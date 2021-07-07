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Путин: Россия заинтересована в диалоге с прокуратурами других стран
Путин: Россия заинтересована в диалоге с прокуратурами других стран - РИА Новости, 07.07.2021
Путин: Россия заинтересована в диалоге с прокуратурами других стран
Россия заинтересована в развитии диалога с прокуратурами европейских и других государств, поскольку от конструктивного взаимодействия зависит в том числе и... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T10:20
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россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россия заинтересована в развитии диалога с прокуратурами европейских и других государств, поскольку от конструктивного взаимодействия зависит в том числе и успех в борьбе с общими угрозами, заявил президент РФ Владимир Путин.Он убежден, что такое конструктивное взаимодействие, включая обмен информацией и лучшими правовыми практиками, "позволит надежнее защищать права и свободы граждан, добиваться успехов в борьбе с общими угрозами, в том числе связанными с бурными технологическими и другими изменениями в жизни общества"."Рассчитываю, что в ходе конференции вы примете рекомендации, которые будут способствовать дальнейшему повышению эффективности работы органов прокуратуры. Желаю вам плодотворных дискуссий и всего самого доброго", - добавил глава государства.
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60
Путин: Россия заинтересована в развитии тесных связей с прокуратурами других стран
Обращение Путина к участникам конференции руководителей прокуратуры Европы. Путин: Россия заинтересована в развитии тесных связей с прокуратурами других стран
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россия, владимир путин, общество
Путин: Россия заинтересована в диалоге с прокуратурами других стран
10:20 07.07.2021 (обновлено: 10:33 07.07.2021)
 

Путин заявил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с прокуратурами других стран

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россия заинтересована в развитии диалога с прокуратурами европейских и других государств, поскольку от конструктивного взаимодействия зависит в том числе и успех в борьбе с общими угрозами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Не раз говорил и вновь повторю: Россия заинтересована в развитии самых тесных связей с прокуратурами европейских и других государств, в продвижении диалога и сотрудничества в рамках таких авторитетных и влиятельных структур как Совет Европы и Международная ассоциация прокуроров", - сказал Путин в обращении к участникам конференции руководителей прокуратур европейских государств, которая проходит в Санкт-Петербурге.
Он убежден, что такое конструктивное взаимодействие, включая обмен информацией и лучшими правовыми практиками, "позволит надежнее защищать права и свободы граждан, добиваться успехов в борьбе с общими угрозами, в том числе связанными с бурными технологическими и другими изменениями в жизни общества".
"Рассчитываю, что в ходе конференции вы примете рекомендации, которые будут способствовать дальнейшему повышению эффективности работы органов прокуратуры. Желаю вам плодотворных дискуссий и всего самого доброго", - добавил глава государства.
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