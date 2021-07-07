https://ria.ru/20210707/rospotrebnadzor-1740242223.html
Россиянам посоветовали, как перенести жару
Россиянам посоветовали, как перенести жару - РИА Новости, 07.07.2021
Россиянам посоветовали, как перенести жару
Роспотребнадзор в жару советует есть менее калорийную пищу, по возможности принимать прохладный душ в течение дня, а поездки на общественном транспорте... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T12:47
2021-07-07T12:47
2021-07-07T12:47
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор в жару советует есть менее калорийную пищу, по возможности принимать прохладный душ в течение дня, а поездки на общественном транспорте планировать на утреннее и вечернее время.Согласно рекомендациям, размещенным на сайте ведомства, физические нагрузки и пребывание на улице стоит снизить до минимума, проветривать помещения и включить вентилятор. В ведомстве также рекомендуют надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, носить головные уборы, солнцезащитные очки, зонтики."Потребность в энергии в жаркую погоду снижается, в связи с чем организму летом нужна менее калорийная пища. В жаркий период времени необходимо отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму, лучше всего его заменить рыбой или морепродуктами. Необходимо предусмотреть снижение количества копченых, жареных и скоропортящихся продуктов питания", - говорится в сообщении ведомства.Роспотребнадзор также советует перенести приемы пищи на утро и вечер, употреблять больше жидкости, но избегать газированных напитков и напитков с повышенным содержанием сахара, а также энергетиков и алкоголя."В течении дня рекомендуется по возможности принять прохладный душ. Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает", - говорится в рекомендациях.В ведомстве также напомнили, что купаться можно только в местах, которые оборудованы для этих целей.
https://ria.ru/20210707/pite-1740191914.html
https://ria.ru/20210624/sup-1738348695.html
https://ria.ru/20210625/pivo-1738519089.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Россиянам посоветовали, как перенести жару
Роспотребнадзор советует в жару есть менее калорийную еду и принимать прохладный душ
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор
в жару советует есть менее калорийную пищу, по возможности принимать прохладный душ в течение дня, а поездки на общественном транспорте планировать на утреннее и вечернее время.
Согласно рекомендациям, размещенным на сайте ведомства, физические нагрузки и пребывание на улице стоит снизить до минимума, проветривать помещения и включить вентилятор. В ведомстве также рекомендуют надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, носить головные уборы, солнцезащитные очки, зонтики.
"Потребность в энергии в жаркую погоду снижается, в связи с чем организму летом нужна менее калорийная пища. В жаркий период времени необходимо отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму, лучше всего его заменить рыбой или морепродуктами. Необходимо предусмотреть снижение количества копченых, жареных и скоропортящихся продуктов питания", - говорится в сообщении ведомства.
Роспотребнадзор также советует перенести приемы пищи на утро и вечер, употреблять больше жидкости, но избегать газированных напитков и напитков с повышенным содержанием сахара, а также энергетиков и алкоголя.
"В течении дня рекомендуется по возможности принять прохладный душ. Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает", - говорится в рекомендациях.
В ведомстве также напомнили, что купаться можно только в местах, которые оборудованы для этих целей.