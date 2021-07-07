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Одноклассники запустили тематические конкурсы в "Моментах"
Одноклассники запустили тематические конкурсы в "Моментах" - РИА Новости, 07.07.2021
Одноклассники запустили тематические конкурсы в "Моментах"
Одноклассники представили тематические конкурсы в сервисе "Моменты". В них можно публиковать фото и видео на определенную тему и соревноваться с друзьями. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T13:18
2021-07-07T13:18
одноклассники
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Одноклассники представили тематические конкурсы в сервисе "Моменты". В них можно публиковать фото и видео на определенную тему и соревноваться с друзьями.После добавления своего фото или видео пользователи могут присоединиться к уже существующим конкурсам, либо создать собственный с помощью интерактивного стикера.Сейчас конкурсы можно проводить в "Моментах" среди своих друзей и подписчиков — от личного профиля в ОК. Создавать их можно в мобильном приложении ОК на iOS и Android. В дальнейшем в "Моментах" появятся публичные конкурсы, в которых смогут участвовать все желающие — их можно будет создать как от личного профиля, так и от имени группы.Одноклассники представили сервис "Моменты" в октябре 2020 года. С начала года ежемесячная аудитория сервиса выросла в 2 раза и достигла рекордных 25 млн, а количество просмотров моментов — выросло втрое.
https://ria.ru/20210624/odnoklassniki-1738414368.html
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одноклассники

Одноклассники запустили тематические конкурсы в "Моментах"

13:18 07.07.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети "Одноклассники"
Страница социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Одноклассники представили тематические конкурсы в сервисе "Моменты". В них можно публиковать фото и видео на определенную тему и соревноваться с друзьями.
После добавления своего фото или видео пользователи могут присоединиться к уже существующим конкурсам, либо создать собственный с помощью интерактивного стикера.
Сейчас конкурсы можно проводить в "Моментах" среди своих друзей и подписчиков — от личного профиля в ОК. Создавать их можно в мобильном приложении ОК на iOS и Android. В дальнейшем в "Моментах" появятся публичные конкурсы, в которых смогут участвовать все желающие — их можно будет создать как от личного профиля, так и от имени группы.
Страница социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
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Одноклассники запустили центр информации о COVID-19 и вакцинации 
Одноклассники представили сервис "Моменты" в октябре 2020 года. С начала года ежемесячная аудитория сервиса выросла в 2 раза и достигла рекордных 25 млн, а количество просмотров моментов — выросло втрое.
 
Одноклассники
 
 
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