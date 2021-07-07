https://ria.ru/20210707/salfetki-1740188669.html

Врач рассказала, что не так с влажными салфетками

Врач рассказала, что не так с влажными салфетками - РИА Новости, 07.07.2021

Врач рассказала, что не так с влажными салфетками

Действительно ли влажные салфетки помогают бороться с микробами и бактериями и могут ли они заменить обычное мытье рук, рассказала в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T02:14

2021-07-07T02:14

2021-07-07T02:14

бактерии

весь мир

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/149350/36/1493503685_0:408:5614:3566_1920x0_80_0_0_8018030194cacfe25953c4add27854b8.jpg

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Действительно ли влажные салфетки помогают бороться с микробами и бактериями и могут ли они заменить обычное мытье рук, рассказала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ДПО Российской медицинской академии последипломного образования Юлия Галлямова.По ее словам, влажные салфетки – это отличное средство, которое может стать первой помощью в ситуации, когда рядом нет ни воды, ни мыла. Они незаменимы, если нужно протереть лавочку в парке, или когда вы испачкались на улице, в машине. Однако полноценно очистить руки, как это происходит при мытье, они не могут. Она добавила, что салфетки значительно уступают мылу по своим антибактериальным свойствами. "В составе у них в основном увлажняющие средства и вода. Антисептические средства редко туда добавляют, если это не спиртовые салфетки. А по рекомендации ВОЗ антисептик для рук должен на 70% состоять из спирта", – объяснила Юлия Галлямова в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20200526/1571984098.html

весь мир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бактерии, весь мир, здоровье - общество, общество