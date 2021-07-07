https://ria.ru/20210707/tekhnika-1740260770.html

Губернатор Ямала обсудил с главой ГТЛК обновление дорожной техники

Губернатор Ямала обсудил с главой ГТЛК обновление дорожной техники - РИА Новости, 07.07.2021

Губернатор Ямала обсудил с главой ГТЛК обновление дорожной техники

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов обсудил с главой ГТЛК Евгением Дитрихом возможность участия компании в программе по... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T14:08

2021-07-07T14:08

2021-07-07T14:15

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

гтлк

ямал

москва

губкинский

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735378707_0:69:2798:1643_1920x0_80_0_0_713337a909dce823310b093866135700.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов обсудил с главой ГТЛК Евгением Дитрихом возможность участия компании в программе по обновлению парка дорожной и коммунальной техники, сообщает в среду пресс-служба главы региона."В Москве губернатор Ямала провел переговоры с генеральным директором ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" Евгением Дитрихом. Основной темой встречи стало взаимодействие в транспортной сфере: улучшение материально-технической базы пассажирских транспортных средств и продолжение эффективного сотрудничества в сфере авиации. Стороны обсудили возможность участия ГТЛК в программе по обновлению парка дорожной и коммунальной техники, а также пассажирских автобусов, которая реализуется на Ямале", - говорится в сообщении.Пресс-служба уточняет, что эта работа проводится по поручению главы региона. В этом году в муниципалитетах округа планируется заменить более 150 единиц техники, в будущем - более 200. В том числе речь идет более чем о 100 автобусах. У региона и компании уже был позитивный опыт сотрудничества на этом направлении.Между правительством ЯНАО и ГТЛК с 2019 года действует рамочное соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет. Основным предметом соглашения является взаимодействие, направленное на развитие региональных и межрегиональных воздушных перевозок на территории ЯНАО. Компания зарегистрирована на территории автономного округа и реализует в регионе социальные программы: так, ГТЛК поставила в Новый Уренгой пять низкопольных автобусов, а в Губкинский – шесть единиц дорожно-коммунальной техники, отмечают власти.

https://ria.ru/20210601/grant-1735115690.html

https://ria.ru/20210525/dorogi-1733892655.html

ямал

москва

губкинский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий артюхов, гтлк, ямал, москва, губкинский, экономика