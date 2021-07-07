https://ria.ru/20210707/spravka-1740214998.html

Бороться с подделкой справок о прививках будут сразу несколько ведомств

Бороться с подделкой справок о прививках будут сразу несколько ведомств - РИА Новости, 07.07.2021

Бороться с подделкой справок о прививках будут сразу несколько ведомств

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ряду ведомств, в том числе Минцифры, Минздраву и МВД, заняться борьбой с фиктивными справками о прививках,... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T10:39

2021-07-07T10:39

2021-07-07T10:39

вакцинация россиян от covid-19

михаил мишустин

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

генеральная прокуратура рф

федеральная налоговая служба (фнс россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727165461_0:310:2964:1977_1920x0_80_0_0_19aa2f2e0d6d18ac1a4629307c6e6b2f.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ряду ведомств, в том числе Минцифры, Минздраву и МВД, заняться борьбой с фиктивными справками о прививках, сообщается на сайте кабмина."Что касается темы фиктивных справок о прививках, то решением этого вопроса займутся Минцифры, Минздрав, МВД, Генпрокуратура, Росфинмониторинг, ФНС и Роскомнадзор", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210707/vaktsinatsiya-1740207673.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, михаил мишустин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), генеральная прокуратура рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество