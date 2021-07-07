https://ria.ru/20210707/pozhar-1740214585.html
Отряд Greenpeace России прибыл в Якутию помочь в тушении лесного пожара
Отряд Greenpeace России прибыл в Якутию помочь в тушении лесного пожара - РИА Новости, 07.07.2021
Отряд Greenpeace России прибыл в Якутию помочь в тушении лесного пожара
Часть сводного отряда Greenpeace России прибыла в Якутию на помощь в тушении лесного пожара в национальном парке "Ленские столбы", сообщает некоммерческая... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T10:38
2021-07-07T10:38
2021-07-07T10:38
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
юнеско
происшествия
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ЯКУТСК, 7 июл – РИА Новости. Часть сводного отряда Greenpeace России прибыла в Якутию на помощь в тушении лесного пожара в национальном парке "Ленские столбы", сообщает некоммерческая организация на своей странице в Instagram."Часть сводного отряда уже прибыла в Якутию, чтобы помочь в тушении нацпарка "Ленские столбы", объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, который горит прямо сейчас… Поступила информация, что участникам удалось не допустить перехода огня на восток, на основную территорию нацпарка", - рассказали в российском отделении природоохранной некоммерческой организации.Как отметили добровольцы, ситуация в Якутии сложная, лесные пожары периодически переходят в верховые. Задымление плотное, МЧС рекомендует не выходить на улицы. Добираться до нацпарка тяжело, участников сводного отряда переправляют на вертолёте или доставляют на лодке. Связь неустойчивая.Как отмечается на сайте организации, в группу Greenpeace России, прибывшую в республику, вошли добровольные лесные пожарные из разных регионов страны, сотрудники и добровoльцы Greenpeace, инспектор заповедника "Печоро-Илычский"."Члены группы вместе с сотрудниками парка будут участвовать в разведке пожаров при помощи беспилотников, в прокладке минерализованных полос ручными инструментами (техника не может быть там применена из-за труднодоступности территории и сложного рельефа) и в тушении огня", - говорится в сообщении.Директор нацпарка Аркадий Семенов рассказал РИА Новости, что с начала пожароопасного сезона на территории "Ленских столбов" зарегистрировано девять природных пожаров, четыре из них ликвидированы. "На сегодняшний день действует пять природных пожаров на площади более 14 тысяч гектаров", - добавил он.В 2018 году в Якутии был создан национальный парк "Ленские столбы". На территории парка площадью более 1,2 миллиона гектаров обитают 38 видов крупных млекопитающих, гнездятся более 100 видов птиц, в том числе занесенных в Красную книгу. При этом сами Ленские столбы являются геологическими отложениями Кембрийского периода, то есть им порядка 500 миллионов лет. Парк включен в объекты всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
https://ria.ru/20210707/kredit-1740212810.html
https://ria.ru/20210701/yakutiya-1739450297.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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республика саха (якутия), юнеско, происшествия
Отряд Greenpeace России прибыл в Якутию помочь в тушении лесного пожара
Отряд Greenpeace России прибыл в Якутию помочь в тушении лесного пожара в нацпарке
ЯКУТСК, 7 июл – РИА Новости.
Часть сводного отряда Greenpeace России прибыла в Якутию
на помощь в тушении лесного пожара в национальном парке "Ленские столбы", сообщает некоммерческая организация на своей странице в Instagram
.
"Часть сводного отряда уже прибыла в Якутию, чтобы помочь в тушении нацпарка "Ленские столбы", объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, который горит прямо сейчас… Поступила информация, что участникам удалось не допустить перехода огня на восток, на основную территорию нацпарка", - рассказали в российском отделении природоохранной некоммерческой организации.
Как отметили добровольцы, ситуация в Якутии сложная, лесные пожары периодически переходят в верховые. Задымление плотное, МЧС рекомендует не выходить на улицы. Добираться до нацпарка тяжело, участников сводного отряда переправляют на вертолёте или доставляют на лодке. Связь неустойчивая.
Как отмечается на сайте организации, в группу Greenpeace России, прибывшую в республику, вошли добровольные лесные пожарные из разных регионов страны, сотрудники и добровoльцы Greenpeace, инспектор заповедника "Печоро-Илычский".
"Члены группы вместе с сотрудниками парка будут участвовать в разведке пожаров при помощи беспилотников, в прокладке минерализованных полос ручными инструментами (техника не может быть там применена из-за труднодоступности территории и сложного рельефа) и в тушении огня", - говорится в сообщении.
Директор нацпарка Аркадий Семенов рассказал РИА Новости, что с начала пожароопасного сезона на территории "Ленских столбов" зарегистрировано девять природных пожаров, четыре из них ликвидированы. "На сегодняшний день действует пять природных пожаров на площади более 14 тысяч гектаров", - добавил он.
В 2018 году в Якутии был создан национальный парк "Ленские столбы". На территории парка площадью более 1,2 миллиона гектаров обитают 38 видов крупных млекопитающих, гнездятся более 100 видов птиц, в том числе занесенных в Красную книгу. При этом сами Ленские столбы являются геологическими отложениями Кембрийского периода, то есть им порядка 500 миллионов лет. Парк включен в объекты всемирного природного наследия ЮНЕСКО
.