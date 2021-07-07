https://ria.ru/20210707/odnoklassniki-1740248219.html

Одноклассники запустили тематические конкурсы в "Моментах"

Одноклассники запустили тематические конкурсы в "Моментах" - РИА Новости, 07.07.2021

Одноклассники запустили тематические конкурсы в "Моментах"

Одноклассники представили тематические конкурсы в сервисе "Моменты". В них можно публиковать фото и видео на определенную тему и соревноваться с друзьями. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T13:18

2021-07-07T13:18

2021-07-07T13:18

одноклассники

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Одноклассники представили тематические конкурсы в сервисе "Моменты". В них можно публиковать фото и видео на определенную тему и соревноваться с друзьями.После добавления своего фото или видео пользователи могут присоединиться к уже существующим конкурсам, либо создать собственный с помощью интерактивного стикера.Сейчас конкурсы можно проводить в "Моментах" среди своих друзей и подписчиков — от личного профиля в ОК. Создавать их можно в мобильном приложении ОК на iOS и Android. В дальнейшем в "Моментах" появятся публичные конкурсы, в которых смогут участвовать все желающие — их можно будет создать как от личного профиля, так и от имени группы.Одноклассники представили сервис "Моменты" в октябре 2020 года. С начала года ежемесячная аудитория сервиса выросла в 2 раза и достигла рекордных 25 млн, а количество просмотров моментов — выросло втрое.

https://ria.ru/20210624/odnoklassniki-1738414368.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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