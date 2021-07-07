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Психологи рассказали, как поддержать склонных к неврозам трудоголиков
Психологи рассказали, как поддержать склонных к неврозам трудоголиков - РИА Новости, 07.07.2021
Психологи рассказали, как поддержать склонных к неврозам трудоголиков
Трудоголики, с головой уходящие в работу и забывающие про остальные стороны жизни, достаточно часто подвергаются неврозам, со стороны близких им нужна "простая... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T11:24
2021-07-07T11:24
психология
работа
общество
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Трудоголики, с головой уходящие в работу и забывающие про остальные стороны жизни, достаточно часто подвергаются неврозам, со стороны близких им нужна "простая человеческая забота", сообщили РИА Новости опрошенные психологи."К сожалению, трудоголики подвергаются неврозам очень часто. Они близко к сердцу принимают ситуации своих неудач, да даже побед. Нередко у них начинается психосоматика", - сказал кандидат психологических наук Вадим Мямлин.При этом, отметил психолог, нельзя сказать, что трудоголик более несчастен, чем менее увлеченный работник – все зависит от типа личности. "Один человек может воспринимать отсутствие жены и детей, например, как личное несчастье, а другой считать, что да, у него этого нет, но зато он добился больших успехов в профессии и уважения коллег, хорошей зарплаты, то есть он будет считать это ценнее, чем личное счастье", - считает Мямлин.Отвечая на вопрос, как трудоголикам справляться со стрессами, чтобы по возможности избежать психосоматики, Мямлин сказал: "Проблема в том, что трудоголики – люди, которые не чувствуют себя нуждающимися в советах. При этом они нуждаются в моральной поддержке, в обращении внимания на себя. Им нужна простая человеческая забота".С мнением Мямлина о том, что трудоголики часто подвергаются неврозам, согласилась психолог Ирина Ларина."Безусловно, такие люди чаще подвержены неврозам. Но, знаете, здесь очень многое также зависит от ресурсов нервной системы, да и психики в целом", - уточнила она.На вопрос, как трудоголикам избегать неврозов, Ларина ответила: "Соблюдать баланс в соотношении отдых-работа. Даже такую задачу можно поставить себе как рабочую, если будет проще воспринимать отдых, как неотъемлемый процесс работы".
https://ria.ru/20200727/1574976028.html
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психология, работа, общество
Психологи рассказали, как поддержать склонных к неврозам трудоголиков
11:24 07.07.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник в офисе
Сотрудник в офисе - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Психологи посоветовали трудоголикам соблюдать баланс в соотношении отдых-работа

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Трудоголики, с головой уходящие в работу и забывающие про остальные стороны жизни, достаточно часто подвергаются неврозам, со стороны близких им нужна "простая человеческая забота", сообщили РИА Новости опрошенные психологи.
"К сожалению, трудоголики подвергаются неврозам очень часто. Они близко к сердцу принимают ситуации своих неудач, да даже побед. Нередко у них начинается психосоматика", - сказал кандидат психологических наук Вадим Мямлин.
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При этом, отметил психолог, нельзя сказать, что трудоголик более несчастен, чем менее увлеченный работник – все зависит от типа личности. "Один человек может воспринимать отсутствие жены и детей, например, как личное несчастье, а другой считать, что да, у него этого нет, но зато он добился больших успехов в профессии и уважения коллег, хорошей зарплаты, то есть он будет считать это ценнее, чем личное счастье", - считает Мямлин.
Отвечая на вопрос, как трудоголикам справляться со стрессами, чтобы по возможности избежать психосоматики, Мямлин сказал: "Проблема в том, что трудоголики – люди, которые не чувствуют себя нуждающимися в советах. При этом они нуждаются в моральной поддержке, в обращении внимания на себя. Им нужна простая человеческая забота".
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С мнением Мямлина о том, что трудоголики часто подвергаются неврозам, согласилась психолог Ирина Ларина.
"Безусловно, такие люди чаще подвержены неврозам. Но, знаете, здесь очень многое также зависит от ресурсов нервной системы, да и психики в целом", - уточнила она.
На вопрос, как трудоголикам избегать неврозов, Ларина ответила: "Соблюдать баланс в соотношении отдых-работа. Даже такую задачу можно поставить себе как рабочую, если будет проще воспринимать отдых, как неотъемлемый процесс работы".
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