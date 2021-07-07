https://ria.ru/20210707/puteshestviya-1740223823.html

Россияне рассказали о лучших способах уберечься от COVID-19 в путешествии

Россияне рассказали о лучших способах уберечься от COVID-19 в путешествии - РИА Новости, 07.07.2021

Россияне рассказали о лучших способах уберечься от COVID-19 в путешествии

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие меры защиты от коронавируса в поездках они считают лучшими, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T13:40

2021-07-07T13:40

2021-07-07T13:40

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие меры защиты от коронавируса в поездках они считают лучшими, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 2336 пользователей и выяснили, что треть (30 процентов) считают самым надежным способом уберечься от заражения вакцинацию. ПЦР-тест эффективной мерой назвали десять процентов опрошенных. А за ношение масок и перчаток проголосовали 17 процентов респондентов.При этом 16 процентов считают, что лучший способ избежать заражения — выкупить все билеты в купе или весь ряд в самолете и ехать одному.Чуть больше четверти (27 процентов) говорят, что сейчас стоит отказаться от поездки, перенести ее на другое время.

https://ria.ru/20210625/bolgariya-1738406743.html

https://ria.ru/20210704/abramtsevo-1739555136.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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