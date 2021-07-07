https://ria.ru/20210707/odnoklassniki-1740248219.html
Одноклассники запустили тематические конкурсы в "Моментах"
Одноклассники запустили тематические конкурсы в "Моментах" - РИА Новости, 07.07.2021
Одноклассники запустили тематические конкурсы в "Моментах"
Одноклассники представили тематические конкурсы в сервисе "Моменты". В них можно публиковать фото и видео на определенную тему и соревноваться с друзьями. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T13:18
2021-07-07T13:18
2021-07-07T13:18
одноклассники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155752/06/1557520680_115:0:3754:2047_1920x0_80_0_0_fda91507c81720b730851d31e266aedd.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Одноклассники представили тематические конкурсы в сервисе "Моменты". В них можно публиковать фото и видео на определенную тему и соревноваться с друзьями.После добавления своего фото или видео пользователи могут присоединиться к уже существующим конкурсам, либо создать собственный с помощью интерактивного стикера.Сейчас конкурсы можно проводить в "Моментах" среди своих друзей и подписчиков — от личного профиля в ОК. Создавать их можно в мобильном приложении ОК на iOS и Android. В дальнейшем в "Моментах" появятся публичные конкурсы, в которых смогут участвовать все желающие — их можно будет создать как от личного профиля, так и от имени группы.Одноклассники представили сервис "Моменты" в октябре 2020 года. С начала года ежемесячная аудитория сервиса выросла в 2 раза и достигла рекордных 25 млн, а количество просмотров моментов — выросло втрое.
https://ria.ru/20210624/odnoklassniki-1738414368.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155752/06/1557520680_570:0:3299:2047_1920x0_80_0_0_56b543ca9cae702d5eb062907454e1b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одноклассники
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Одноклассники представили тематические конкурсы в сервисе "Моменты". В них можно публиковать фото и видео на определенную тему и соревноваться с друзьями.
После добавления своего фото или видео пользователи могут присоединиться к уже существующим конкурсам, либо создать собственный с помощью интерактивного стикера.
Сейчас конкурсы можно проводить в "Моментах" среди своих друзей и подписчиков — от личного профиля в ОК. Создавать их можно в мобильном приложении ОК на iOS и Android. В дальнейшем в "Моментах" появятся публичные конкурсы, в которых смогут участвовать все желающие — их можно будет создать как от личного профиля, так и от имени группы.
Одноклассники представили сервис "Моменты" в октябре 2020 года. С начала года ежемесячная аудитория сервиса выросла в 2 раза и достигла рекордных 25 млн, а количество просмотров моментов — выросло втрое.