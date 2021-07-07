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Сотрудники силовых ведомств ведут переговоры с захватчиком банка в Тюмени
Сотрудники силовых ведомств ведут переговоры с захватчиком банка в Тюмени - РИА Новости, 07.07.2021
Сотрудники силовых ведомств ведут переговоры с захватчиком банка в Тюмени
Правоохранители приступили к переговорам с захватчиком отделения Сбербанка в Тюмени, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T09:55
2021-07-07T09:55
2021-07-07T11:17
захват отделения сбербанка в тюмени
умвд по тюменской области
сбербанк россии
тюмень
происшествия
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Правоохранители приступили к переговорам с захватчиком отделения Сбербанка в Тюмени, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Начались переговоры с захватчиком", — сказал собеседник агентства.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что неизвестный в среду взял заложников в отделении Сбербанка в Тюмени.По данным УМВД по Тюменской области, злоумышленник заявил, что в его сумке "опасный предмет", и потребовал деньги, в отделении находятся два сотрудника банка. Место происшествия оцеплено, люди из рядом расположенных зданий эвакуированы.
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захват отделения сбербанка в тюмени, умвд по тюменской области, сбербанк россии, тюмень, происшествия
Сотрудники силовых ведомств ведут переговоры с захватчиком банка в Тюмени
09:55 07.07.2021 (обновлено: 11:17 07.07.2021)
Сотрудники силовых ведомств начали переговоры с захватчиком отделения Сбербанка в Тюмени