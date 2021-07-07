https://ria.ru/20210707/sertifikat-1740219571.html

Чубайс выступил против безвозмездной выдачи "зеленых сертификатов"

Чубайс выступил против безвозмездной выдачи "зеленых сертификатов" - РИА Новости, 07.07.2021

Чубайс выступил против безвозмездной выдачи "зеленых сертификатов"

Специальный представитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс выступил против безвозмездной выдачи предприятиям "зеленых сертификатов",... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T10:54

2021-07-07T10:54

2021-07-07T11:35

россия

европарламент

андрей максимов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

александр новак

анатолий чубайс

экономика

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Специальный представитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс выступил против безвозмездной выдачи предприятиям "зеленых сертификатов", которые подтверждают потребление энергии из низкоуглеродных источников.Речь идет об атомных и гидроэлектростанциях, а также о возобновляемых источниках энергии.По данным газеты "Коммерсант", свое предложение Чубайс направил вице-премьеру и бывшему главе Минэнерго Александру Новаку.Отмечается, что, по мнению Чубайса, промышленность не сможет использовать бесплатные сертификаты в ЕС для снижения будущего углеродного налога (Carbon Border Adjustment Mechanism, СВАМ), так как пока для этого нет комплексной нормативно-правовой базы.Он проанализировал резолюцию Европарламента от 10 марта и отчет европейских властей о СВАМ и пришел к выводу, что главная цель налога — "сокращение негативного воздействия на окружающую среду и снижение выбросов парниковых газов"."Уже на этом исходном уровне очевидно, что безвозмездная передача сертификатов лишает производителей мотивации на рост выработки ВИЭ и снижение выработки парниковых газов", — приводит издание слова Чубайса.В России разработан проект об обращении "зеленых сертификатов", которые подтверждают выработку и потребление низкоуглеродной электроэнергии. Предполагается, что документ будут присуждать по факту производства электроэнергии на основе возобновляемых источников. Получение сертификатов является правом, но не обязанностью владельцев генерирующих объектов.До погашения или истечения срока действия сертификаты будут находиться в свободном обращении. Их будет выдавать "Совет рынка" в добровольном порядке по заявлению собственника низкоуглеродного источника энергии. При покупке сертификата у собственника ВИЭ и его погашении посредством приобретения на него электроэнергии на рынке потребитель сможет распространять информацию о том, что он использовал низкоуглеродную энергию. Сертификаты позволят их владельцам подтвердить выполнение международных требований по потреблению низкоуглеродной электроэнергии.В конце прошлого года замдиректора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Андрей Максимов сообщал, что обращение таких документов начнется уже в 2021 году.

https://ria.ru/20210702/chubays-1739620569.html

https://ria.ru/20210603/klimat-1735378427.html

https://ria.ru/20210210/chubays-1596877471.html

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россия, европарламент, андрей максимов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, анатолий чубайс, экономика