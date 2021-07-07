https://ria.ru/20210707/putin-1740210997.html

Путин: Россия заинтересована в диалоге с прокуратурами других стран

Путин: Россия заинтересована в диалоге с прокуратурами других стран - РИА Новости, 07.07.2021

Путин: Россия заинтересована в диалоге с прокуратурами других стран

Россия заинтересована в развитии диалога с прокуратурами европейских и других государств, поскольку от конструктивного взаимодействия зависит в том числе и... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T10:20

2021-07-07T10:20

2021-07-07T10:33

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россия заинтересована в развитии диалога с прокуратурами европейских и других государств, поскольку от конструктивного взаимодействия зависит в том числе и успех в борьбе с общими угрозами, заявил президент РФ Владимир Путин.Он убежден, что такое конструктивное взаимодействие, включая обмен информацией и лучшими правовыми практиками, "позволит надежнее защищать права и свободы граждан, добиваться успехов в борьбе с общими угрозами, в том числе связанными с бурными технологическими и другими изменениями в жизни общества"."Рассчитываю, что в ходе конференции вы примете рекомендации, которые будут способствовать дальнейшему повышению эффективности работы органов прокуратуры. Желаю вам плодотворных дискуссий и всего самого доброго", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20210707/prokuratura-1740210528.html

россия

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Путин: Россия заинтересована в развитии тесных связей с прокуратурами других стран Обращение Путина к участникам конференции руководителей прокуратуры Европы. Путин: Россия заинтересована в развитии тесных связей с прокуратурами других стран 2021-07-07T10:20 true PT1M08S

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россия, владимир путин, общество