https://ria.ru/20210707/sochi-1740227904.html

Мэр Сочи рассказал о ходе работ по ликвидации последствий ливня

Мэр Сочи рассказал о ходе работ по ликвидации последствий ливня - РИА Новости, 07.07.2021

Мэр Сочи рассказал о ходе работ по ликвидации последствий ливня

Работы по ликвидации последствий ливня в Сочи завершены на 99%, заявил глава города-курорта Алексей Копайгородский. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T11:33

2021-07-07T11:33

2021-07-07T11:33

алексей копайгородский

сочи

краснодарский край

общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Работы по ликвидации последствий ливня в Сочи завершены на 99%, заявил глава города-курорта Алексей Копайгородский."Сейчас работы по ликвидации последствий стихии завершены на 99%", - написал он в Telegram-канале.Глава города поблагодарил коммунальные, экстренные службы, волонтёров и жителей. "На эти двое суток они стали единой слаженной командой. Работали и днём и ночью, чтобы быстрее привести наш курорт в порядок", - отметил мэр.Непогода в Сочи никак не повлияла на количество отдыхающих, гостиницы загружены в среднем на 90%, сообщил Алексей Копайгородский.Купание в Сочи разрешено, после обрушившегося на город ливня установилась солнечная и безветренная погода, заявил мэр.По его словам, проведена расчистка пляжей, все центральные пляжные территории во всех четырёх районах уже готовы к приёму туристов. Сейчас завершается вывоз мусора на нескольких наиболее пострадавших территориях, которые расположены рядом с реками.Из-за ливней в Сочи в воскресенье, а также в ночь на понедельник поднялись уровни рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Произошли локальные подтопления, власти приготовились к эвакуации, но она в итоге не понадобилась. Во второй половине дня понедельника ливни ушли в сторону Туапсинского района Краснодарского края.

https://realty.ria.ru/20210707/sochi-1740141129.html

сочи

краснодарский край

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алексей копайгородский, сочи, краснодарский край, общество