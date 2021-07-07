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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20210707/sport-1740110840.html
"Правда тела". Спорт после 40. Можно ли накачать мышцы и не навредить
"Правда тела". Спорт после 40. Можно ли накачать мышцы и не навредить - РИА Новости, 07.07.2021
"Правда тела". Спорт после 40. Можно ли накачать мышцы и не навредить
Возможно ли накачать ягодичные и бицепс, если вам - за 40? Какие травмы чаще всего бывают в этом возрасте? И как заниматься дома, если в зал не хочется? Рассказывает 49-летний тренер и нутрициолог Цви Бихман - в прошлом главный раввин Белоруссии, который только 10 лет назад начал заниматься фитнесом, чтобы избавиться от проблем с позвоночником.
2021-07-07T12:00
2021-07-07T12:00
правда тела
подкаст
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"Правда тела". Спорт после 40. Можно ли накачать мышцы и не навредить
Возможно ли накачать ягодичные и бицепс, если вам - за 40? Какие травмы чаще всего бывают в этом возрасте? И как заниматься дома, если в зал не хочется? Рассказывает 49-летний тренер и нутрициолог Цви Бихман - в прошлом главный раввин Белоруссии, который только 10 лет назад начал заниматься фитнесом, чтобы избавиться от проблем с позвоночником.
audio/mpeg
"Правда тела". Спорт после 40. Можно ли накачать мышцы и не навредить
Возможно ли накачать ягодичные и бицепс, если вам - за 40? Какие травмы чаще всего бывают в этом возрасте? И как заниматься дома, если в зал не хочется? Рассказывает 49-летний тренер и нутрициолог Цви Бихман - в прошлом главный раввин Белоруссии, который только 10 лет назад начал заниматься фитнесом, чтобы избавиться от проблем с позвоночником.
audio/mpeg
“Вам можно поднимать только 2 кг” - приговор или нет? Как размяться перед тренировкой, чтобы не “убить” суставы? И как мотивировать себя на то, чтобы пойти в зал? 02:25 “У меня наступил период, когда я понял, что врачи мне не помогут”07:25 С чего нужно начинать занятия спортом09:00 Как выбрать тренера15:35 Если не хочется в зал - что можно делать дома?16:50 Что такое “прогулка фермера” и как ее делать18:00 Можно ли после 40-ка накачать ягодичные и бицепс19:55 Сколько лучше заниматься: два раза в неделю, или по чуть-чуть каждый деньПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст

"Правда тела". Спорт после 40. Можно ли накачать мышцы и не навредить

12:00 07.07.2021
 
Правда тела
"Правда тела". Спорт после 40. Можно ли накачать мышцы и не навредить
12:00
Читать ria.ru в
Возможно ли накачать ягодичные и бицепс, если вам - за 40? Какие травмы чаще всего бывают в этом возрасте? И как заниматься дома, если в зал не хочется? Рассказывает 49-летний тренер и нутрициолог Цви Бихман - в прошлом главный раввин Белоруссии, который только 10 лет назад начал заниматься фитнесом, чтобы избавиться от проблем с позвоночником.
“Вам можно поднимать только 2 кг” - приговор или нет? Как размяться перед тренировкой, чтобы не “убить” суставы? И как мотивировать себя на то, чтобы пойти в зал?
02:25 “У меня наступил период, когда я понял, что врачи мне не помогут”
07:25 С чего нужно начинать занятия спортом
09:00 Как выбрать тренера
15:35 Если не хочется в зал - что можно делать дома?
16:50 Что такое “прогулка фермера” и как ее делать
18:00 Можно ли после 40-ка накачать ягодичные и бицепс
19:55 Сколько лучше заниматься: два раза в неделю, или по чуть-чуть каждый день
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Наталия Шашина
Монтаж Анастасии Паниоти
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