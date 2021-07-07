https://ria.ru/20210707/pogoda-1740230093.html

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 07.07.2021

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Москвичей на выходных ожидает жара, ночью температура составит плюс 23 градуса, днем – до 34 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T11:41

2021-07-07T11:41

2021-07-07T11:47

татьяна позднякова

погода

москва

общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Москвичей на выходных ожидает жара, ночью температура составит плюс 23 градуса, днем – до 34 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова."На выходных сохранится жаркая погода, температура воздуха на 6 градусов превысит климатическую норму, погода будет с небольшой облачностью. Ночи станут уже гораздо более теплыми, чем мы наблюдаем сейчас", - сообщила Позднякова.Синоптик уточнила, что в ночь на субботу в Москве температура составит плюс 21-23 градуса, по области – до 19-24 градусов."Днем плюс 32-34, по области до 35 градусов. В воскресенье характер погоды не изменится," - добавила синоптик.

https://ria.ru/20210701/pogoda-1739408175.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна позднякова, погода, москва, общество