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Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 07.07.2021
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичей на выходных ожидает жара, ночью температура составит плюс 23 градуса, днем – до 34 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T11:41
2021-07-07T11:47
татьяна позднякова
погода
москва
общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Москвичей на выходных ожидает жара, ночью температура составит плюс 23 градуса, днем – до 34 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова."На выходных сохранится жаркая погода, температура воздуха на 6 градусов превысит климатическую норму, погода будет с небольшой облачностью. Ночи станут уже гораздо более теплыми, чем мы наблюдаем сейчас", - сообщила Позднякова.Синоптик уточнила, что в ночь на субботу в Москве температура составит плюс 21-23 градуса, по области – до 19-24 градусов."Днем плюс 32-34, по области до 35 градусов. В воскресенье характер погоды не изменится," - добавила синоптик.
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татьяна позднякова, погода, москва, общество
Москвичам рассказали о погоде на выходных
11:41 07.07.2021 (обновлено: 11:47 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов

Москвичей на выходных ожидает жара

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Москвичей на выходных ожидает жара, ночью температура составит плюс 23 градуса, днем – до 34 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"На выходных сохранится жаркая погода, температура воздуха на 6 градусов превысит климатическую норму, погода будет с небольшой облачностью. Ночи станут уже гораздо более теплыми, чем мы наблюдаем сейчас", - сообщила Позднякова.
Синоптик уточнила, что в ночь на субботу в Москве температура составит плюс 21-23 градуса, по области – до 19-24 градусов.
"Днем плюс 32-34, по области до 35 градусов. В воскресенье характер погоды не изменится," - добавила синоптик.
Жаркая погода - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
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Синоптики рассказали о погоде в июле
 
Татьяна ПоздняковаПогодаМоскваОбщество
 
 
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