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Культура
https://ria.ru/20210707/thekingsman-1740234877.html
Вышел трейлер шпионского боевика "King’s man: Начало" с Рэйфом Файнсом
Вышел трейлер шпионского боевика "King’s man: Начало" с Рэйфом Файнсом - РИА Новости, 07.07.2021
Вышел трейлер шпионского боевика "King’s man: Начало" с Рэйфом Файнсом
На YouTube-канале 20th Century Studios Russia опубликовали новый трейлер шпионского боевика Мэттью Вона "King’s man: Начало". РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T12:37
2021-07-07T12:37
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. На YouTube-канале 20th Century Studios Russia опубликовали новый трейлер шпионского боевика Мэттью Вона "King’s man: Начало".В фильме, основанном на серии комиксов "Секретная служба" Марка Миллара и Дэйва Гиббсона, рассказывают о событиях времен Первой мировой войны, а также о происхождении шпионского агентства King’s Man.В ролике режиссер Мэттью Вон, который также снял "Kingsman: Секретная служба" (2014 год) и "Kingsman: Золотое кольцо" (2017 год), называет предстоящий приквел — "фундаментом" франшизы.Главные роли в фильме исполнили Рэйф Файнс (сыграл Орландо Оксфорда — одного из первых членов агентства King’s Man), Рис Иванс (Григорий Распутин), Джимон Хонсу (Шола), Харрис Дикинсон (начинающий агент Конрад) и другие. Дату выхода приквела неоднократно переносили. Ожидалось, что он выйдет в 2019 году, затем премьеру назначили на март 2020 года — как раз когда в мире началась пандемия коронавируса. Сейчас премьера "King’s man: Начало" в российском прокате запланирована на 13 января 2022 года.
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рэйф файнс, кино и сериалы, новости культуры

Вышел трейлер шпионского боевика "King’s man: Начало" с Рэйфом Файнсом

12:37 07.07.2021
 
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. На YouTube-канале 20th Century Studios Russia опубликовали новый трейлер шпионского боевика Мэттью Вона "King’s man: Начало".
В фильме, основанном на серии комиксов "Секретная служба" Марка Миллара и Дэйва Гиббсона, рассказывают о событиях времен Первой мировой войны, а также о происхождении шпионского агентства King’s Man.
В ролике режиссер Мэттью Вон, который также снял "Kingsman: Секретная служба" (2014 год) и "Kingsman: Золотое кольцо" (2017 год), называет предстоящий приквел — "фундаментом" франшизы.
Главные роли в фильме исполнили Рэйф Файнс (сыграл Орландо Оксфорда — одного из первых членов агентства King’s Man), Рис Иванс (Григорий Распутин), Джимон Хонсу (Шола), Харрис Дикинсон (начинающий агент Конрад) и другие.
Дату выхода приквела неоднократно переносили. Ожидалось, что он выйдет в 2019 году, затем премьеру назначили на март 2020 года — как раз когда в мире началась пандемия коронавируса.
Сейчас премьера "King’s man: Начало" в российском прокате запланирована на 13 января 2022 года.
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