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Россияне рассказали о лучших способах уберечься от COVID-19 в путешествии
Россияне рассказали о лучших способах уберечься от COVID-19 в путешествии - РИА Новости, 07.07.2021
Россияне рассказали о лучших способах уберечься от COVID-19 в путешествии
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие меры защиты от коронавируса в поездках они считают лучшими, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T13:40
2021-07-07T13:40
2021-07-07T13:40
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие меры защиты от коронавируса в поездках они считают лучшими, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 2336 пользователей и выяснили, что треть (30 процентов) считают самым надежным способом уберечься от заражения вакцинацию. ПЦР-тест эффективной мерой назвали десять процентов опрошенных. А за ношение масок и перчаток проголосовали 17 процентов респондентов.При этом 16 процентов считают, что лучший способ избежать заражения — выкупить все билеты в купе или весь ряд в самолете и ехать одному.Чуть больше четверти (27 процентов) говорят, что сейчас стоит отказаться от поездки, перенести ее на другое время.
https://ria.ru/20210625/bolgariya-1738406743.html
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вакцина "спутник v", путешествия, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм