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Россиянам посоветовали, как перенести жару
Россиянам посоветовали, как перенести жару - РИА Новости, 07.07.2021
Россиянам посоветовали, как перенести жару
Роспотребнадзор в жару советует есть менее калорийную пищу, по возможности принимать прохладный душ в течение дня, а поездки на общественном транспорте... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T12:47
2021-07-07T12:47
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор в жару советует есть менее калорийную пищу, по возможности принимать прохладный душ в течение дня, а поездки на общественном транспорте планировать на утреннее и вечернее время.Согласно рекомендациям, размещенным на сайте ведомства, физические нагрузки и пребывание на улице стоит снизить до минимума, проветривать помещения и включить вентилятор. В ведомстве также рекомендуют надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, носить головные уборы, солнцезащитные очки, зонтики."Потребность в энергии в жаркую погоду снижается, в связи с чем организму летом нужна менее калорийная пища. В жаркий период времени необходимо отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму, лучше всего его заменить рыбой или морепродуктами. Необходимо предусмотреть снижение количества копченых, жареных и скоропортящихся продуктов питания", - говорится в сообщении ведомства.Роспотребнадзор также советует перенести приемы пищи на утро и вечер, употреблять больше жидкости, но избегать газированных напитков и напитков с повышенным содержанием сахара, а также энергетиков и алкоголя."В течении дня рекомендуется по возможности принять прохладный душ. Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает", - говорится в рекомендациях.В ведомстве также напомнили, что купаться можно только в местах, которые оборудованы для этих целей.
https://ria.ru/20210707/pite-1740191914.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Россиянам посоветовали, как перенести жару
12:47 07.07.2021
 
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© РИА Новости / Илья Питалев
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Роспотребнадзор советует в жару есть менее калорийную еду и принимать прохладный душ

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор в жару советует есть менее калорийную пищу, по возможности принимать прохладный душ в течение дня, а поездки на общественном транспорте планировать на утреннее и вечернее время.
Согласно рекомендациям, размещенным на сайте ведомства, физические нагрузки и пребывание на улице стоит снизить до минимума, проветривать помещения и включить вентилятор. В ведомстве также рекомендуют надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, носить головные уборы, солнцезащитные очки, зонтики.
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Роспотребнадзор также советует перенести приемы пищи на утро и вечер, употреблять больше жидкости, но избегать газированных напитков и напитков с повышенным содержанием сахара, а также энергетиков и алкоголя.
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"В течении дня рекомендуется по возможности принять прохладный душ. Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает", - говорится в рекомендациях.
В ведомстве также напомнили, что купаться можно только в местах, которые оборудованы для этих целей.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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