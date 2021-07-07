Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210707/shtraf-1740313967.html
Российских автомобилистов предупредили о "лютых штрафах"
Российских автомобилистов предупредили о "лютых штрафах" - РИА Новости, 07.07.2021
Российских автомобилистов предупредили о "лютых штрафах"
Автоэксперты перечислили пять правонарушений, за которые водителю грозят штрафы от нескольких сотен тысяч рублей до миллиона рублей. Об этом пишет журнал "За... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T17:44
2021-07-07T17:44
россия
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571320216_0:276:3068:2002_1920x0_80_0_0_7ea308e581c9db9953a16546b699e21b.jpg
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Автоэксперты перечислили пять правонарушений, за которые водителю грозят штрафы от нескольких сотен тысяч рублей до миллиона рублей. Об этом пишет журнал "За рулем".Первое в списке — пьяное вождение. Если нетрезвый водитель попался на таком нарушении в первый раз, ему положен штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет. Но с 1 июля при повторном нарушении водителю придется заплатить до трехсот тысяч рублей. Если же ранее автолюбитель был осужден за ДТП с человеческими жертвами, ему придется раскошелиться на полмиллиона рублей. Второе нарушение в списке — перевозка негабаритного груза. За превышение габаритов на 50 сантиметров от разрешенного ПДД водителя оштрафуют на десять тысяч рублей, юрлицу придется расстаться с 500 тысячами. Под угрозой в данном случае оказываются клиенты автопрокатных компаний и служб каршеринга: штраф придет фирме-владельцу, а она затем выставит претензию клиенту. Кроме того, риск попасть на штраф 500 тысяч рублей есть в случае, если превышение зафиксирует автоматическая камера. До пятисот тысяч рублей придется заплатить и лжеинвалидам, а также тем, кто установит на машину сирену, мигалку и фонарь такси. Однако такие штрафы грозят только юрлицам, частникам придется заплатить пять тысяч. Парковка на газоне тоже может вылиться в крупный штраф: до трехсот тысяч рублей придется заплатить юрлицу или, например, клиенту каршеринга. Однако есть риск нарваться и на миллионный штраф. Столько придется заплатить юрлицам за нанесение на транспортное средство рекламных надписей или конструкций, создающих угрозу безопасности дорожного движения. То же касается и звуковой рекламы. Физическим лицам за эти нарушения грозит штраф в пять тысяч рублей.
https://ria.ru/20210531/lovushka-1734857399.html
https://ria.ru/20210612/shtraf-1736718542.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571320216_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_624d49010315f8339bb11d370ef5ec81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, авто
Российских автомобилистов предупредили о "лютых штрафах"
17:44 07.07.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы на одной из улиц в Москве
Инспектор дорожно-патрульной службы на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

Российским автомобилистам рассказали, за что можно попасть на миллионный штраф

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Автоэксперты перечислили пять правонарушений, за которые водителю грозят штрафы от нескольких сотен тысяч рублей до миллиона рублей. Об этом пишет журнал "За рулем".
Первое в списке — пьяное вождение. Если нетрезвый водитель попался на таком нарушении в первый раз, ему положен штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет. Но с 1 июля при повторном нарушении водителю придется заплатить до трехсот тысяч рублей. Если же ранее автолюбитель был осужден за ДТП с человеческими жертвами, ему придется раскошелиться на полмиллиона рублей.
Второе нарушение в списке — перевозка негабаритного груза. За превышение габаритов на 50 сантиметров от разрешенного ПДД водителя оштрафуют на десять тысяч рублей, юрлицу придется расстаться с 500 тысячами. Под угрозой в данном случае оказываются клиенты автопрокатных компаний и служб каршеринга: штраф придет фирме-владельцу, а она затем выставит претензию клиенту.
Эвакуация автомобиля в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 04:09
Автомобилистов предупредили о новой ловушке при парковке
Кроме того, риск попасть на штраф 500 тысяч рублей есть в случае, если превышение зафиксирует автоматическая камера.
До пятисот тысяч рублей придется заплатить и лжеинвалидам, а также тем, кто установит на машину сирену, мигалку и фонарь такси. Однако такие штрафы грозят только юрлицам, частникам придется заплатить пять тысяч.
Парковка на газоне тоже может вылиться в крупный штраф: до трехсот тысяч рублей придется заплатить юрлицу или, например, клиенту каршеринга.
Однако есть риск нарваться и на миллионный штраф. Столько придется заплатить юрлицам за нанесение на транспортное средство рекламных надписей или конструкций, создающих угрозу безопасности дорожного движения. То же касается и звуковой рекламы. Физическим лицам за эти нарушения грозит штраф в пять тысяч рублей.
Сотрудник ДПС ГИБДД - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
12 июня, 05:41
В ГИБДД нашли лазейку, позволяющую не платить штрафы
 
РоссияАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:02Глава Туркмении опробовал на Каспии новый корабль, построенный в России
07:36В Черное море направился транспортно-десантный корабль ВМС США Yuma
07:28Священник рассказал о судьбе Дня семьи, любви и верности в России
07:15Лавров: России непонятна реакция Японии на развитие Курильских островов
07:11Названы максимально подорожавшие несетевой рознице продукты
07:09Жара отягощает течение коронавируса, предупредил врач
07:06Названы самые невостребованные вакансии
07:00Постпред Крыма допустил вероятность провокации Запада в Азовском море
06:47Гордон пришел в ужас от состояния украинских поездов
06:28Лавров рассказал о позиции России на переговорах с Японией
06:18Лавров ответил на вопрос о вводе российских войск в Афганистан
06:11Ученые рассказали, как экипажи МКС относятся к работе в выходные дни
06:09Треть россиян положительно относится к браку по расчету
06:05Врач рассказал, как изменить рацион питания в жару
06:04Британцы оценили перехват российскими Су-30 американского самолета
06:02Лавров заявил о провале миссии США в Афганистане
05:23Лавров рассказал, как Киев "вертит" своими кураторами в Европе
05:18Россия надеется получить от Японии разъяснения по военному союзу с США
05:07Генсек ООН предупредил, что COVID-19 распространяется быстрее вакцин
05:04Россияне стали больше платить за ипотеку
Лента новостейМолния