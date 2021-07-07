Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210707/pozhar-1740214585.html
Отряд Greenpeace России прибыл в Якутию помочь в тушении лесного пожара
Отряд Greenpeace России прибыл в Якутию помочь в тушении лесного пожара - РИА Новости, 07.07.2021
Отряд Greenpeace России прибыл в Якутию помочь в тушении лесного пожара
Часть сводного отряда Greenpeace России прибыла в Якутию на помощь в тушении лесного пожара в национальном парке "Ленские столбы", сообщает некоммерческая... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T10:38
2021-07-07T10:38
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
юнеско
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e52629005db78508dd2b03461632ba8a.jpg
ЯКУТСК, 7 июл – РИА Новости. Часть сводного отряда Greenpeace России прибыла в Якутию на помощь в тушении лесного пожара в национальном парке "Ленские столбы", сообщает некоммерческая организация на своей странице в Instagram."Часть сводного отряда уже прибыла в Якутию, чтобы помочь в тушении нацпарка "Ленские столбы", объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, который горит прямо сейчас… Поступила информация, что участникам удалось не допустить перехода огня на восток, на основную территорию нацпарка", - рассказали в российском отделении природоохранной некоммерческой организации.Как отметили добровольцы, ситуация в Якутии сложная, лесные пожары периодически переходят в верховые. Задымление плотное, МЧС рекомендует не выходить на улицы. Добираться до нацпарка тяжело, участников сводного отряда переправляют на вертолёте или доставляют на лодке. Связь неустойчивая.Как отмечается на сайте организации, в группу Greenpeace России, прибывшую в республику, вошли добровольные лесные пожарные из разных регионов страны, сотрудники и добровoльцы Greenpeace, инспектор заповедника "Печоро-Илычский"."Члены группы вместе с сотрудниками парка будут участвовать в разведке пожаров при помощи беспилотников, в прокладке минерализованных полос ручными инструментами (техника не может быть там применена из-за труднодоступности территории и сложного рельефа) и в тушении огня", - говорится в сообщении.Директор нацпарка Аркадий Семенов рассказал РИА Новости, что с начала пожароопасного сезона на территории "Ленских столбов" зарегистрировано девять природных пожаров, четыре из них ликвидированы. "На сегодняшний день действует пять природных пожаров на площади более 14 тысяч гектаров", - добавил он.В 2018 году в Якутии был создан национальный парк "Ленские столбы". На территории парка площадью более 1,2 миллиона гектаров обитают 38 видов крупных млекопитающих, гнездятся более 100 видов птиц, в том числе занесенных в Красную книгу. При этом сами Ленские столбы являются геологическими отложениями Кембрийского периода, то есть им порядка 500 миллионов лет. Парк включен в объекты всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
https://ria.ru/20210707/kredit-1740212810.html
https://ria.ru/20210701/yakutiya-1739450297.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51075e37b930dc86b0bd2baa70f84a3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика саха (якутия), юнеско, происшествия
Отряд Greenpeace России прибыл в Якутию помочь в тушении лесного пожара
10:38 07.07.2021
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк

Отряд Greenpeace России прибыл в Якутию помочь в тушении лесного пожара в нацпарке

Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 7 июл – РИА Новости. Часть сводного отряда Greenpeace России прибыла в Якутию на помощь в тушении лесного пожара в национальном парке "Ленские столбы", сообщает некоммерческая организация на своей странице в Instagram.
"Часть сводного отряда уже прибыла в Якутию, чтобы помочь в тушении нацпарка "Ленские столбы", объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, который горит прямо сейчас… Поступила информация, что участникам удалось не допустить перехода огня на восток, на основную территорию нацпарка", - рассказали в российском отделении природоохранной некоммерческой организации.
Панорама города Якутска - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
10:31Республика Саха (Якутия)
Якутия подаст заявку на инфраструктурный бюджетный кредит
Как отметили добровольцы, ситуация в Якутии сложная, лесные пожары периодически переходят в верховые. Задымление плотное, МЧС рекомендует не выходить на улицы. Добираться до нацпарка тяжело, участников сводного отряда переправляют на вертолёте или доставляют на лодке. Связь неустойчивая.
Как отмечается на сайте организации, в группу Greenpeace России, прибывшую в республику, вошли добровольные лесные пожарные из разных регионов страны, сотрудники и добровoльцы Greenpeace, инспектор заповедника "Печоро-Илычский".
"Члены группы вместе с сотрудниками парка будут участвовать в разведке пожаров при помощи беспилотников, в прокладке минерализованных полос ручными инструментами (техника не может быть там применена из-за труднодоступности территории и сложного рельефа) и в тушении огня", - говорится в сообщении.
Якутск - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 17:05Республика Саха (Якутия)
Якутия направит свыше 400 миллионов рублей на научные исследования
Директор нацпарка Аркадий Семенов рассказал РИА Новости, что с начала пожароопасного сезона на территории "Ленских столбов" зарегистрировано девять природных пожаров, четыре из них ликвидированы. "На сегодняшний день действует пять природных пожаров на площади более 14 тысяч гектаров", - добавил он.
В 2018 году в Якутии был создан национальный парк "Ленские столбы". На территории парка площадью более 1,2 миллиона гектаров обитают 38 видов крупных млекопитающих, гнездятся более 100 видов птиц, в том числе занесенных в Красную книгу. При этом сами Ленские столбы являются геологическими отложениями Кембрийского периода, то есть им порядка 500 миллионов лет. Парк включен в объекты всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
 
Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)ЮНЕСКОПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:29Голикова оценила меры по борьбе с коронавирусом в Москве
16:27Голикова оценила темпы вакцинации от коронавируса в России
16:26Голикова назвала ситуацию с коронавирусом в России напряженной
16:25Минсельхоз готов разъяснить Еврокомиссии новые нормы о вине
16:25Голикова рассказала, в каком регионе вакцинация идет хуже всего
16:24В США приняли китайские фундаменты ветрогенераторов за ракетные шахты
16:19ЕС готов оказать помощь Литве в связи ростом миграции
16:17Голикова заявила о снижении темпа роста заболеваемости COVID-19 в России
16:16Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 82 регионах
16:15Мэр Сочи рассказал, какая погода ожидается на курорте в ближайшие дни
16:11В Совфеде оценили вероятность новых ограничений для туристов в Крыму
16:09Путин поручил помочь семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке
16:09На некоторые спектакли Большого театра ввели систему доступа по QR-кодам
16:02Владимир Толстой рассказал, что в Кремле получили письмо Дорониной
15:54Заболевшая COVID-19 Москалькова чувствует себя лучше, сообщил источник
15:52Россия объявила сотрудника консульства Эстонии персоной нон грата
15:49Найден фактор, влияющий на смертность от коронавируса у мужчин
15:47Администратор поликлиники под Калининградом сливала вакцину в унитаз
15:46Немецкий эксперт не считает необходимым прививаться от COVID-19 ежегодно
15:40Владелец Ever Given передаст Суэцкому каналу буксир
Лента новостейМолния