Губернатор Ямала обсудил с главой ГТЛК обновление дорожной техники
14:08 07.07.2021 (обновлено: 14:15 07.07.2021)
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямала обсудил с главой ГТЛК обновление дорожной и коммунальной техники
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов обсудил с главой ГТЛК Евгением Дитрихом возможность участия компании в программе по обновлению парка дорожной и коммунальной техники, сообщает в среду пресс-служба главы региона.
"В Москве губернатор Ямала провел переговоры с генеральным директором ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" Евгением Дитрихом. Основной темой встречи стало взаимодействие в транспортной сфере: улучшение материально-технической базы пассажирских транспортных средств и продолжение эффективного сотрудничества в сфере авиации. Стороны обсудили возможность участия ГТЛК в программе по обновлению парка дорожной и коммунальной техники, а также пассажирских автобусов, которая реализуется на Ямале", - говорится в сообщении.
Пресс-служба уточняет, что эта работа проводится по поручению главы региона. В этом году в муниципалитетах округа планируется заменить более 150 единиц техники, в будущем - более 200. В том числе речь идет более чем о 100 автобусах. У региона и компании уже был позитивный опыт сотрудничества на этом направлении.
Между правительством ЯНАО и ГТЛК с 2019 года действует рамочное соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет. Основным предметом соглашения является взаимодействие, направленное на развитие региональных и межрегиональных воздушных перевозок на территории ЯНАО. Компания зарегистрирована на территории автономного округа и реализует в регионе социальные программы: так, ГТЛК поставила в Новый Уренгой пять низкопольных автобусов, а в Губкинский – шесть единиц дорожно-коммунальной техники, отмечают власти.