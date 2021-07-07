https://ria.ru/20210707/pozhar-1740207110.html
После гибели шести человек при пожаре под Смоленском возбудили дело
После гибели шести человек при пожаре под Смоленском возбудили дело - РИА Новости, 07.07.2021
После гибели шести человек при пожаре под Смоленском возбудили дело
Следствие возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам после пожара в Смоленской области, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T09:51
2021-07-07T09:51
2021-07-07T09:51
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смоленская область
починок
происшествия
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БРЯНСК, 7 июл – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам после пожара в Смоленской области, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Наталья Зуева.Ранее сообщалось, что пожар в частном доме в 80 квадратных метров произошел в городе Починок Смоленской области, погибли шестеро, в том числе пять детей. Всего в доме было восемь человек."Следствие возбудило уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Погибшие обнаружены, но данные по ним уточняются. По предварительной информации, среди погибших есть несовершеннолетние", - сказала собеседница.
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россия, смоленская область, починок, происшествия
После гибели шести человек при пожаре под Смоленском возбудили дело
После гибели шести человек при пожаре под Смоленском возбудили уголовное дело