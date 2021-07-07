https://ria.ru/20210707/psikhologiya-1740225666.html

Психологи рассказали, как поддержать склонных к неврозам трудоголиков

Психологи рассказали, как поддержать склонных к неврозам трудоголиков - РИА Новости, 07.07.2021

Психологи рассказали, как поддержать склонных к неврозам трудоголиков

Трудоголики, с головой уходящие в работу и забывающие про остальные стороны жизни, достаточно часто подвергаются неврозам, со стороны близких им нужна "простая... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T11:24

2021-07-07T11:24

2021-07-07T11:24

психология

работа

общество

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Трудоголики, с головой уходящие в работу и забывающие про остальные стороны жизни, достаточно часто подвергаются неврозам, со стороны близких им нужна "простая человеческая забота", сообщили РИА Новости опрошенные психологи."К сожалению, трудоголики подвергаются неврозам очень часто. Они близко к сердцу принимают ситуации своих неудач, да даже побед. Нередко у них начинается психосоматика", - сказал кандидат психологических наук Вадим Мямлин.При этом, отметил психолог, нельзя сказать, что трудоголик более несчастен, чем менее увлеченный работник – все зависит от типа личности. "Один человек может воспринимать отсутствие жены и детей, например, как личное несчастье, а другой считать, что да, у него этого нет, но зато он добился больших успехов в профессии и уважения коллег, хорошей зарплаты, то есть он будет считать это ценнее, чем личное счастье", - считает Мямлин.Отвечая на вопрос, как трудоголикам справляться со стрессами, чтобы по возможности избежать психосоматики, Мямлин сказал: "Проблема в том, что трудоголики – люди, которые не чувствуют себя нуждающимися в советах. При этом они нуждаются в моральной поддержке, в обращении внимания на себя. Им нужна простая человеческая забота".С мнением Мямлина о том, что трудоголики часто подвергаются неврозам, согласилась психолог Ирина Ларина."Безусловно, такие люди чаще подвержены неврозам. Но, знаете, здесь очень многое также зависит от ресурсов нервной системы, да и психики в целом", - уточнила она.На вопрос, как трудоголикам избегать неврозов, Ларина ответила: "Соблюдать баланс в соотношении отдых-работа. Даже такую задачу можно поставить себе как рабочую, если будет проще воспринимать отдых, как неотъемлемый процесс работы".

https://ria.ru/20200727/1574976028.html

https://ria.ru/20210630/konflikt-1739149303.html

https://ria.ru/20200122/1563690129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

психология, работа, общество