https://ria.ru/20210707/raschistka-1740305721.html

Расчистку реки Воронеж в Липецкой области завершат осенью

Расчистку реки Воронеж в Липецкой области завершат осенью - РИА Новости, 07.07.2021

Расчистку реки Воронеж в Липецкой области завершат осенью

Работы по расчистке русла реки Воронеж на территории Липецкой области завершатся в ноябре этого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов, ссылаясь на оценки... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T17:51

2021-07-07T17:51

2021-07-07T17:51

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

воронеж

общество

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ЛИПЕЦК, 7 июл – РИА Новости. Работы по расчистке русла реки Воронеж на территории Липецкой области завершатся в ноябре этого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов, ссылаясь на оценки региональных экологов.Работы ведутся в рамках нацпроекта "Экология", цель которого — восстановить русла рек, очистить от мусора берега водоемов.Артамонов уточнил, что финальные работы ведутся в Добровском районе, специалистам осталось преодолеть немногим более пятисот метров. Завершить расчистку они планируют за четыре месяца.Расчистка реки Воронеж на территории Липецкой области началась в 2016 году. За четыре года дно реки углубили до трех-четырех метров, были укреплены берега, модернизированы очистные сооружения. В общей сложности реабилитировано около 40 километров русла. Объем выемки донных отложений составил почти 1,8 миллиона кубических метров. Стоимость работ — 208 миллионов рублей. В рамках компенсационных мероприятий после завершения очистки реки в нее выпустили пять тонн мальков белого толстолобика.По словам Артамонова, в регионе существует большая потребность в расчистке водоемов.Артамонов уточнил, что помимо русла реки Воронеж в период с 2016 по 2020 годы на средства федерального бюджета в области было расчищено еще двадцать километров водных объектов региона, в том числе русло реки Ягодная Ряса в Чаплыгине.До конца 2021 года будут расчищены пруды в селах Грызлово Долгоруковского района, Новое Дубовое Хлевенского района, Лаухино Краснинского района. До 2024 года в рамках нацпроекта "Экология" планируется расчистить реки Быстрая Сосна, Красивая Меча, Дон.

https://ria.ru/20210706/podderzhka-1740082549.html

липецкая область

воронеж

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игорь артамонов, липецкая область, воронеж, общество