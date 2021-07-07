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Расчистку реки Воронеж в Липецкой области завершат осенью
Расчистку реки Воронеж в Липецкой области завершат осенью - РИА Новости, 07.07.2021
Расчистку реки Воронеж в Липецкой области завершат осенью
Работы по расчистке русла реки Воронеж на территории Липецкой области завершатся в ноябре этого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов, ссылаясь на оценки... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T17:51
2021-07-07T17:51
2021-07-07T17:51
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 7 июл – РИА Новости. Работы по расчистке русла реки Воронеж на территории Липецкой области завершатся в ноябре этого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов, ссылаясь на оценки региональных экологов.Работы ведутся в рамках нацпроекта "Экология", цель которого — восстановить русла рек, очистить от мусора берега водоемов.Артамонов уточнил, что финальные работы ведутся в Добровском районе, специалистам осталось преодолеть немногим более пятисот метров. Завершить расчистку они планируют за четыре месяца.Расчистка реки Воронеж на территории Липецкой области началась в 2016 году. За четыре года дно реки углубили до трех-четырех метров, были укреплены берега, модернизированы очистные сооружения. В общей сложности реабилитировано около 40 километров русла. Объем выемки донных отложений составил почти 1,8 миллиона кубических метров. Стоимость работ — 208 миллионов рублей. В рамках компенсационных мероприятий после завершения очистки реки в нее выпустили пять тонн мальков белого толстолобика.По словам Артамонова, в регионе существует большая потребность в расчистке водоемов.Артамонов уточнил, что помимо русла реки Воронеж в период с 2016 по 2020 годы на средства федерального бюджета в области было расчищено еще двадцать километров водных объектов региона, в том числе русло реки Ягодная Ряса в Чаплыгине.До конца 2021 года будут расчищены пруды в селах Грызлово Долгоруковского района, Новое Дубовое Хлевенского района, Лаухино Краснинского района. До 2024 года в рамках нацпроекта "Экология" планируется расчистить реки Быстрая Сосна, Красивая Меча, Дон.
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игорь артамонов, липецкая область, воронеж, общество
ЛИПЕЦК, 7 июл – РИА Новости.
Работы по расчистке русла реки Воронеж
на территории Липецкой области
завершатся в ноябре этого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов
, ссылаясь на оценки региональных экологов.
Работы ведутся в рамках нацпроекта "Экология", цель которого — восстановить русла рек, очистить от мусора берега водоемов.
Артамонов уточнил, что финальные работы ведутся в Добровском районе, специалистам осталось преодолеть немногим более пятисот метров. Завершить расчистку они планируют за четыре месяца.
Расчистка реки Воронеж на территории Липецкой области началась в 2016 году. За четыре года дно реки углубили до трех-четырех метров, были укреплены берега, модернизированы очистные сооружения. В общей сложности реабилитировано около 40 километров русла. Объем выемки донных отложений составил почти 1,8 миллиона кубических метров. Стоимость работ — 208 миллионов рублей. В рамках компенсационных мероприятий после завершения очистки реки в нее выпустили пять тонн мальков белого толстолобика.
По словам Артамонова, в регионе существует большая потребность в расчистке водоемов.
"Поступает много обращений от жителей Липецкой области с жалобами на заросшие пруды, реки. Это не просто портит красоту наших мест, вредит экологии, но и создает проблемы людям. Мы относимся к решению этого вопроса очень серьезно", – отметил губернатор.
Артамонов уточнил, что помимо русла реки Воронеж в период с 2016 по 2020 годы на средства федерального бюджета в области было расчищено еще двадцать километров водных объектов региона, в том числе русло реки Ягодная Ряса в Чаплыгине.
До конца 2021 года будут расчищены пруды в селах Грызлово Долгоруковского района
, Новое Дубовое Хлевенского района, Лаухино Краснинского района. До 2024 года в рамках нацпроекта "Экология" планируется расчистить реки Быстрая Сосна, Красивая Меча, Дон.