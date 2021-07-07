https://ria.ru/20210707/puteshestviya-1740154411.html
Стюардесса рассказала о необычных ситуациях, случавшихся на борту
Стюардесса рассказала о необычных ситуациях, случавшихся на борту - РИА Новости, 07.07.2021
Стюардесса рассказала о необычных ситуациях, случавшихся на борту
Бывшая стюардесса рассказала о нестандартных ситуациях и курьезах, случавшихся на борту самолета, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T03:34
2021-07-07T03:34
2021-07-07T03:34
авиация
туризм
коронавирус covid-19
туризм
самолеты
пассажиры
новости - туризм
великобритания
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/150901/49/1509014931_0:48:4928:2820_1920x0_80_0_0_c25b0c0326a25130a53ccb23fb5941dc.jpg
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Бывшая стюардесса рассказала о нестандартных ситуациях и курьезах, случавшихся на борту самолета, сообщает Daily Mail.Пожелавшая сохранить анонимность бортпроводница, которая до пандемии была сотрудницей крупной британской авиакомпании, вспоминает, что за шесть лет трижды была свидетелем смерти и один раз — помолвки."Предложение было сделано красиво. Пассажир бизнес-класса заказал для своей девушки бокал шампанского, на дне которого лежало обручальное кольцо. Ожидая ответа избранницы, мужчина встал на одно колено", — рассказывает она.Впрочем, несчастья больше остаются в памяти. "Тяжелее всего было, когда во время полета в Германию у нас на борту умерла четырехлетняя девочка. Ее лицо сильно побледнело, стюардессы делали ей искусственное дыхание, но спасти ребенка не удалось, — вспоминает собеседница. — На мать девочки было страшно смотреть".Еще бортпроводница упомянула хитрых пассажиров, которые при входе в салон сообщали, что неважно себя чувствуют, надеясь получить более комфортные места или апгрейд в бизнес-класс. "Если они настаивали, мы предлагали им покинуть воздушное судно и перенести перелет. И почти всегда симулянты сразу выздоравливали", — делится стюардесса.Когда началась пандемия и регулярное авиасообщение было приостановлено, пассажиры из взыскательных клиентов превратились в тех, кто отчаянно желал вернуться домой. "На вывозных рейсах люди понимали, что мы уже отправляем их обратно, и не требовали "услуг мирового класса", — вспоминает бортпроводница. — Впервые за многие годы мне не пришлось ни за кого поднимать сумку на верхнюю полку и выполнять чьи-то капризы".
https://ria.ru/20210625/bolgariya-1738406743.html
https://ria.ru/20210704/abramtsevo-1739555136.html
https://ria.ru/20210706/dostoprimechatelnosti-1739869937.html
великобритания
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/150901/49/1509014931_497:0:4870:3280_1920x0_80_0_0_255293d0e6f149efb721b535be812fb8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авиация, коронавирус covid-19, туризм, самолеты, пассажиры, новости - туризм, великобритания, германия
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости.
Бывшая стюардесса рассказала о нестандартных ситуациях и курьезах, случавшихся на борту самолета, сообщает
Daily Mail.
Пожелавшая сохранить анонимность бортпроводница, которая до пандемии была сотрудницей крупной британской авиакомпании, вспоминает, что за шесть лет трижды была свидетелем смерти и один раз — помолвки.
"Предложение было сделано красиво. Пассажир бизнес-класса заказал для своей девушки бокал шампанского, на дне которого лежало обручальное кольцо. Ожидая ответа избранницы, мужчина встал на одно колено", — рассказывает она.
Впрочем, несчастья больше остаются в памяти. "Тяжелее всего было, когда во время полета в Германию у нас на борту умерла четырехлетняя девочка. Ее лицо сильно побледнело, стюардессы делали ей искусственное дыхание, но спасти ребенка не удалось, — вспоминает собеседница. — На мать девочки было страшно смотреть".
Еще бортпроводница упомянула хитрых пассажиров, которые при входе в салон сообщали, что неважно себя чувствуют, надеясь получить более комфортные места или апгрейд в бизнес-класс. "Если они настаивали, мы предлагали им покинуть воздушное судно и перенести перелет. И почти всегда симулянты сразу выздоравливали", — делится стюардесса.
Когда началась пандемия и регулярное авиасообщение было приостановлено, пассажиры из взыскательных клиентов превратились в тех, кто отчаянно желал вернуться домой. "На вывозных рейсах люди понимали, что мы уже отправляем их обратно, и не требовали "услуг мирового класса", — вспоминает бортпроводница. — Впервые за многие годы мне не пришлось ни за кого поднимать сумку на верхнюю полку и выполнять чьи-то капризы".