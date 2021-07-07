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Стюардесса рассказала о необычных ситуациях, случавшихся на борту
Стюардесса рассказала о необычных ситуациях, случавшихся на борту - РИА Новости, 07.07.2021
Стюардесса рассказала о необычных ситуациях, случавшихся на борту
Бывшая стюардесса рассказала о нестандартных ситуациях и курьезах, случавшихся на борту самолета, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T03:34
2021-07-07T03:34
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Бывшая стюардесса рассказала о нестандартных ситуациях и курьезах, случавшихся на борту самолета, сообщает Daily Mail.Пожелавшая сохранить анонимность бортпроводница, которая до пандемии была сотрудницей крупной британской авиакомпании, вспоминает, что за шесть лет трижды была свидетелем смерти и один раз — помолвки."Предложение было сделано красиво. Пассажир бизнес-класса заказал для своей девушки бокал шампанского, на дне которого лежало обручальное кольцо. Ожидая ответа избранницы, мужчина встал на одно колено", — рассказывает она.Впрочем, несчастья больше остаются в памяти. "Тяжелее всего было, когда во время полета в Германию у нас на борту умерла четырехлетняя девочка. Ее лицо сильно побледнело, стюардессы делали ей искусственное дыхание, но спасти ребенка не удалось, — вспоминает собеседница. — На мать девочки было страшно смотреть".Еще бортпроводница упомянула хитрых пассажиров, которые при входе в салон сообщали, что неважно себя чувствуют, надеясь получить более комфортные места или апгрейд в бизнес-класс. "Если они настаивали, мы предлагали им покинуть воздушное судно и перенести перелет. И почти всегда симулянты сразу выздоравливали", — делится стюардесса.Когда началась пандемия и регулярное авиасообщение было приостановлено, пассажиры из взыскательных клиентов превратились в тех, кто отчаянно желал вернуться домой. "На вывозных рейсах люди понимали, что мы уже отправляем их обратно, и не требовали "услуг мирового класса", — вспоминает бортпроводница. — Впервые за многие годы мне не пришлось ни за кого поднимать сумку на верхнюю полку и выполнять чьи-то капризы".
https://ria.ru/20210625/bolgariya-1738406743.html
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авиация, коронавирус covid-19, туризм, самолеты, пассажиры, новости - туризм, великобритания, германия

Стюардесса рассказала о необычных ситуациях, случавшихся на борту

03:34 07.07.2021
 
© Depositphotos / CandyBoxImagesСтюардесса проводит инструктаж
Стюардесса проводит инструктаж - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© Depositphotos / CandyBoxImages
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Бывшая стюардесса рассказала о нестандартных ситуациях и курьезах, случавшихся на борту самолета, сообщает Daily Mail.
Пожелавшая сохранить анонимность бортпроводница, которая до пандемии была сотрудницей крупной британской авиакомпании, вспоминает, что за шесть лет трижды была свидетелем смерти и один раз — помолвки.
"Предложение было сделано красиво. Пассажир бизнес-класса заказал для своей девушки бокал шампанского, на дне которого лежало обручальное кольцо. Ожидая ответа избранницы, мужчина встал на одно колено", — рассказывает она.
Впрочем, несчастья больше остаются в памяти. "Тяжелее всего было, когда во время полета в Германию у нас на борту умерла четырехлетняя девочка. Ее лицо сильно побледнело, стюардессы делали ей искусственное дыхание, но спасти ребенка не удалось, — вспоминает собеседница. — На мать девочки было страшно смотреть".
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Еще бортпроводница упомянула хитрых пассажиров, которые при входе в салон сообщали, что неважно себя чувствуют, надеясь получить более комфортные места или апгрейд в бизнес-класс. "Если они настаивали, мы предлагали им покинуть воздушное судно и перенести перелет. И почти всегда симулянты сразу выздоравливали", — делится стюардесса.
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Когда началась пандемия и регулярное авиасообщение было приостановлено, пассажиры из взыскательных клиентов превратились в тех, кто отчаянно желал вернуться домой. "На вывозных рейсах люди понимали, что мы уже отправляем их обратно, и не требовали "услуг мирового класса", — вспоминает бортпроводница. — Впервые за многие годы мне не пришлось ни за кого поднимать сумку на верхнюю полку и выполнять чьи-то капризы".
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