https://ria.ru/20210707/putin-1740223641.html

Путин заявил о необходимости изучения событий кануна Второй мировой войны

Путин заявил о необходимости изучения событий кануна Второй мировой войны - РИА Новости, 07.07.2021

Путин заявил о необходимости изучения событий кануна Второй мировой войны

События кануна Второй мировой войны надо изучать, опираясь на факты и архивные материалы, а не подменять серьезные исследования разного рода политически... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T11:14

2021-07-07T11:14

2021-07-07T11:14

россия

фонд президентских грантов

федеральное архивное агентство (росархив)

владимир путин

андрей артизов

польша

москва

общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. События кануна Второй мировой войны надо изучать, опираясь на факты и архивные материалы, а не подменять серьезные исследования разного рода политически мотивированными декларациями, заявил президент России Владимир Путин в приветствии организаторам и гостям историко-документальной выставки "Накануне Великой Отечественной. 1 сентября 1939 – 22 июня 1941", открывшейся в среду в Москве в Выставочном зале федеральных архивов.Приветствие главы государства на церемонии открытия выставки зачитал глава Росархива Андрей Артизов."Исключительно важно, что российские ученые, архивисты продолжают трудиться над фундаментальным научно-просветительским проектом, посвященным истории Второй мировой войны", - говорится в приветствии.В последнее время все чаще предпринимаются попытки пересмотреть уроки и итоги войны, оправдать нацистских преступников и их пособников, возложить на Советский Союз равную с Германией ответственность за развязывание войны, отметил Путин."Однако этим попыткам извратить историю в угоду политической конъюнктуре противостоят факты, отраженные в подлинных документах. Они убедительно свидетельствуют, что западные лидеры даже после нападения Германии на Польшу всячески стремились продолжить приведшую к печальным последствиям политику умиротворения агрессора, вели так называемую "странную войну", - добавил российский лидер.В основе же действий советского руководства в предвоенный период лежало стремление как можно дольше сохранять фактический нейтралитет, использовать выигранное время для укрепления обороноспособности страны и создания вокруг нее зоны безопасности, подчеркнул Путин.Путин выразил уверенность, что выставка вызовет широкий общественный интерес, станет заметным событием в научной и культурной жизни России, послужит сбережению исторической правды.На нынешней выставке впервые представлен широкий круг исторических документов, находящихся на хранении в российских федеральных архивах, в белорусских государственных архивах, а также в ведомственных архивах МИД, Минобороны РФ, Службы внешней разведки России. Среди них - документы высших государственных и партийных органов, внешнеполитического и военных ведомств СССР, донесения разведки, трофейные немецкие и французские документы, военные карты, фотографии и кинохроника, документы зарубежных архивов – всего более 300 исторических источников, многие из них впервые вводятся в научный оборот. Проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов.

https://ria.ru/20210701/voyna-1739359047.html

https://ria.ru/20210518/putin-1732764327.html

россия

польша

москва

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россия, фонд президентских грантов, федеральное архивное агентство (росархив), владимир путин, андрей артизов, польша, москва, общество