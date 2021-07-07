https://ria.ru/20210707/obrascheniya-1740210882.html
Обращения россиян по вопросам COVID-19 будут рассматривать за сутки
Обращения россиян по вопросам COVID-19 будут рассматривать за сутки - РИА Новости, 07.07.2021
Обращения россиян по вопросам COVID-19 будут рассматривать за сутки
Обращения граждан России по вопросам коронавируса будут рассматриваться в течение суток, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T10:20
2021-07-07T10:20
2021-07-07T10:20
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/03/1739738008_0:117:3001:1805_1920x0_80_0_0_0af1c2fa72b2f6cf414b4433ec3b6d2d.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Обращения граждан России по вопросам коронавируса будут рассматриваться в течение суток, сообщается на сайте кабмина."Чтобы люди могли более оперативно получать необходимую информацию и решать возникающие вопросы, обращения будут рассматриваться в течение суток. Ответственными за выполнение этого поручения назначены Минздрав и Минцифры при участии региональных властей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210707/vaktsina-1740202887.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/03/1739738008_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_213fe324651aeeb4ddb64e858a0bf5c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
Обращения россиян по вопросам COVID-19 будут рассматривать за сутки
Обращения россиян по вопросам коронавируса будут рассматривать в течение суток