https://ria.ru/20210707/ssha-1740287639.html

В США приняли китайские фундаменты ветрогенераторов за ракетные шахты

В США приняли китайские фундаменты ветрогенераторов за ракетные шахты - РИА Новости, 07.07.2021

В США приняли китайские фундаменты ветрогенераторов за ракетные шахты

Американские эксперты ошибочно приняли фундаменты под ветряные генераторы в Китае за шахты для межконтинентальных баллистических ракет, пишет газета "Жэньминь... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T16:24

2021-07-07T16:24

2021-07-07T16:24

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сша

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ПЕКИН, 7 июл – РИА Новости. Американские эксперты ошибочно приняли фундаменты под ветряные генераторы в Китае за шахты для межконтинентальных баллистических ракет, пишет газета "Жэньминь жибао" со ссылкой на китайских военных экспертов.Ранее газета Washington Post со ссылкой на экспертов сообщила, что Китай начал строительство более 100 пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет у Юймэня в провинции Ганьсу. Издание ссылалось на изученные исследователями в Калифорнии спутниковые снимки, на которых якобы видны строительные работы 119 идентичных конструкций, содержащих похожие элементы на те, которые существуют на уже имеющихся у КНР объектах для баллистических ракет с ядерными боеголовками. Эксперты называют такой шаг КНР показателем вероятного значительного расширения возможностей Пекина в ядерной сфере для страны, которая, по данным издания, обладает от 250 до 350 единиц ядерного оружия."На днях американские СМИ предположили, что по данным коммерческих спутниковых снимков эксперты пришли к выводу, что в Юмэне в провинции Ганьсу строят 119 шахтных шахт для межконтинентальных баллистических ракет. На самом деле, эти "ракетные шахты" являются фундаментами для ветрогенераторов", - пишет газета.Китайский эксперт пояснил, что ракеты "Дунфэн-41" запускаются с помощью мобильной пусковой установки, а не из шахты с помощью стационарной пусковой установки.Он также отметил что это не первый случай, когда в США возникает подобная шумиха. В 1985 году Соединенные Штаты ошибочно приняли традиционные жилые комплексы тулоу в провинции Фуцзянь также за ракетные шахты.В апреле разведка США в опубликованном докладе заявила, что Китай не заинтересован в соглашениях по вооружениям, которые затрагивают планы удвоения ядерного арсенала КНР. Авторы доклада полагают, что Пекин продолжит наиболее стремительное в истории развитие и диверсификацию платформ своего ядерного арсенала, намереваясь по меньшей мере удвоить размер своего ядерного арсенала в течение последующего десятилетия и развернуть ядерную триаду. Разведка США также заявила, что ядерные ракетные силы КНР обладают лучшей выживаемостью и готовы, в частности, к применению в условиях региональной эскалации, а также их можно использовать для ответного удара.

https://ria.ru/20210502/foto-1730948944.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210423/tank-1729675470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, сша, в мире