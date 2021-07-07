https://ria.ru/20210707/pogoda-1740230093.html
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 07.07.2021
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичей на выходных ожидает жара, ночью температура составит плюс 23 градуса, днем – до 34 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T11:41
2021-07-07T11:41
2021-07-07T11:47
татьяна позднякова
погода
москва
общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Москвичей на выходных ожидает жара, ночью температура составит плюс 23 градуса, днем – до 34 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова."На выходных сохранится жаркая погода, температура воздуха на 6 градусов превысит климатическую норму, погода будет с небольшой облачностью. Ночи станут уже гораздо более теплыми, чем мы наблюдаем сейчас", - сообщила Позднякова.Синоптик уточнила, что в ночь на субботу в Москве температура составит плюс 21-23 градуса, по области – до 19-24 градусов."Днем плюс 32-34, по области до 35 градусов. В воскресенье характер погоды не изменится," - добавила синоптик.
https://ria.ru/20210701/pogoda-1739408175.html
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татьяна позднякова, погода, москва, общество
Москвичам рассказали о погоде на выходных
11:41 07.07.2021 (обновлено: 11:47 07.07.2021)
Москвичей на выходных ожидает жара