https://ria.ru/20210707/putin-1740210997.html
Путин: Россия заинтересована в диалоге с прокуратурами других стран
Путин: Россия заинтересована в диалоге с прокуратурами других стран - РИА Новости, 07.07.2021
Путин: Россия заинтересована в диалоге с прокуратурами других стран
Россия заинтересована в развитии диалога с прокуратурами европейских и других государств, поскольку от конструктивного взаимодействия зависит в том числе и... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T10:20
2021-07-07T10:20
2021-07-07T10:33
россия
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740210109_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_5bc5b6340ad9b1018ad09d01f8212d03.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россия заинтересована в развитии диалога с прокуратурами европейских и других государств, поскольку от конструктивного взаимодействия зависит в том числе и успех в борьбе с общими угрозами, заявил президент РФ Владимир Путин.Он убежден, что такое конструктивное взаимодействие, включая обмен информацией и лучшими правовыми практиками, "позволит надежнее защищать права и свободы граждан, добиваться успехов в борьбе с общими угрозами, в том числе связанными с бурными технологическими и другими изменениями в жизни общества"."Рассчитываю, что в ходе конференции вы примете рекомендации, которые будут способствовать дальнейшему повышению эффективности работы органов прокуратуры. Желаю вам плодотворных дискуссий и всего самого доброго", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20210707/prokuratura-1740210528.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740210109_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_90341599d57807ee760e0aace1533411.jpg
Путин: Россия заинтересована в развитии тесных связей с прокуратурами других стран
Обращение Путина к участникам конференции руководителей прокуратуры Европы.
Путин: Россия заинтересована в развитии тесных связей с прокуратурами других стран
2021-07-07T10:20
true
PT1M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Путин: Россия заинтересована в диалоге с прокуратурами других стран
10:20 07.07.2021 (обновлено: 10:33 07.07.2021)
Путин заявил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с прокуратурами других стран