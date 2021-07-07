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На некоторые спектакли Большого театра ввели систему доступа по QR-кодам
На некоторые спектакли Большого театра ввели систему доступа по QR-кодам - РИА Новости, 07.07.2021
На некоторые спектакли Большого театра ввели систему доступа по QR-кодам
Систему доступа по QR-кодам уже ввели на некоторые спектакли Большого театра, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента культуры. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T16:09
2021-07-07T16:09
2021-07-07T16:09
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Систему доступа по QR-кодам уже ввели на некоторые спектакли Большого театра, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента культуры.Система доступа по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию от коронавируса или то, что человек переболел за последние полгода или имеет отрицательный ПЦР-тест, ранее заработала в Москве в заведениях общепита. Также власти Москвы рекомендовали учреждениям культуры тоже попробовать ввести у себя такую систему.В пресс-службе департамента культуры отметили, что все учреждения культуры самостоятельно принимают решения о внедрении такой системы."В Большом театре уже введена такая система для некоторых спектаклей. О запуске системы также объявили музей космонавтики, музей-заповедник "Коломенское", музей-заповедник "Царицыно", музей-усадьба "Кусково", - сообщили в пресс-службе.
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Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий
Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий
2021-07-07T16:09
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На некоторые спектакли Большого театра ввели систему доступа по QR-кодам
Систему доступа по QR-кодам ввели на некоторые спектакли Большого театра