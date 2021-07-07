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Источник сообщил о ракетном обстреле аэропорта в иракском Эрбиле
Источник сообщил о ракетном обстреле аэропорта в иракском Эрбиле - РИА Новости, 07.07.2021
Источник сообщил о ракетном обстреле аэропорта в иракском Эрбиле
Ракетному обстрелу в ночь на среду подвергся международный аэропорт в городе Эрбиль в Иракском Курдистане, сообщил РИА Новости источник в иракских органах... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T00:32
2021-07-07T00:32
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БАГДАД, 7 июл – РИА Новости. Ракетному обстрелу в ночь на среду подвергся международный аэропорт в городе Эрбиль в Иракском Курдистане, сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности."Международный аэропорт Эрбиля обстреляли ракетами. По предварительным данным, использовались ракеты или беспилотники", - сообщил источник.По его данным, сразу после атаки включились сирены оповещения в американском консульстве в городе. Все ведущие к воздушной гавани дороги после атаки были перекрыты, уточнил источник.По данным антитеррористического управления Иракского Курдистана, обстрел был осуществлен с помощью начиненного взрывчаткой БПЛА. "Пострадавших из-за обстрела нет, лишь загорелись близлежащие кустарники и деревья. Пожар сейчас тушат", - говорится в полученном РИА Новости заявлении управления.В понедельник авиабаза "Айн аль-Асад", расположенная в провинции Анбар на западе Ирака, подверглась ракетному обстрелу. В июне прошлого года официальный представитель главнокомандующего ВС Ирака Яхья Расул заявлял, что это единственная база в стране, где остаются военные международной антитеррористической коалиции во главе с США.Подобные обстрелы происходят почти каждую неделю в Ираке, силовики регулярно отчитываются об обнаружении пусковых установок, а после громких инцидентов власти страны начинают их расследование.
https://ria.ru/20210705/obstrel-1739955811.html
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анбар (мухафаза), эрбиль, сша, в мире
Источник сообщил о ракетном обстреле аэропорта в иракском Эрбиле
00:32 07.07.2021 (обновлено: 00:49 07.07.2021)
Источник сообщил о ракетном обстреле аэропорта в иракском Эрбиле
БАГДАД, 7 июл – РИА Новости.
Ракетному обстрелу в ночь на среду подвергся международный аэропорт в городе Эрбиль
в Иракском Курдистане
, сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности.
"Международный аэропорт Эрбиля обстреляли ракетами. По предварительным данным, использовались ракеты или беспилотники", - сообщил источник.
По его данным, сразу после атаки включились сирены оповещения в американском консульстве в городе. Все ведущие к воздушной гавани дороги после атаки были перекрыты, уточнил источник.
По данным антитеррористического управления Иракского Курдистана, обстрел был осуществлен с помощью начиненного взрывчаткой БПЛА. "Пострадавших из-за обстрела нет, лишь загорелись близлежащие кустарники и деревья. Пожар сейчас тушат", - говорится в полученном РИА Новости заявлении управления.
В понедельник авиабаза "Айн аль-Асад", расположенная в провинции Анбар
на западе Ирака
, подверглась ракетному обстрелу. В июне прошлого года официальный представитель главнокомандующего ВС Ирака Яхья Расул заявлял, что это единственная база в стране, где остаются военные международной антитеррористической коалиции во главе с США
.
Подобные обстрелы происходят почти каждую неделю в Ираке, силовики регулярно отчитываются об обнаружении пусковых установок, а после громких инцидентов власти страны начинают их расследование.