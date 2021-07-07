https://ria.ru/20210707/obrascheniya-1740210882.html

Обращения россиян по вопросам COVID-19 будут рассматривать за сутки

Обращения россиян по вопросам COVID-19 будут рассматривать за сутки - РИА Новости, 07.07.2021

Обращения россиян по вопросам COVID-19 будут рассматривать за сутки

Обращения граждан России по вопросам коронавируса будут рассматриваться в течение суток, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T10:20

2021-07-07T10:20

2021-07-07T10:20

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Обращения граждан России по вопросам коронавируса будут рассматриваться в течение суток, сообщается на сайте кабмина."Чтобы люди могли более оперативно получать необходимую информацию и решать возникающие вопросы, обращения будут рассматриваться в течение суток. Ответственными за выполнение этого поручения назначены Минздрав и Минцифры при участии региональных властей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210707/vaktsina-1740202887.html

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2021

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