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После гибели шести человек при пожаре под Смоленском возбудили дело
После гибели шести человек при пожаре под Смоленском возбудили дело - РИА Новости, 07.07.2021
После гибели шести человек при пожаре под Смоленском возбудили дело
Следствие возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам после пожара в Смоленской области, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T09:51
2021-07-07T09:51
россия
смоленская область
починок
происшествия
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БРЯНСК, 7 июл – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам после пожара в Смоленской области, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Наталья Зуева.Ранее сообщалось, что пожар в частном доме в 80 квадратных метров произошел в городе Починок Смоленской области, погибли шестеро, в том числе пять детей. Всего в доме было восемь человек."Следствие возбудило уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Погибшие обнаружены, но данные по ним уточняются. По предварительной информации, среди погибших есть несовершеннолетние", - сказала собеседница.
https://ria.ru/20210707/pogibshie-1740200736.html
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смоленская область
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россия, смоленская область, починок, происшествия
После гибели шести человек при пожаре под Смоленском возбудили дело
09:51 07.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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После гибели шести человек при пожаре под Смоленском возбудили уголовное дело

Читать ria.ru в
БРЯНСК, 7 июл – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам после пожара в Смоленской области, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Наталья Зуева.
Ранее сообщалось, что пожар в частном доме в 80 квадратных метров произошел в городе Починок Смоленской области, погибли шестеро, в том числе пять детей. Всего в доме было восемь человек.
"Следствие возбудило уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Погибшие обнаружены, но данные по ним уточняются. По предварительной информации, среди погибших есть несовершеннолетние", - сказала собеседница.
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
08:59
Число погибших при пожаре в Смоленской области выросло до шести
 
РоссияСмоленская областьПочинокПроисшествия
 
 
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