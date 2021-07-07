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Сотрудники силовых ведомств ведут переговоры с захватчиком банка в Тюмени

Сотрудники силовых ведомств ведут переговоры с захватчиком банка в Тюмени - РИА Новости, 07.07.2021

Сотрудники силовых ведомств ведут переговоры с захватчиком банка в Тюмени

Правоохранители приступили к переговорам с захватчиком отделения Сбербанка в Тюмени, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T09:55

2021-07-07T09:55

2021-07-07T11:17

захват отделения сбербанка в тюмени

умвд по тюменской области

сбербанк россии

тюмень

происшествия

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Правоохранители приступили к переговорам с захватчиком отделения Сбербанка в Тюмени, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Начались переговоры с захватчиком", — сказал собеседник агентства.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что неизвестный в среду взял заложников в отделении Сбербанка в Тюмени.По данным УМВД по Тюменской области, злоумышленник заявил, что в его сумке "опасный предмет", и потребовал деньги, в отделении находятся два сотрудника банка. Место происшествия оцеплено, люди из рядом расположенных зданий эвакуированы.

тюмень

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

захват отделения сбербанка в тюмени, умвд по тюменской области, сбербанк россии, тюмень, происшествия