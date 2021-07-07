https://ria.ru/20210707/rospotrebnadzor-1740242223.html

Россиянам посоветовали, как перенести жару

Россиянам посоветовали, как перенести жару - РИА Новости, 07.07.2021

Россиянам посоветовали, как перенести жару

Роспотребнадзор в жару советует есть менее калорийную пищу, по возможности принимать прохладный душ в течение дня, а поездки на общественном транспорте... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T12:47

2021-07-07T12:47

2021-07-07T12:47

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор в жару советует есть менее калорийную пищу, по возможности принимать прохладный душ в течение дня, а поездки на общественном транспорте планировать на утреннее и вечернее время.Согласно рекомендациям, размещенным на сайте ведомства, физические нагрузки и пребывание на улице стоит снизить до минимума, проветривать помещения и включить вентилятор. В ведомстве также рекомендуют надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, носить головные уборы, солнцезащитные очки, зонтики."Потребность в энергии в жаркую погоду снижается, в связи с чем организму летом нужна менее калорийная пища. В жаркий период времени необходимо отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму, лучше всего его заменить рыбой или морепродуктами. Необходимо предусмотреть снижение количества копченых, жареных и скоропортящихся продуктов питания", - говорится в сообщении ведомства.Роспотребнадзор также советует перенести приемы пищи на утро и вечер, употреблять больше жидкости, но избегать газированных напитков и напитков с повышенным содержанием сахара, а также энергетиков и алкоголя."В течении дня рекомендуется по возможности принять прохладный душ. Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает", - говорится в рекомендациях.В ведомстве также напомнили, что купаться можно только в местах, которые оборудованы для этих целей.

https://ria.ru/20210707/pite-1740191914.html

https://ria.ru/20210624/sup-1738348695.html

https://ria.ru/20210625/pivo-1738519089.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество