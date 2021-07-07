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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210707/tekhnika-1740260770.html
Губернатор Ямала обсудил с главой ГТЛК обновление дорожной техники
Губернатор Ямала обсудил с главой ГТЛК обновление дорожной техники - РИА Новости, 07.07.2021
Губернатор Ямала обсудил с главой ГТЛК обновление дорожной техники
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов обсудил с главой ГТЛК Евгением Дитрихом возможность участия компании в программе по... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T14:08
2021-07-07T14:15
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
гтлк
ямал
москва
губкинский
экономика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов обсудил с главой ГТЛК Евгением Дитрихом возможность участия компании в программе по обновлению парка дорожной и коммунальной техники, сообщает в среду пресс-служба главы региона."В Москве губернатор Ямала провел переговоры с генеральным директором ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" Евгением Дитрихом. Основной темой встречи стало взаимодействие в транспортной сфере: улучшение материально-технической базы пассажирских транспортных средств и продолжение эффективного сотрудничества в сфере авиации. Стороны обсудили возможность участия ГТЛК в программе по обновлению парка дорожной и коммунальной техники, а также пассажирских автобусов, которая реализуется на Ямале", - говорится в сообщении.Пресс-служба уточняет, что эта работа проводится по поручению главы региона. В этом году в муниципалитетах округа планируется заменить более 150 единиц техники, в будущем - более 200. В том числе речь идет более чем о 100 автобусах. У региона и компании уже был позитивный опыт сотрудничества на этом направлении.Между правительством ЯНАО и ГТЛК с 2019 года действует рамочное соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет. Основным предметом соглашения является взаимодействие, направленное на развитие региональных и межрегиональных воздушных перевозок на территории ЯНАО. Компания зарегистрирована на территории автономного округа и реализует в регионе социальные программы: так, ГТЛК поставила в Новый Уренгой пять низкопольных автобусов, а в Губкинский – шесть единиц дорожно-коммунальной техники, отмечают власти.
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дмитрий артюхов, гтлк, ямал, москва, губкинский, экономика
Губернатор Ямала обсудил с главой ГТЛК обновление дорожной техники
14:08 07.07.2021 (обновлено: 14:15 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Губернатор Ямала обсудил с главой ГТЛК обновление дорожной и коммунальной техники

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов обсудил с главой ГТЛК Евгением Дитрихом возможность участия компании в программе по обновлению парка дорожной и коммунальной техники, сообщает в среду пресс-служба главы региона.
Москве губернатор Ямала провел переговоры с генеральным директором ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" Евгением Дитрихом. Основной темой встречи стало взаимодействие в транспортной сфере: улучшение материально-технической базы пассажирских транспортных средств и продолжение эффективного сотрудничества в сфере авиации. Стороны обсудили возможность участия ГТЛК в программе по обновлению парка дорожной и коммунальной техники, а также пассажирских автобусов, которая реализуется на Ямале", - говорится в сообщении.
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Пресс-служба уточняет, что эта работа проводится по поручению главы региона. В этом году в муниципалитетах округа планируется заменить более 150 единиц техники, в будущем - более 200. В том числе речь идет более чем о 100 автобусах. У региона и компании уже был позитивный опыт сотрудничества на этом направлении.
Между правительством ЯНАО и ГТЛК с 2019 года действует рамочное соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет. Основным предметом соглашения является взаимодействие, направленное на развитие региональных и межрегиональных воздушных перевозок на территории ЯНАО. Компания зарегистрирована на территории автономного округа и реализует в регионе социальные программы: так, ГТЛК поставила в Новый Уренгой пять низкопольных автобусов, а в Губкинский – шесть единиц дорожно-коммунальной техники, отмечают власти.
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Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховГТЛКЯмалМоскваГубкинскийЭкономика
 
 
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