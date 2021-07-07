https://ria.ru/20210707/rebenok-1740254435.html

В Челябинске проверят обстоятельства смерти двухлетнего ребенка

В Челябинске проверят обстоятельства смерти двухлетнего ребенка - РИА Новости, 07.07.2021

В Челябинске проверят обстоятельства смерти двухлетнего ребенка

Двухлетний ребенок скончался в учреждении в Челябинской области, обстоятельства его смерти проверяют, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T13:38

2021-07-07T13:38

2021-07-07T13:38

курчатовский район

челябинская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Двухлетний ребенок скончался в учреждении в Челябинской области, обстоятельства его смерти проверяют, сообщает СУСК по региону.По данным местных СМИ, ребенок умер в частном детсаду."В дневное время 5 июля 2021 года в правоохранительные органы поступила информация о том, что в учреждении для пребывания детей в Курчатовском районе областного центра скончался двухлетний мальчик. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено", - говорится в сообщении СУСК.По этому факту следственные органы начали доследственную проверку. По предварительным данным, у ребенка ухудшилось состояние после дневного сна.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, идет судебно-медицинское исследование, чтобы выяснить причины смерти.

https://ria.ru/20210519/rebenok-1732977658.html

курчатовский район

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курчатовский район, челябинская область, происшествия