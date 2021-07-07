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В Татарстане осудили мужчину, напавшего со стамеской на бывшую жену
В Татарстане осудили мужчину, напавшего со стамеской на бывшую жену - РИА Новости, 07.07.2021
В Татарстане осудили мужчину, напавшего со стамеской на бывшую жену
Заинский городской суд в Татарстане приговорил к 7 годам и 1 месяцу колонии строгого режима местного жителя, напавшего в магазине на бывшую жену и нанесшего ей... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T12:16
2021-07-07T12:16
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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КАЗАНЬ, 7 июл - РИА Новости. Заинский городской суд в Татарстане приговорил к 7 годам и 1 месяцу колонии строгого режима местного жителя, напавшего в магазине на бывшую жену и нанесшего ей несколько ранений стамеской, сообщает следственное управление СК РФ по республике."Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 47-летнему жителю города Заинска, признанному виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями "покушение на убийство", "умышленное причинение легкого вреда здоровью"… Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет и 1 месяца лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Следствием и судом установлено, что 4 сентября 2020 года бывшая супруга обвиняемого обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что тот изнасиловал ее. Увидев женщину на улице, обвиняемый дождался, когда она зайдет в магазин, забежал вслед за ней и нанес множественные удары стамеской по различным частям тела, а затем скрылся.Ранения оказались не смертельными, женщину госпитализировали. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Подозреваемый на следующий день был задержан в лесном массиве в пригороде Заинска.
https://ria.ru/20210403/noginsk-1604078538.html
россия
республика татарстан (татарстан)
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россия, следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), происшествия
В Татарстане осудили мужчину, напавшего со стамеской на бывшую жену
12:16 07.07.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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В Татарстане мужчину, ранившего бывшую жену стамеской, приговорили к 7 годам и 1 месяцу колонии

Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 7 июл - РИА Новости. Заинский городской суд в Татарстане приговорил к 7 годам и 1 месяцу колонии строгого режима местного жителя, напавшего в магазине на бывшую жену и нанесшего ей несколько ранений стамеской, сообщает следственное управление СК РФ по республике.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 47-летнему жителю города Заинска, признанному виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями "покушение на убийство", "умышленное причинение легкого вреда здоровью"… Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет и 1 месяца лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
3 апреля, 12:13
Житель Ногинска хотел отомстить бывшей жене, организовав убийство ее сына
Следствием и судом установлено, что 4 сентября 2020 года бывшая супруга обвиняемого обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что тот изнасиловал ее. Увидев женщину на улице, обвиняемый дождался, когда она зайдет в магазин, забежал вслед за ней и нанес множественные удары стамеской по различным частям тела, а затем скрылся.
Ранения оказались не смертельными, женщину госпитализировали. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Подозреваемый на следующий день был задержан в лесном массиве в пригороде Заинска.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Республика Татарстан (Татарстан)Происшествия
 
 
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