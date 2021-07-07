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Роспотребнадзор рассказал, как бороться с осами
Роспотребнадзор рассказал, как бороться с осами - РИА Новости, 07.07.2021
Роспотребнадзор рассказал, как бороться с осами
Роспотребнадзор рассказал, как бороться с осами внутри и снаружи помещений, а также что делать, если насекомое ужалило, советы опубликованы на сайте надзорного... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T04:02
2021-07-07T05:03
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор рассказал, как бороться с осами внутри и снаружи помещений, а также что делать, если насекомое ужалило, советы опубликованы на сайте надзорного ведомства.Такие гнезда легко заметить и при необходимости снять. Если гнездо обнаружено не сразу, а тогда, когда колония ос уже разрослась и вызывает чувство дискомфорта и опасности, его следует обработать инсектицидными средствами, а затем удалить.Как сообщает Роспотребнадзор, часто осы строят гнезда в труднодоступных местах: под покрытиями крыш, под обшивкой стен, под различными утеплительными материалами, в водосточной трубе и в почве. При таком расположении гнезд они малозаметны снаружи, либо их вообще не видно, либо прямого доступа к гнезду нет. Днем можно определить место или отверстие в почве или компосте, где осы входят в гнездо и выходят из него."Численность ос-фуражиров достигает своего максимума в конце лета – начале осени. В этот период осы могут залетать в помещение на запах варенья, джемов, спелых фруктов и ягод. В это же время года ос-фуражиров часто можно встретить в точках сбора пищевых отходов, находящихся на территории объектов (больниц, предприятий общественного питания, детских садов и школ, учебных учреждений), в городских и сельских жилых районах, приусадебных участках, зонах отдыха", - подчеркивает ведомство.Так, для контроля численности ос-фуражиров, летающих внутри и снаружи помещений, рекомендовано ставить на окна и двери сетки, уничтожать ос с помощью ловушек с аттрактантами, инсектицидных приманок, использовать аэрозоли."Аллергические реакции, возникшие в ответ на ужаление осами, лечат симптоматически, при необходимости следует обратиться в медицинскую организацию для получения медицинской помощи. Иногда даже одиночное ужаление может привести к развитию анафилактического шока, что опасно для жизни и требует неотложной медицинской помощи", - добавило надзорное ведомство.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Роспотребнадзор рассказал, как бороться с осами
04:02 07.07.2021 (обновлено: 05:03 07.07.2021)
 
CC BY-SA 2.5 / Richard Bartz / Оса
Оса - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
CC BY-SA 2.5 / Richard Bartz /

Роспотребнадзор рассказал, как бороться с осами внутри и снаружи помещений

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор рассказал, как бороться с осами внутри и снаружи помещений, а также что делать, если насекомое ужалило, советы опубликованы на сайте надзорного ведомства.
"Мероприятия по борьбе с осами можно условно разделить на две группы: уничтожение гнезд и всех ос, находящихся в них, и контроль численности ос-фуражиров. Гнезда, расположенные на открытых местах, могут находиться в жилых домах на чердаках, под стрехами крыш, карнизами, наличниками, ставнями, на открытых террасах, балконах, а также в дворовых постройках – сараях, туалетах, гаражах, беседках", - говорится в сообщении.
Такие гнезда легко заметить и при необходимости снять. Если гнездо обнаружено не сразу, а тогда, когда колония ос уже разрослась и вызывает чувство дискомфорта и опасности, его следует обработать инсектицидными средствами, а затем удалить.
Как сообщает Роспотребнадзор, часто осы строят гнезда в труднодоступных местах: под покрытиями крыш, под обшивкой стен, под различными утеплительными материалами, в водосточной трубе и в почве. При таком расположении гнезд они малозаметны снаружи, либо их вообще не видно, либо прямого доступа к гнезду нет. Днем можно определить место или отверстие в почве или компосте, где осы входят в гнездо и выходят из него.
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"Численность ос-фуражиров достигает своего максимума в конце лета – начале осени. В этот период осы могут залетать в помещение на запах варенья, джемов, спелых фруктов и ягод. В это же время года ос-фуражиров часто можно встретить в точках сбора пищевых отходов, находящихся на территории объектов (больниц, предприятий общественного питания, детских садов и школ, учебных учреждений), в городских и сельских жилых районах, приусадебных участках, зонах отдыха", - подчеркивает ведомство.
Так, для контроля численности ос-фуражиров, летающих внутри и снаружи помещений, рекомендовано ставить на окна и двери сетки, уничтожать ос с помощью ловушек с аттрактантами, инсектицидных приманок, использовать аэрозоли.
"Аллергические реакции, возникшие в ответ на ужаление осами, лечат симптоматически, при необходимости следует обратиться в медицинскую организацию для получения медицинской помощи. Иногда даже одиночное ужаление может привести к развитию анафилактического шока, что опасно для жизни и требует неотложной медицинской помощи", - добавило надзорное ведомство.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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