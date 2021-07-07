https://ria.ru/20210707/prigovor-1740237263.html

В Татарстане осудили мужчину, напавшего со стамеской на бывшую жену

В Татарстане осудили мужчину, напавшего со стамеской на бывшую жену - РИА Новости, 07.07.2021

В Татарстане осудили мужчину, напавшего со стамеской на бывшую жену

Заинский городской суд в Татарстане приговорил к 7 годам и 1 месяцу колонии строгого режима местного жителя, напавшего в магазине на бывшую жену и нанесшего ей... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T12:16

2021-07-07T12:16

2021-07-07T12:16

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика татарстан (татарстан)

происшествия

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КАЗАНЬ, 7 июл - РИА Новости. Заинский городской суд в Татарстане приговорил к 7 годам и 1 месяцу колонии строгого режима местного жителя, напавшего в магазине на бывшую жену и нанесшего ей несколько ранений стамеской, сообщает следственное управление СК РФ по республике."Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 47-летнему жителю города Заинска, признанному виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями "покушение на убийство", "умышленное причинение легкого вреда здоровью"… Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет и 1 месяца лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Следствием и судом установлено, что 4 сентября 2020 года бывшая супруга обвиняемого обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что тот изнасиловал ее. Увидев женщину на улице, обвиняемый дождался, когда она зайдет в магазин, забежал вслед за ней и нанес множественные удары стамеской по различным частям тела, а затем скрылся.Ранения оказались не смертельными, женщину госпитализировали. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Подозреваемый на следующий день был задержан в лесном массиве в пригороде Заинска.

https://ria.ru/20210403/noginsk-1604078538.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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россия, следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), происшествия