https://ria.ru/20210707/pozhar-1740214585.html

Отряд Greenpeace России прибыл в Якутию помочь в тушении лесного пожара

Отряд Greenpeace России прибыл в Якутию помочь в тушении лесного пожара - РИА Новости, 07.07.2021

Отряд Greenpeace России прибыл в Якутию помочь в тушении лесного пожара

Часть сводного отряда Greenpeace России прибыла в Якутию на помощь в тушении лесного пожара в национальном парке "Ленские столбы", сообщает некоммерческая... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T10:38

2021-07-07T10:38

2021-07-07T10:38

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

юнеско

происшествия

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ЯКУТСК, 7 июл – РИА Новости. Часть сводного отряда Greenpeace России прибыла в Якутию на помощь в тушении лесного пожара в национальном парке "Ленские столбы", сообщает некоммерческая организация на своей странице в Instagram."Часть сводного отряда уже прибыла в Якутию, чтобы помочь в тушении нацпарка "Ленские столбы", объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, который горит прямо сейчас… Поступила информация, что участникам удалось не допустить перехода огня на восток, на основную территорию нацпарка", - рассказали в российском отделении природоохранной некоммерческой организации.Как отметили добровольцы, ситуация в Якутии сложная, лесные пожары периодически переходят в верховые. Задымление плотное, МЧС рекомендует не выходить на улицы. Добираться до нацпарка тяжело, участников сводного отряда переправляют на вертолёте или доставляют на лодке. Связь неустойчивая.Как отмечается на сайте организации, в группу Greenpeace России, прибывшую в республику, вошли добровольные лесные пожарные из разных регионов страны, сотрудники и добровoльцы Greenpeace, инспектор заповедника "Печоро-Илычский"."Члены группы вместе с сотрудниками парка будут участвовать в разведке пожаров при помощи беспилотников, в прокладке минерализованных полос ручными инструментами (техника не может быть там применена из-за труднодоступности территории и сложного рельефа) и в тушении огня", - говорится в сообщении.Директор нацпарка Аркадий Семенов рассказал РИА Новости, что с начала пожароопасного сезона на территории "Ленских столбов" зарегистрировано девять природных пожаров, четыре из них ликвидированы. "На сегодняшний день действует пять природных пожаров на площади более 14 тысяч гектаров", - добавил он.В 2018 году в Якутии был создан национальный парк "Ленские столбы". На территории парка площадью более 1,2 миллиона гектаров обитают 38 видов крупных млекопитающих, гнездятся более 100 видов птиц, в том числе занесенных в Красную книгу. При этом сами Ленские столбы являются геологическими отложениями Кембрийского периода, то есть им порядка 500 миллионов лет. Парк включен в объекты всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20210707/kredit-1740212810.html

https://ria.ru/20210701/yakutiya-1739450297.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), юнеско, происшествия