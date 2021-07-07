https://ria.ru/20210707/shtraf-1740313967.html
Российских автомобилистов предупредили о "лютых штрафах"
Российских автомобилистов предупредили о "лютых штрафах" - РИА Новости, 07.07.2021
Российских автомобилистов предупредили о "лютых штрафах"
Автоэксперты перечислили пять правонарушений, за которые водителю грозят штрафы от нескольких сотен тысяч рублей до миллиона рублей. Об этом пишет журнал "За... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T17:44
2021-07-07T17:44
2021-07-07T17:44
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авто
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Автоэксперты перечислили пять правонарушений, за которые водителю грозят штрафы от нескольких сотен тысяч рублей до миллиона рублей. Об этом пишет журнал "За рулем".Первое в списке — пьяное вождение. Если нетрезвый водитель попался на таком нарушении в первый раз, ему положен штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет. Но с 1 июля при повторном нарушении водителю придется заплатить до трехсот тысяч рублей. Если же ранее автолюбитель был осужден за ДТП с человеческими жертвами, ему придется раскошелиться на полмиллиона рублей. Второе нарушение в списке — перевозка негабаритного груза. За превышение габаритов на 50 сантиметров от разрешенного ПДД водителя оштрафуют на десять тысяч рублей, юрлицу придется расстаться с 500 тысячами. Под угрозой в данном случае оказываются клиенты автопрокатных компаний и служб каршеринга: штраф придет фирме-владельцу, а она затем выставит претензию клиенту. Кроме того, риск попасть на штраф 500 тысяч рублей есть в случае, если превышение зафиксирует автоматическая камера. До пятисот тысяч рублей придется заплатить и лжеинвалидам, а также тем, кто установит на машину сирену, мигалку и фонарь такси. Однако такие штрафы грозят только юрлицам, частникам придется заплатить пять тысяч. Парковка на газоне тоже может вылиться в крупный штраф: до трехсот тысяч рублей придется заплатить юрлицу или, например, клиенту каршеринга. Однако есть риск нарваться и на миллионный штраф. Столько придется заплатить юрлицам за нанесение на транспортное средство рекламных надписей или конструкций, создающих угрозу безопасности дорожного движения. То же касается и звуковой рекламы. Физическим лицам за эти нарушения грозит штраф в пять тысяч рублей.
https://ria.ru/20210531/lovushka-1734857399.html
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россия, авто
Российских автомобилистов предупредили о "лютых штрафах"
Российским автомобилистам рассказали, за что можно попасть на миллионный штраф
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости.
Автоэксперты перечислили пять правонарушений, за которые водителю грозят штрафы от нескольких сотен тысяч рублей до миллиона рублей. Об этом пишет журнал "За рулем
".
Первое в списке — пьяное вождение. Если нетрезвый водитель попался на таком нарушении в первый раз, ему положен штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет. Но с 1 июля при повторном нарушении водителю придется заплатить до трехсот тысяч рублей. Если же ранее автолюбитель был осужден за ДТП с человеческими жертвами, ему придется раскошелиться на полмиллиона рублей.
Второе нарушение в списке — перевозка негабаритного груза. За превышение габаритов на 50 сантиметров от разрешенного ПДД водителя оштрафуют на десять тысяч рублей, юрлицу придется расстаться с 500 тысячами. Под угрозой в данном случае оказываются клиенты автопрокатных компаний и служб каршеринга: штраф придет фирме-владельцу, а она затем выставит претензию клиенту.
Кроме того, риск попасть на штраф 500 тысяч рублей есть в случае, если превышение зафиксирует автоматическая камера.
До пятисот тысяч рублей придется заплатить и лжеинвалидам, а также тем, кто установит на машину сирену, мигалку и фонарь такси. Однако такие штрафы грозят только юрлицам, частникам придется заплатить пять тысяч.
Парковка на газоне тоже может вылиться в крупный штраф: до трехсот тысяч рублей придется заплатить юрлицу или, например, клиенту каршеринга.
Однако есть риск нарваться и на миллионный штраф. Столько придется заплатить юрлицам за нанесение на транспортное средство рекламных надписей или конструкций, создающих угрозу безопасности дорожного движения. То же касается и звуковой рекламы. Физическим лицам за эти нарушения грозит штраф в пять тысяч рублей.