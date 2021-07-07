https://ria.ru/20210707/pozhar-1740207110.html

После гибели шести человек при пожаре под Смоленском возбудили дело

После гибели шести человек при пожаре под Смоленском возбудили дело - РИА Новости, 07.07.2021

После гибели шести человек при пожаре под Смоленском возбудили дело

Следствие возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам после пожара в Смоленской области, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T09:51

2021-07-07T09:51

2021-07-07T09:51

россия

смоленская область

починок

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9030a51946d2bc1b6459f74ef3479f08.jpg

БРЯНСК, 7 июл – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам после пожара в Смоленской области, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Наталья Зуева.Ранее сообщалось, что пожар в частном доме в 80 квадратных метров произошел в городе Починок Смоленской области, погибли шестеро, в том числе пять детей. Всего в доме было восемь человек."Следствие возбудило уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Погибшие обнаружены, но данные по ним уточняются. По предварительной информации, среди погибших есть несовершеннолетние", - сказала собеседница.

https://ria.ru/20210707/pogibshie-1740200736.html

россия

смоленская область

починок

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, смоленская область, починок, происшествия