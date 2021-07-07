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Врач рассказала, что не так с влажными салфетками
Врач рассказала, что не так с влажными салфетками - РИА Новости, 07.07.2021
Врач рассказала, что не так с влажными салфетками
Действительно ли влажные салфетки помогают бороться с микробами и бактериями и могут ли они заменить обычное мытье рук, рассказала в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T02:14
2021-07-07T02:14
2021-07-07T02:14
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Действительно ли влажные салфетки помогают бороться с микробами и бактериями и могут ли они заменить обычное мытье рук, рассказала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ДПО Российской медицинской академии последипломного образования Юлия Галлямова.По ее словам, влажные салфетки – это отличное средство, которое может стать первой помощью в ситуации, когда рядом нет ни воды, ни мыла. Они незаменимы, если нужно протереть лавочку в парке, или когда вы испачкались на улице, в машине. Однако полноценно очистить руки, как это происходит при мытье, они не могут. Она добавила, что салфетки значительно уступают мылу по своим антибактериальным свойствами. "В составе у них в основном увлажняющие средства и вода. Антисептические средства редко туда добавляют, если это не спиртовые салфетки. А по рекомендации ВОЗ антисептик для рук должен на 70% состоять из спирта", – объяснила Юлия Галлямова в интервью радио Sputnik.
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Врач рассказала, что не так с влажными салфетками
Профессор Галлямова назвала влажные салфетки отличным средством гигиены при отсутствии воды
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости.
Действительно ли влажные салфетки помогают бороться с микробами и бактериями и могут ли они заменить обычное мытье рук, рассказала в интервью радио Sputnik
доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ДПО Российской медицинской академии последипломного образования Юлия Галлямова.
По ее словам, влажные салфетки – это отличное средство, которое может стать первой помощью в ситуации, когда рядом нет ни воды, ни мыла. Они незаменимы, если нужно протереть лавочку в парке, или когда вы испачкались на улице, в машине. Однако полноценно очистить руки, как это происходит при мытье, они не могут.
"Одно из главных условий гигиены – мы моем руки под проточной водой и смываем грязь не менее 10 секунд. Плюс используем антибактериальные средства, например, мыло. Естественно, такой объем очищения кожи рук мы с помощью салфетки обеспечить не сможем. Салфетка снимает только верхнюю грязь, полное очищение не происходит", – сказала Юлия Галлямова.
Она добавила, что салфетки значительно уступают мылу по своим антибактериальным свойствами.
"В составе у них в основном увлажняющие средства и вода. Антисептические средства редко туда добавляют, если это не спиртовые салфетки. А по рекомендации ВОЗ антисептик для рук должен на 70% состоять из спирта", – объяснила Юлия Галлямова в интервью радио Sputnik.