускоренную регистрацию.Некоторые опасения развеялись после публикации в The Lancet о том, что "Спутник V" на 91,6 процента эффективен для предотвращения заражения коронавирусом и на сто процентов помогает избегать тяжелого течения болезни. Позже, в апреле 2021 года, Институт Гамалеи обнародовал новые данные, согласно которым эффективность вакцины после введения двух доз составила 97,6 процента. Несмотря на продолжающуюся критику со стороны зарубежных ученых, препарат одобрили в таких странах, как Южная Корея, Аргентина, Венгрия и Индия, а в ОАЭ ее эффективность оценили в 97,8 процента.В статье также сообщается, что "Спутник V", в отличие от AstraZeneca и Johnson &amp; Johnson, содержится не один, а два аденовируса, что повышает его защитные свойства. К тому же после иммунизации российским препаратом ни в одной стране не выявили случаев тромбоза, чего нельзя сказать о двух других вакцинах. В частности, в Аргентине, Бразилии и Сан-Марино не сообщали о каких-либо тяжелых последствиях вакцинации.Дальнейшие исследования "Спутника V" в России и за рубежом помогут составить более точную картину о его эффективности и безопасности, подытожила автор.
https://ria.ru/20210707/vaktsina-1740202887.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, astrazeneca , воз, johnson & johnson, мексика, сан-марино
В Nature вышла статья об эффективности и безопасности "Спутника V"
09:39 07.07.2021 (обновлено: 11:03 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Журнал Nature выпустил статью об эффективности и безопасности вакцины "Спутник V"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российскую вакцину "Спутник V" применяют почти в 70 странах, однако до сих пор она не получила одобрения Всемирной организации здравоохранения из-за споров о побочных эффектах, пишет журнал Nature.
Автор статьи отмечает, что "Спутник V" стал первым в мире зарегистрированным препаратом для профилактики COVID-19 и получил одобрение десятков государств, но для глобального распространения необходимо разрешение ВОЗ. Многие зарубежные эпидемиологи критиковали российскую разработку за слишком ускоренную регистрацию.
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Некоторые опасения развеялись после публикации в The Lancet о том, что "Спутник V" на 91,6 процента эффективен для предотвращения заражения коронавирусом и на сто процентов помогает избегать тяжелого течения болезни. Позже, в апреле 2021 года, Институт Гамалеи обнародовал новые данные, согласно которым эффективность вакцины после введения двух доз составила 97,6 процента.
Несмотря на продолжающуюся критику со стороны зарубежных ученых, препарат одобрили в таких странах, как Южная Корея, Аргентина, Венгрия и Индия, а в ОАЭ ее эффективность оценили в 97,8 процента.
В статье также сообщается, что "Спутник V", в отличие от AstraZeneca и Johnson & Johnson, содержится не один, а два аденовируса, что повышает его защитные свойства. К тому же после иммунизации российским препаратом ни в одной стране не выявили случаев тромбоза, чего нельзя сказать о двух других вакцинах. В частности, в Аргентине, Бразилии и Сан-Марино не сообщали о каких-либо тяжелых последствиях вакцинации.
Дальнейшие исследования "Спутника V" в России и за рубежом помогут составить более точную картину о его эффективности и безопасности, подытожила автор.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоAstraZenecaВОЗJohnson & JohnsonМексикаСан-Марино
 
 
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