https://ria.ru/20210707/shprits-1740292673.html

Москвичу воткнули шприц в спину из-за отказа дать мелочь

Москвичу воткнули шприц в спину из-за отказа дать мелочь - РИА Новости, 07.07.2021

Москвичу воткнули шприц в спину из-за отказа дать мелочь

Москвич заявил в полицию о том, что прохожий воткнул ему в спину шприц из-за отказа дать мелочь, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T16:41

2021-07-07T16:41

2021-07-07T16:43

гумвд

происшествия

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Москвич заявил в полицию о том, что прохожий воткнул ему в спину шприц из-за отказа дать мелочь, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Официально в пресс-службе службе столичного ГУМВД агентству подтвердили факт проведения проверки по этому поводу, но не уточнили детали.Согласно данным полиции, еще 28 июня (ранее об этом не сообщалось) 35-летний москвич заявил в ОВД о том, что у дома 2 на Производственной улице в районе Солнцево "неизвестный ударил его в спину острым предметом и скрылся".Подробности истории рассказал источник РИА Новости: "Конфликт между произошел после того, как потерпевший отказался дать этому человеку мелочь. Острый предмет, о котором идет речь, это шприц".По его словам, содержимое шприца неизвестно, но пострадавший обратился в полицию самостоятельно, по-видимому, серьезно не пострадав.В ряде СМИ сообщалось, что в этой истории шприц в спину мужчине воткнул бездомный, причем якобы с криком "Держи прививку!". В пресс-службе столичной полиции данные публикации не комментируют, источник РИА Новости крик про прививку подтвердить также не смог.

https://ria.ru/20210126/inspektor-1594612469.html

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2021

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гумвд, происшествия