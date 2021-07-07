https://ria.ru/20210707/shtraf-1740313967.html

Российских автомобилистов предупредили о "лютых штрафах"

Российских автомобилистов предупредили о "лютых штрафах" - РИА Новости, 07.07.2021

Российских автомобилистов предупредили о "лютых штрафах"

Автоэксперты перечислили пять правонарушений, за которые водителю грозят штрафы от нескольких сотен тысяч рублей до миллиона рублей. Об этом пишет журнал "За... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T17:44

2021-07-07T17:44

2021-07-07T17:44

россия

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571320216_0:276:3068:2002_1920x0_80_0_0_7ea308e581c9db9953a16546b699e21b.jpg

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Автоэксперты перечислили пять правонарушений, за которые водителю грозят штрафы от нескольких сотен тысяч рублей до миллиона рублей. Об этом пишет журнал "За рулем".Первое в списке — пьяное вождение. Если нетрезвый водитель попался на таком нарушении в первый раз, ему положен штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет. Но с 1 июля при повторном нарушении водителю придется заплатить до трехсот тысяч рублей. Если же ранее автолюбитель был осужден за ДТП с человеческими жертвами, ему придется раскошелиться на полмиллиона рублей. Второе нарушение в списке — перевозка негабаритного груза. За превышение габаритов на 50 сантиметров от разрешенного ПДД водителя оштрафуют на десять тысяч рублей, юрлицу придется расстаться с 500 тысячами. Под угрозой в данном случае оказываются клиенты автопрокатных компаний и служб каршеринга: штраф придет фирме-владельцу, а она затем выставит претензию клиенту. Кроме того, риск попасть на штраф 500 тысяч рублей есть в случае, если превышение зафиксирует автоматическая камера. До пятисот тысяч рублей придется заплатить и лжеинвалидам, а также тем, кто установит на машину сирену, мигалку и фонарь такси. Однако такие штрафы грозят только юрлицам, частникам придется заплатить пять тысяч. Парковка на газоне тоже может вылиться в крупный штраф: до трехсот тысяч рублей придется заплатить юрлицу или, например, клиенту каршеринга. Однако есть риск нарваться и на миллионный штраф. Столько придется заплатить юрлицам за нанесение на транспортное средство рекламных надписей или конструкций, создающих угрозу безопасности дорожного движения. То же касается и звуковой рекламы. Физическим лицам за эти нарушения грозит штраф в пять тысяч рублей.

https://ria.ru/20210531/lovushka-1734857399.html

https://ria.ru/20210612/shtraf-1736718542.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто