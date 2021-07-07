https://ria.ru/20210707/osa-1740191666.html

Роспотребнадзор рассказал, как бороться с осами

Роспотребнадзор рассказал, как бороться с осами - РИА Новости, 07.07.2021

Роспотребнадзор рассказал, как бороться с осами

Роспотребнадзор рассказал, как бороться с осами внутри и снаружи помещений, а также что делать, если насекомое ужалило, советы опубликованы на сайте надзорного... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T04:02

2021-07-07T04:02

2021-07-07T05:03

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576802307_0:768:1499:1611_1920x0_80_0_0_57170c6370133c3fed280abd3fcea460.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор рассказал, как бороться с осами внутри и снаружи помещений, а также что делать, если насекомое ужалило, советы опубликованы на сайте надзорного ведомства.Такие гнезда легко заметить и при необходимости снять. Если гнездо обнаружено не сразу, а тогда, когда колония ос уже разрослась и вызывает чувство дискомфорта и опасности, его следует обработать инсектицидными средствами, а затем удалить.Как сообщает Роспотребнадзор, часто осы строят гнезда в труднодоступных местах: под покрытиями крыш, под обшивкой стен, под различными утеплительными материалами, в водосточной трубе и в почве. При таком расположении гнезд они малозаметны снаружи, либо их вообще не видно, либо прямого доступа к гнезду нет. Днем можно определить место или отверстие в почве или компосте, где осы входят в гнездо и выходят из него."Численность ос-фуражиров достигает своего максимума в конце лета – начале осени. В этот период осы могут залетать в помещение на запах варенья, джемов, спелых фруктов и ягод. В это же время года ос-фуражиров часто можно встретить в точках сбора пищевых отходов, находящихся на территории объектов (больниц, предприятий общественного питания, детских садов и школ, учебных учреждений), в городских и сельских жилых районах, приусадебных участках, зонах отдыха", - подчеркивает ведомство.Так, для контроля численности ос-фуражиров, летающих внутри и снаружи помещений, рекомендовано ставить на окна и двери сетки, уничтожать ос с помощью ловушек с аттрактантами, инсектицидных приманок, использовать аэрозоли."Аллергические реакции, возникшие в ответ на ужаление осами, лечат симптоматически, при необходимости следует обратиться в медицинскую организацию для получения медицинской помощи. Иногда даже одиночное ужаление может привести к развитию анафилактического шока, что опасно для жизни и требует неотложной медицинской помощи", - добавило надзорное ведомство.

https://ria.ru/20210706/rospotrebnadzor-1740096851.html

https://ria.ru/20210706/kupanie-1740026307.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество