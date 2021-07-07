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"Расстрел средь бела дня": что происходит в деревне под Новосибирском
"Расстрел средь бела дня": что происходит в деревне под Новосибирском - РИА Новости, 07.07.2021
"Расстрел средь бела дня": что происходит в деревне под Новосибирском
Жительница Лебедевки Зоя Бекетова приютила у себя на участке несколько бездомных собак. Кормила и ухаживала, а весной кто-то перелез через забор и застрелил... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T08:00
2021-07-07T08:00
собаки
животные
общество
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Мария Марикян. Жительница Лебедевки Зоя Бекетова приютила у себя на участке несколько бездомных собак. Кормила и ухаживала, а весной кто-то перелез через забор и застрелил четверых ее питомцев из охотничьего ружья. Женщина считает, что это сделал сосед, который жаловался на постоянный лай и ранее якобы уже был замечен в жестоких расправах над животными. РИА Новости разбиралось в ситуации."Внутри что-то екнуло"Зоя Бекетова работает в школе в Бердске, преподает английский. В 2019-м купила дом с участком в селе Лебедевка, в 15 минутах езды от города. В деревню пока не перебралась — ремонт еще не закончила. Успела только заменить окна и двери, подвести воду, отопление и оградить территорию двухметровым забором из профлиста.Дополнительными квадратными метрами она обзавелась неслучайно — последние десять лет занимается тем, что подбирает брошенных собак, выхаживает и пристраивает в хорошие руки."Часто собак возвращают: одна не прижилась, другая слишком добрая и не справляется с ролью охранника, — рассказывает Бекетова. — В квартире все не поместятся — нужен участок с вольерами. Я долго подыскивала подходящий вариант. В Лебедевке мой дом стоит поодаль от других, к тому же рядом с железнодорожными путями, где постоянно грохочут составы. Думала, уж там точно никому не помешаю".Бекетова перевезла в деревню четырех дворняг, потом приютила еще одного щенка. На первых порах они жили в доме, позже у каждого появилась собственная будка. Ежедневно после работы Зоя спешила в Лебедевку покормить собак и убраться на участке."Двадцатого мая я вернулась вечером, открываю калитку — тишина. Обычно мои сразу лаяли — меня встречали. Кинулась к вольерам, а там — три трупа, лужа крови…" — с дрожью в голосе вспоминает женщина.На веранде была собака по кличке Алиса — раненная в голову. Бекетова попросила знакомую отвезти животное в ближайшую ветклинику и вызвала полицейских.На участке Зоя обнаружила пустую бутылку из-под пива. А на заборе — вмятину. Женщина считает, что стрелок перелез через ограду по переносной лестнице. На вопрос сотрудников полиции о подозреваемых, ответила без промедления: сосед Олег М. (имя изменено). Конфликт с ним тянется с мая прошлого года."Рабочие устанавливали будки для собак. Олег вместе с другим соседом проходил мимо и решил вдруг заглянуть. Заявил, чтобы ни моих собак, ни меня больше здесь не было. Посоветовал мне искать место на кладбище. Приятель поддакивал. Я обратилась в полицию, но безуспешно, — возмущается Бекетова. — После того случая он не раз мне угрожал. И вот во что все вылилось. Если бы я была дома, он, возможно, и в меня бы выстрелил!""Закрыли глаза на улики"Полицейские уехали, трупы на экспертизу не забрали. Бекетова сама доставила их в управление ветеринарии Новосибирска. Исследования оплатила из своего кармана — больше 50 тысяч рублей. Причина смерти собак — огнестрельное ранение. Картечь —скорее всего, из охотничьего ружья. Раненую Алису ветеринары тоже не спасли, собака умерла через два дня.В конце мая Искитимское отделение МВД вынесло постановление об отказе в возбуждении дела по статье 245 УК ("Жестокое обращение с животными"). Это вызвало широкий общественный резонанс. Местные зоозащитники направили в полицию и прокуратуру жалобы. В середине июня дело вернули на рассмотрение — сейчас идет доследственная проверка.У защиты Зои масса вопросов к сотрудникам полиции. "С картечью, извлеченной из тел, несложно выяснить, кто стрелял. Я бы запросил информацию, у кого в селе есть лицензия на оружие. Так хоть будет понятно, с кем работать", — поясняет юрист и бывший следователь Сергей Егоров. К тому же, отмечает он, полицейские нарушили правила упаковки вещдоков — пивную бутылку поместили в полимерный пакет, что вообще недопустимо, ведь так можно стереть отпечатки пальцев.По утверждению Бекетовой, Олег и раньше отстреливал соседских собак, однако люди шума не поднимали. "Бывшая хозяйка дома видела, как он выстрелил в собаку, а затем добил ее лопатой, — говорит Зоя. — Он и ее собаку убил, тело бросил в мусорный контейнер. В том баке были еще как минимум три мертвых пса".Егоров уточняет: привлечь стрелка к ответственности за незаконное проникновение на частную территорию не получится, так как придомовой участок под статью не подпадает. А вот по 245-й УК полагается срок до пяти лет.Охотник на собакПочти все опрошенные РИА Новости местные комментировать ситуацию отказались, поскольку "не хотят проблем". Те же немногие, что согласились, попросили сохранить анонимность.Село разделилось на два лагеря. Одни говорят, что Зоя якобы плохо ухаживала за животными, поэтому все они "тощие и голодные". Другие, напротив, вступились за пострадавшую."Она пристраивает брошенных собак! Конечно, они тощие. Чтобы выходить их, нужно время. Собаки по селу не гуляли без ее ведома, живут за забором, их даже не видно", — подчеркивает Анастасия.Об Олеге известно немного: занимается грузоперевозками, зимой расчищает всем дороги на своей снегоуборочной машине. У сельских властей — на хорошем счету."Те, кто знает Олега близко, не уверены, что он нормальный. Как-то застали его в кустах с ружьем в руках средь бела дня — выискивал и отстреливал собак. А что если бы он промахнулся и попал в человека? — отмечает Анастасия. — Сейчас он ходит по поселку с ухмылкой на лице. Явно уверен, что последствий не будет!"Глава Совхозного сельского поселения Андрей Никулин разводит руками — ничего плохого про Олега сказать не может. "Я живу здесь с 1991-го, такой случай — впервые. — уверяет он. — А если что и было, почему никто не пришел ко мне с жалобой?"На звонки корреспондента РИА Новости Олег не ответил. Жители Лебедевки все же надеются, что безнаказанным сельский догхантер не останется.
https://ria.ru/20210126/zhivotnye-1594523099.html
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собаки, животные, общество

"Расстрел средь бела дня": что происходит в деревне под Новосибирском

08:00 07.07.2021
 
© Фото : предоставлено Зоей БекетовойВольер
Вольер - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© Фото : предоставлено Зоей Бекетовой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Мария Марикян. Жительница Лебедевки Зоя Бекетова приютила у себя на участке несколько бездомных собак. Кормила и ухаживала, а весной кто-то перелез через забор и застрелил четверых ее питомцев из охотничьего ружья. Женщина считает, что это сделал сосед, который жаловался на постоянный лай и ранее якобы уже был замечен в жестоких расправах над животными. РИА Новости разбиралось в ситуации.

"Внутри что-то екнуло"

Зоя Бекетова работает в школе в Бердске, преподает английский. В 2019-м купила дом с участком в селе Лебедевка, в 15 минутах езды от города. В деревню пока не перебралась — ремонт еще не закончила. Успела только заменить окна и двери, подвести воду, отопление и оградить территорию двухметровым забором из профлиста.
Дополнительными квадратными метрами она обзавелась неслучайно — последние десять лет занимается тем, что подбирает брошенных собак, выхаживает и пристраивает в хорошие руки.
© Фото : предоставлено Зоей БекетовойДом Зои Бекетовой
Дом Зои Бекетовой - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© Фото : предоставлено Зоей Бекетовой
Дом Зои Бекетовой
"Часто собак возвращают: одна не прижилась, другая слишком добрая и не справляется с ролью охранника, — рассказывает Бекетова. — В квартире все не поместятся — нужен участок с вольерами. Я долго подыскивала подходящий вариант. В Лебедевке мой дом стоит поодаль от других, к тому же рядом с железнодорожными путями, где постоянно грохочут составы. Думала, уж там точно никому не помешаю".
Бекетова перевезла в деревню четырех дворняг, потом приютила еще одного щенка. На первых порах они жили в доме, позже у каждого появилась собственная будка. Ежедневно после работы Зоя спешила в Лебедевку покормить собак и убраться на участке.
"Двадцатого мая я вернулась вечером, открываю калитку — тишина. Обычно мои сразу лаяли — меня встречали. Кинулась к вольерам, а там — три трупа, лужа крови…" — с дрожью в голосе вспоминает женщина.
© Фото : предоставлено Зоей БекетовойПуля прошла через стекло
Пуля прошла через стекло - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© Фото : предоставлено Зоей Бекетовой
Пуля прошла через стекло
На веранде была собака по кличке Алиса — раненная в голову. Бекетова попросила знакомую отвезти животное в ближайшую ветклинику и вызвала полицейских.
На участке Зоя обнаружила пустую бутылку из-под пива. А на заборе — вмятину. Женщина считает, что стрелок перелез через ограду по переносной лестнице. На вопрос сотрудников полиции о подозреваемых, ответила без промедления: сосед Олег М. (имя изменено). Конфликт с ним тянется с мая прошлого года.
"Рабочие устанавливали будки для собак. Олег вместе с другим соседом проходил мимо и решил вдруг заглянуть. Заявил, чтобы ни моих собак, ни меня больше здесь не было. Посоветовал мне искать место на кладбище. Приятель поддакивал. Я обратилась в полицию, но безуспешно, — возмущается Бекетова. — После того случая он не раз мне угрожал. И вот во что все вылилось. Если бы я была дома, он, возможно, и в меня бы выстрелил!"
© Фото : предоставлено Зоей БекетовойСобака на носилках
Собака на носилках - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© Фото : предоставлено Зоей Бекетовой
Собака на носилках

"Закрыли глаза на улики"

Полицейские уехали, трупы на экспертизу не забрали. Бекетова сама доставила их в управление ветеринарии Новосибирска. Исследования оплатила из своего кармана — больше 50 тысяч рублей. Причина смерти собак — огнестрельное ранение. Картечь —скорее всего, из охотничьего ружья. Раненую Алису ветеринары тоже не спасли, собака умерла через два дня.
В конце мая Искитимское отделение МВД вынесло постановление об отказе в возбуждении дела по статье 245 УК ("Жестокое обращение с животными"). Это вызвало широкий общественный резонанс. Местные зоозащитники направили в полицию и прокуратуру жалобы. В середине июня дело вернули на рассмотрение — сейчас идет доследственная проверка.
© Фото : предоставлено Зоей БекетовойВмятина на заборе
Вмятина на заборе - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© Фото : предоставлено Зоей Бекетовой
Вмятина на заборе
У защиты Зои масса вопросов к сотрудникам полиции. "С картечью, извлеченной из тел, несложно выяснить, кто стрелял. Я бы запросил информацию, у кого в селе есть лицензия на оружие. Так хоть будет понятно, с кем работать", — поясняет юрист и бывший следователь Сергей Егоров.
К тому же, отмечает он, полицейские нарушили правила упаковки вещдоков — пивную бутылку поместили в полимерный пакет, что вообще недопустимо, ведь так можно стереть отпечатки пальцев.

"Еще одно упущение — не взяли образец краски с забора, — добавляет Егоров. — Стоило бы проверить, не осталась ли она на переносной лестнице у кого-то из местных. А это не так сложно — в Лебедевке всего около двухсот человек".

По утверждению Бекетовой, Олег и раньше отстреливал соседских собак, однако люди шума не поднимали. "Бывшая хозяйка дома видела, как он выстрелил в собаку, а затем добил ее лопатой, — говорит Зоя. — Он и ее собаку убил, тело бросил в мусорный контейнер. В том баке были еще как минимум три мертвых пса".
Егоров уточняет: привлечь стрелка к ответственности за незаконное проникновение на частную территорию не получится, так как придомовой участок под статью не подпадает. А вот по 245-й УК полагается срок до пяти лет.
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Охотник на собак

Почти все опрошенные РИА Новости местные комментировать ситуацию отказались, поскольку "не хотят проблем". Те же немногие, что согласились, попросили сохранить анонимность.

"Раньше закрывали на все это глаза и жили себе спокойно. Я знаю, что конфликт начался из-за запаха из дома Зои. Да и громкий лай постоянно!" — говорит жительница Лебедевки Алена (имя изменено).

Село разделилось на два лагеря. Одни говорят, что Зоя якобы плохо ухаживала за животными, поэтому все они "тощие и голодные". Другие, напротив, вступились за пострадавшую.
"Она пристраивает брошенных собак! Конечно, они тощие. Чтобы выходить их, нужно время. Собаки по селу не гуляли без ее ведома, живут за забором, их даже не видно", — подчеркивает Анастасия.
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Об Олеге известно немного: занимается грузоперевозками, зимой расчищает всем дороги на своей снегоуборочной машине. У сельских властей — на хорошем счету.
"Те, кто знает Олега близко, не уверены, что он нормальный. Как-то застали его в кустах с ружьем в руках средь бела дня — выискивал и отстреливал собак. А что если бы он промахнулся и попал в человека? — отмечает Анастасия. — Сейчас он ходит по поселку с ухмылкой на лице. Явно уверен, что последствий не будет!"
Глава Совхозного сельского поселения Андрей Никулин разводит руками — ничего плохого про Олега сказать не может. "Я живу здесь с 1991-го, такой случай — впервые. — уверяет он. — А если что и было, почему никто не пришел ко мне с жалобой?"
На звонки корреспондента РИА Новости Олег не ответил. Жители Лебедевки все же надеются, что безнаказанным сельский догхантер не останется.
 
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