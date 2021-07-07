https://ria.ru/20210707/sochi-1740227904.html
Мэр Сочи рассказал о ходе работ по ликвидации последствий ливня
Мэр Сочи рассказал о ходе работ по ликвидации последствий ливня - РИА Новости, 07.07.2021
Мэр Сочи рассказал о ходе работ по ликвидации последствий ливня
Работы по ликвидации последствий ливня в Сочи завершены на 99%, заявил глава города-курорта Алексей Копайгородский. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T11:33
2021-07-07T11:33
2021-07-07T11:33
алексей копайгородский
сочи
краснодарский край
общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Работы по ликвидации последствий ливня в Сочи завершены на 99%, заявил глава города-курорта Алексей Копайгородский."Сейчас работы по ликвидации последствий стихии завершены на 99%", - написал он в Telegram-канале.Глава города поблагодарил коммунальные, экстренные службы, волонтёров и жителей. "На эти двое суток они стали единой слаженной командой. Работали и днём и ночью, чтобы быстрее привести наш курорт в порядок", - отметил мэр.Непогода в Сочи никак не повлияла на количество отдыхающих, гостиницы загружены в среднем на 90%, сообщил Алексей Копайгородский.Купание в Сочи разрешено, после обрушившегося на город ливня установилась солнечная и безветренная погода, заявил мэр.По его словам, проведена расчистка пляжей, все центральные пляжные территории во всех четырёх районах уже готовы к приёму туристов. Сейчас завершается вывоз мусора на нескольких наиболее пострадавших территориях, которые расположены рядом с реками.Из-за ливней в Сочи в воскресенье, а также в ночь на понедельник поднялись уровни рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Произошли локальные подтопления, власти приготовились к эвакуации, но она в итоге не понадобилась. Во второй половине дня понедельника ливни ушли в сторону Туапсинского района Краснодарского края.
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алексей копайгородский, сочи, краснодарский край, общество
Мэр Сочи рассказал о ходе работ по ликвидации последствий ливня
Мэр Сочи Копайгородский рассказал, что работы по ликвидации последствий ливня завершены на 99%
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости.
Работы по ликвидации последствий ливня в Сочи
завершены на 99%, заявил глава города-курорта Алексей Копайгородский
.
"Сейчас работы по ликвидации последствий стихии завершены на 99%", - написал он в Telegram-канале
.
Глава города поблагодарил коммунальные, экстренные службы, волонтёров и жителей. "На эти двое суток они стали единой слаженной командой. Работали и днём и ночью, чтобы быстрее привести наш курорт в порядок", - отметил мэр.
Непогода в Сочи никак не повлияла на количество отдыхающих, гостиницы загружены в среднем на 90%, сообщил Алексей Копайгородский.
"Непогода не повлияла на количество отдыхающих на курорте. Загрузка средств размещения сегодня в среднем составляет 90%. Город вернулся к привычной курортной жизни", - написал Копайгородский в Telegram-канале.
Купание в Сочи разрешено, после обрушившегося на город ливня установилась солнечная и безветренная погода, заявил мэр.
По его словам, проведена расчистка пляжей, все центральные пляжные территории во всех четырёх районах уже готовы к приёму туристов. Сейчас завершается вывоз мусора на нескольких наиболее пострадавших территориях, которые расположены рядом с реками.
"В Сочи установилась солнечная безветренная погода – купание разрешено", - написал он в Telegram-канале.
Из-за ливней в Сочи в воскресенье, а также в ночь на понедельник поднялись уровни рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Произошли локальные подтопления, власти приготовились к эвакуации, но она в итоге не понадобилась. Во второй половине дня понедельника ливни ушли в сторону Туапсинского района Краснодарского края
.