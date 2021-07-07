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Издание Readovka заблокировало свой сайт
Издание Readovka заблокировало свой сайт - РИА Новости, 07.07.2021
Издание Readovka заблокировало свой сайт
Издание Readovka заблокировало свой сайт, соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T17:09
2021-07-07T17:09
единая россия
дмитрий саблин
общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Издание Readovka заблокировало свой сайт, соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале.Ранее издатель Алексей Костылев сообщил РИА Новости, что Readovka к вечеру 7 июля заблокирует свой сайт во исполнение постановления приставов, срок блокировки на данный момент неизвестен, так как отменять ее должен суд, при этом медиахолдинг закрываться не планирует."Readovka заблокировала свой сайт. В рамках исполнения требований исполнительного производства от 19.03.2020 № 34629/20/50060-ИП, на основании исполнительного листа от 17.03.2020 № 029291783, выданного Видновским городским судом", - говорится в Telegram-канале издания.На стартовой странице сайта Readovka опубликовано аналогичное сообщение.Ранее издание Readovka сообщило о приходе приставов с постановлением о блокировке их сайта. За день до этого у редакции, как она сообщала в своем Telegram-канале, состоялся суд с депутатом "Единой России" Дмитрием Саблиным, "где он потребовал удалить публикацию о принадлежащей ему яхте, которую он "забыл" указать в декларации о доходах". Тогда, как утверждает издание, "никаких требований о блокировке сайта судьей озвучено не было".
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единая россия, дмитрий саблин, общество
Издание Readovka заблокировало свой сайт
17:09 07.07.2021
 
© Depositphotos / pressmasterКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© Depositphotos / pressmaster

Издание Readovka заблокировало свой сайт

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Издание Readovka заблокировало свой сайт, соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале.
Ранее издатель Алексей Костылев сообщил РИА Новости, что Readovka к вечеру 7 июля заблокирует свой сайт во исполнение постановления приставов, срок блокировки на данный момент неизвестен, так как отменять ее должен суд, при этом медиахолдинг закрываться не планирует.
"Readovka заблокировала свой сайт. В рамках исполнения требований исполнительного производства от 19.03.2020 № 34629/20/50060-ИП, на основании исполнительного листа от 17.03.2020 № 029291783, выданного Видновским городским судом", - говорится в Telegram-канале издания.
На стартовой странице сайта Readovka опубликовано аналогичное сообщение.
"Мы отправили редакционный запрос в пресс-службу Федеральной службы судебных приставов. В нем мы попросили ведомство помочь нам в ситуации и ускорить процесс принятия решения о снятии с нас обеспечительных мер. Обращаемся также непосредственно к (директору ФССП) Аристову Дмитрию Васильевичу", - говорится в заявлении редакции по ссылке на ресурс telegra.ph, куда приводит имеющаяся на странице с уведомлением о блокировке активная кнопка.
Ранее издание Readovka сообщило о приходе приставов с постановлением о блокировке их сайта. За день до этого у редакции, как она сообщала в своем Telegram-канале, состоялся суд с депутатом "Единой России" Дмитрием Саблиным, "где он потребовал удалить публикацию о принадлежащей ему яхте, которую он "забыл" указать в декларации о доходах". Тогда, как утверждает издание, "никаких требований о блокировке сайта судьей озвучено не было".
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