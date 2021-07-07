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В Челябинске проверят обстоятельства смерти двухлетнего ребенка
В Челябинске проверят обстоятельства смерти двухлетнего ребенка - РИА Новости, 07.07.2021
В Челябинске проверят обстоятельства смерти двухлетнего ребенка
Двухлетний ребенок скончался в учреждении в Челябинской области, обстоятельства его смерти проверяют, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T13:38
2021-07-07T13:38
курчатовский район
челябинская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Двухлетний ребенок скончался в учреждении в Челябинской области, обстоятельства его смерти проверяют, сообщает СУСК по региону.По данным местных СМИ, ребенок умер в частном детсаду."В дневное время 5 июля 2021 года в правоохранительные органы поступила информация о том, что в учреждении для пребывания детей в Курчатовском районе областного центра скончался двухлетний мальчик. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено", - говорится в сообщении СУСК.По этому факту следственные органы начали доследственную проверку. По предварительным данным, у ребенка ухудшилось состояние после дневного сна.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, идет судебно-медицинское исследование, чтобы выяснить причины смерти.
https://ria.ru/20210519/rebenok-1732977658.html
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курчатовский район, челябинская область, происшествия
В Челябинске проверят обстоятельства смерти двухлетнего ребенка
13:38 07.07.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© Фото : СК РФ

Челябинские следователи проверят обстоятельства смерти двухлетнего ребенка

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Двухлетний ребенок скончался в учреждении в Челябинской области, обстоятельства его смерти проверяют, сообщает СУСК по региону.
По данным местных СМИ, ребенок умер в частном детсаду.
"В дневное время 5 июля 2021 года в правоохранительные органы поступила информация о том, что в учреждении для пребывания детей в Курчатовском районе областного центра скончался двухлетний мальчик. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено", - говорится в сообщении СУСК.
По этому факту следственные органы начали доследственную проверку. По предварительным данным, у ребенка ухудшилось состояние после дневного сна.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, идет судебно-медицинское исследование, чтобы выяснить причины смерти.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
19 мая, 15:44
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Курчатовский районЧелябинская областьПроисшествия
 
 
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