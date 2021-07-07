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Комиссия начала работу в Палане на Камчатке, где разбился Ан-26
Комиссия начала работу в Палане на Камчатке, где разбился Ан-26 - РИА Новости, 07.07.2021
Комиссия начала работу в Палане на Камчатке, где разбился Ан-26
Межведомственная комиссия в среду начала работу в Палане, где накануне разбился самолет Ан-26, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Камчатки. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T09:27
2021-07-07T09:27
крушение ан-26 на камчатке
ан-26
палана
петропавловск-камчатский
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 7 июл - РИА Новости. Межведомственная комиссия в среду начала работу в Палане, где накануне разбился самолет Ан-26, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Камчатки."Борт (с членами комиссии – ред.) сел в Палане. Комиссия работает в Палане", - сообщили в пресс-службе.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.
https://ria.ru/20210707/samolet-1740197298.html
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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, палана, петропавловск-камчатский, происшествия
Комиссия начала работу в Палане на Камчатке, где разбился Ан-26
09:27 07.07.2021
 
© МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ, доставленные на вертолёте Ми-8МТВ-1 на поиски самолета Ан-26,
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ, доставленные на вертолёте Ми-8МТВ-1 на поиски самолета Ан-26,
© МЧС РФ
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Межведомственная комиссия начала работу в Палане, где накануне разбился самолет Ан-26

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 июл - РИА Новости. Межведомственная комиссия в среду начала работу в Палане, где накануне разбился самолет Ан-26, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Камчатки.
"Борт (с членами комиссии – ред.) сел в Палане. Комиссия работает в Палане", - сообщили в пресс-службе.
Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.
Место крушения пассажирского самолета Ан-26, летевшего из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
08:07
Стали известны подробности крушения Ан-26 на Камчатке
 
Крушение Ан-26 на КамчаткеАн-26ПаланаПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
 
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