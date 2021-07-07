https://ria.ru/20210707/spravka-1740214998.html
Бороться с подделкой справок о прививках будут сразу несколько ведомств
Бороться с подделкой справок о прививках будут сразу несколько ведомств - РИА Новости, 07.07.2021
Бороться с подделкой справок о прививках будут сразу несколько ведомств
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ряду ведомств, в том числе Минцифры, Минздраву и МВД, заняться борьбой с фиктивными справками о прививках,... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T10:39
2021-07-07T10:39
2021-07-07T10:39
вакцинация россиян от covid-19
михаил мишустин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
генеральная прокуратура рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ряду ведомств, в том числе Минцифры, Минздраву и МВД, заняться борьбой с фиктивными справками о прививках, сообщается на сайте кабмина."Что касается темы фиктивных справок о прививках, то решением этого вопроса займутся Минцифры, Минздрав, МВД, Генпрокуратура, Росфинмониторинг, ФНС и Роскомнадзор", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210707/vaktsinatsiya-1740207673.html
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РИА Новости
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вакцинация россиян от covid-19, михаил мишустин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), генеральная прокуратура рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество
Бороться с подделкой справок о прививках будут сразу несколько ведомств
Минцифры, Минздрав, МВД и ряд других ведомств будут бороться с подделкой справок о прививках