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Москвичу воткнули шприц в спину из-за отказа дать мелочь
Москвичу воткнули шприц в спину из-за отказа дать мелочь - РИА Новости, 07.07.2021
Москвичу воткнули шприц в спину из-за отказа дать мелочь
Москвич заявил в полицию о том, что прохожий воткнул ему в спину шприц из-за отказа дать мелочь, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T16:41
2021-07-07T16:41
2021-07-07T16:43
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происшествия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Москвич заявил в полицию о том, что прохожий воткнул ему в спину шприц из-за отказа дать мелочь, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Официально в пресс-службе службе столичного ГУМВД агентству подтвердили факт проведения проверки по этому поводу, но не уточнили детали.Согласно данным полиции, еще 28 июня (ранее об этом не сообщалось) 35-летний москвич заявил в ОВД о том, что у дома 2 на Производственной улице в районе Солнцево "неизвестный ударил его в спину острым предметом и скрылся".Подробности истории рассказал источник РИА Новости: "Конфликт между произошел после того, как потерпевший отказался дать этому человеку мелочь. Острый предмет, о котором идет речь, это шприц".По его словам, содержимое шприца неизвестно, но пострадавший обратился в полицию самостоятельно, по-видимому, серьезно не пострадав.В ряде СМИ сообщалось, что в этой истории шприц в спину мужчине воткнул бездомный, причем якобы с криком "Держи прививку!". В пресс-службе столичной полиции данные публикации не комментируют, источник РИА Новости крик про прививку подтвердить также не смог.
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гумвд, происшествия
Москвичу воткнули шприц в спину из-за отказа дать мелочь
16:41 07.07.2021 (обновлено: 16:43 07.07.2021)
Москвичу воткнули шприц в спину из-за отказа дать мелочь
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Москвич заявил в полицию о том, что прохожий воткнул ему в спину шприц из-за отказа дать мелочь, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Официально в пресс-службе службе столичного ГУМВД
агентству подтвердили факт проведения проверки по этому поводу, но не уточнили детали.
Согласно данным полиции, еще 28 июня (ранее об этом не сообщалось) 35-летний москвич заявил в ОВД о том, что у дома 2 на Производственной улице в районе Солнцево "неизвестный ударил его в спину острым предметом и скрылся".
Подробности истории рассказал источник РИА Новости: "Конфликт между произошел после того, как потерпевший отказался дать этому человеку мелочь. Острый предмет, о котором идет речь, это шприц".
По его словам, содержимое шприца неизвестно, но пострадавший обратился в полицию самостоятельно, по-видимому, серьезно не пострадав.
В ряде СМИ сообщалось, что в этой истории шприц в спину мужчине воткнул бездомный, причем якобы с криком "Держи прививку!". В пресс-службе столичной полиции данные публикации не комментируют, источник РИА Новости крик про прививку подтвердить также не смог.