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На некоторые спектакли Большого театра ввели систему доступа по QR-кодам
На некоторые спектакли Большого театра ввели систему доступа по QR-кодам - РИА Новости, 07.07.2021
На некоторые спектакли Большого театра ввели систему доступа по QR-кодам
Систему доступа по QR-кодам уже ввели на некоторые спектакли Большого театра, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента культуры. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T16:09
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Систему доступа по QR-кодам уже ввели на некоторые спектакли Большого театра, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента культуры.Система доступа по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию от коронавируса или то, что человек переболел за последние полгода или имеет отрицательный ПЦР-тест, ранее заработала в Москве в заведениях общепита. Также власти Москвы рекомендовали учреждениям культуры тоже попробовать ввести у себя такую систему.В пресс-службе департамента культуры отметили, что все учреждения культуры самостоятельно принимают решения о внедрении такой системы."В Большом театре уже введена такая система для некоторых спектаклей. О запуске системы также объявили музей космонавтики, музей-заповедник "Коломенское", музей-заповедник "Царицыно", музей-усадьба "Кусково", - сообщили в пресс-службе.
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Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий
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видео, культура, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новости культуры, коронавирусы, большой театр, москва, общество
На некоторые спектакли Большого театра ввели систему доступа по QR-кодам
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Систему доступа по QR-кодам уже ввели на некоторые спектакли Большого театра, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента культуры.
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На некоторые спектакли Большого театра ввели систему доступа по QR-кодам
16:09 07.07.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкХостес проверяет наличие и подлинность QR-кода у посетительницы перед посадкой за столик в ресторане BURO TSUM в Москве
Хостес проверяет наличие и подлинность QR-кода у посетительницы перед посадкой за столик в ресторане BURO TSUM в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Систему доступа по QR-кодам ввели на некоторые спектакли Большого театра

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Систему доступа по QR-кодам уже ввели на некоторые спектакли Большого театра, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента культуры.
Система доступа по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию от коронавируса или то, что человек переболел за последние полгода или имеет отрицательный ПЦР-тест, ранее заработала в Москве в заведениях общепита. Также власти Москвы рекомендовали учреждениям культуры тоже попробовать ввести у себя такую систему.
В пресс-службе департамента культуры отметили, что все учреждения культуры самостоятельно принимают решения о внедрении такой системы.
"В Большом театре уже введена такая система для некоторых спектаклей. О запуске системы также объявили музей космонавтики, музей-заповедник "Коломенское", музей-заповедник "Царицыно", музей-усадьба "Кусково", - сообщили в пресс-службе.
 
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