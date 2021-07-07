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Стюардесса рассказала о необычных ситуациях, случавшихся на борту

Стюардесса рассказала о необычных ситуациях, случавшихся на борту - РИА Новости, 07.07.2021

Стюардесса рассказала о необычных ситуациях, случавшихся на борту

Бывшая стюардесса рассказала о нестандартных ситуациях и курьезах, случавшихся на борту самолета, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T03:34

2021-07-07T03:34

2021-07-07T03:34

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Бывшая стюардесса рассказала о нестандартных ситуациях и курьезах, случавшихся на борту самолета, сообщает Daily Mail.Пожелавшая сохранить анонимность бортпроводница, которая до пандемии была сотрудницей крупной британской авиакомпании, вспоминает, что за шесть лет трижды была свидетелем смерти и один раз — помолвки."Предложение было сделано красиво. Пассажир бизнес-класса заказал для своей девушки бокал шампанского, на дне которого лежало обручальное кольцо. Ожидая ответа избранницы, мужчина встал на одно колено", — рассказывает она.Впрочем, несчастья больше остаются в памяти. "Тяжелее всего было, когда во время полета в Германию у нас на борту умерла четырехлетняя девочка. Ее лицо сильно побледнело, стюардессы делали ей искусственное дыхание, но спасти ребенка не удалось, — вспоминает собеседница. — На мать девочки было страшно смотреть".Еще бортпроводница упомянула хитрых пассажиров, которые при входе в салон сообщали, что неважно себя чувствуют, надеясь получить более комфортные места или апгрейд в бизнес-класс. "Если они настаивали, мы предлагали им покинуть воздушное судно и перенести перелет. И почти всегда симулянты сразу выздоравливали", — делится стюардесса.Когда началась пандемия и регулярное авиасообщение было приостановлено, пассажиры из взыскательных клиентов превратились в тех, кто отчаянно желал вернуться домой. "На вывозных рейсах люди понимали, что мы уже отправляем их обратно, и не требовали "услуг мирового класса", — вспоминает бортпроводница. — Впервые за многие годы мне не пришлось ни за кого поднимать сумку на верхнюю полку и выполнять чьи-то капризы".

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https://ria.ru/20210704/abramtsevo-1739555136.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авиация, коронавирус covid-19, туризм, самолеты, пассажиры, новости - туризм, великобритания, германия