https://ria.ru/20210707/sport-1740110840.html

"Правда тела". Спорт после 40. Можно ли накачать мышцы и не навредить

"Правда тела". Спорт после 40. Можно ли накачать мышцы и не навредить - РИА Новости, 07.07.2021

"Правда тела". Спорт после 40. Можно ли накачать мышцы и не навредить

Возможно ли накачать ягодичные и бицепс, если вам - за 40? Какие травмы чаще всего бывают в этом возрасте? И как заниматься дома, если в зал не хочется? Рассказывает 49-летний тренер и нутрициолог Цви Бихман - в прошлом главный раввин Белоруссии, который только 10 лет назад начал заниматься фитнесом, чтобы избавиться от проблем с позвоночником.

2021-07-07T12:00

2021-07-07T12:00

2021-07-07T12:00

правда тела

подкаст

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740110632_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_e096a4ed3907155a01ea1a8d68fb8052.png

"Правда тела". Спорт после 40. Можно ли накачать мышцы и не навредить Возможно ли накачать ягодичные и бицепс, если вам - за 40? Какие травмы чаще всего бывают в этом возрасте? И как заниматься дома, если в зал не хочется? Рассказывает 49-летний тренер и нутрициолог Цви Бихман - в прошлом главный раввин Белоруссии, который только 10 лет назад начал заниматься фитнесом, чтобы избавиться от проблем с позвоночником. audio/mpeg

"Правда тела". Спорт после 40. Можно ли накачать мышцы и не навредить Возможно ли накачать ягодичные и бицепс, если вам - за 40? Какие травмы чаще всего бывают в этом возрасте? И как заниматься дома, если в зал не хочется? Рассказывает 49-летний тренер и нутрициолог Цви Бихман - в прошлом главный раввин Белоруссии, который только 10 лет назад начал заниматься фитнесом, чтобы избавиться от проблем с позвоночником. audio/mpeg

“Вам можно поднимать только 2 кг” - приговор или нет? Как размяться перед тренировкой, чтобы не “убить” суставы? И как мотивировать себя на то, чтобы пойти в зал? 02:25 “У меня наступил период, когда я понял, что врачи мне не помогут”07:25 С чего нужно начинать занятия спортом09:00 Как выбрать тренера15:35 Если не хочется в зал - что можно делать дома?16:50 Что такое “прогулка фермера” и как ее делать18:00 Можно ли после 40-ка накачать ягодичные и бицепс19:55 Сколько лучше заниматься: два раза в неделю, или по чуть-чуть каждый деньПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст