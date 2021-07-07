https://ria.ru/20210707/tyumen-1740218955.html

Мужчина, захвативший банк в Тюмени, состоял на учете у психиатра

Мужчина, захвативший банк в Тюмени, состоял на учете у психиатра - РИА Новости, 07.07.2021

Мужчина, захвативший банк в Тюмени, состоял на учете у психиатра

Мужчина, захвативший отделение Сбербанка в Тюмени, по предварительным данным, состоял на учете у психиатра, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T10:53

2021-07-07T10:53

2021-07-07T14:32

умвд по тюменской области

сбербанк россии

захват отделения сбербанка в тюмени

тюмень

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - РИА Новости, Ольга Ерачина. Мужчина, захвативший отделение Сбербанка в Тюмени, по предварительным данным, состоял на учете у психиатра, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."(По предварительным данным)... да", - сказал собеседник агентства в ответ на просьбу подтвердить информацию о том, что мужчина состоял на учете у психиатра.Злоумышленник утром в среду захватил отделение Сбербанка в Тюмени и взял заложников – двух сотрудников банка. По данным УМВД по Тюменской области, он заявил, что в его сумке "опасный предмет", и потребовал деньги. Место происшествия было оцеплено, людей из соседних зданий эвакуировали. Позднее Сбербанк сообщил, что злоумышленник задержан, пострадавших нет.После задержания захватчик заявил силовикам, что такое указание ему дал известный актер.В среду утром мужчина вошел в отделение Сбербанка на Червишевском тракте, захватил заложников и потребовал деньги, утверждая, что в его сумке некий "опасный предмет". По данным полиции, в 11.52 (9.52 мск) его задержали, никто не пострадал."Он говорил, что известный актер ему позвонил и дал такую установку – захватить банк", - сказал источник.

https://ria.ru/20210707/bank-1740206449.html

https://ria.ru/20210707/zalozhniki-1740222349.html

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры задержания мужчины, захватившего заложников в Тюмени Кадры задержания мужчины, захватившего заложников в тюменском офисе. 2021-07-07T10:53 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умвд по тюменской области, сбербанк россии, захват отделения сбербанка в тюмени, тюмень, происшествия