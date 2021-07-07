https://ria.ru/20210707/pogibshie-1740190176.html
Источник: найдены тела шести погибших при крушении Ан-26 на Камчатке
Источник: найдены тела шести погибших при крушении Ан-26 на Камчатке - РИА Новости, 07.07.2021
Источник: найдены тела шести погибших при крушении Ан-26 на Камчатке
Найдены тела шести человек, которые погибли при крушении самолёта Ан-26 у поселка Палана на Камчатке, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T03:16
2021-07-07T03:16
2021-07-07T06:24
камчатский край
крушение ан-26 на камчатке
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июл - РИА Новости. Найдены тела шести человек, которые погибли при крушении самолёта Ан-26 у поселка Палана на Камчатке, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.В то же время заместитель директора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб сообщил РИА Новости, что на месте крушения нашли тела трех погибших, опознать их сложно.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет разбился во вторник перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.На Камчатке в связи с крушением самолета объявлен траур.Следствие рассматривает несколько версий крушения: неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования. Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20210707/strakhovka-1740188417.html
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камчатский край, крушение ан-26 на камчатке, происшествия
Источник: найдены тела шести погибших при крушении Ан-26 на Камчатке
03:16 07.07.2021 (обновлено: 06:24 07.07.2021)
Источник: найдены тела шести погибших при крушении самолета Ан-26 на Камчатке