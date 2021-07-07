Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210707/obrascheniya-1740210882.html
Обращения россиян по вопросам COVID-19 будут рассматривать за сутки
Обращения россиян по вопросам COVID-19 будут рассматривать за сутки - РИА Новости, 07.07.2021
Обращения россиян по вопросам COVID-19 будут рассматривать за сутки
Обращения граждан России по вопросам коронавируса будут рассматриваться в течение суток, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T10:20
2021-07-07T10:20
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/03/1739738008_0:117:3001:1805_1920x0_80_0_0_0af1c2fa72b2f6cf414b4433ec3b6d2d.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Обращения граждан России по вопросам коронавируса будут рассматриваться в течение суток, сообщается на сайте кабмина."Чтобы люди могли более оперативно получать необходимую информацию и решать возникающие вопросы, обращения будут рассматриваться в течение суток. Ответственными за выполнение этого поручения назначены Минздрав и Минцифры при участии региональных властей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210707/vaktsina-1740202887.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/03/1739738008_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_213fe324651aeeb4ddb64e858a0bf5c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
Обращения россиян по вопросам COVID-19 будут рассматривать за сутки
10:20 07.07.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНаклейка с надписью "Привит от COVID" на смартфоне жителя, прошедшего вакцинацию от коронавируса в Краснодаре
Наклейка с надписью Привит от COVID на смартфоне жителя, прошедшего вакцинацию от коронавируса в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк

Обращения россиян по вопросам коронавируса будут рассматривать в течение суток

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Обращения граждан России по вопросам коронавируса будут рассматриваться в течение суток, сообщается на сайте кабмина.
"Чтобы люди могли более оперативно получать необходимую информацию и решать возникающие вопросы, обращения будут рассматриваться в течение суток. Ответственными за выполнение этого поручения назначены Минздрав и Минцифры при участии региональных властей", - говорится в сообщении.
Вакцинация от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
09:22Распространение коронавируса
Ракова рассказала о реакции подростков на вакцину от коронавируса
 
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:29Голикова оценила меры по борьбе с коронавирусом в Москве
16:27Голикова оценила темпы вакцинации от коронавируса в России
16:26Голикова назвала ситуацию с коронавирусом в России напряженной
16:25Минсельхоз готов разъяснить Еврокомиссии новые нормы о вине
16:25Голикова рассказала, в каком регионе вакцинация идет хуже всего
16:24В США приняли китайские фундаменты ветрогенераторов за ракетные шахты
16:19ЕС готов оказать помощь Литве в связи ростом миграции
16:17Голикова заявила о снижении темпа роста заболеваемости COVID-19 в России
16:16Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 82 регионах
16:15Мэр Сочи рассказал, какая погода ожидается на курорте в ближайшие дни
16:11В Совфеде оценили вероятность новых ограничений для туристов в Крыму
16:09Путин поручил помочь семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке
16:09На некоторые спектакли Большого театра ввели систему доступа по QR-кодам
16:02Владимир Толстой рассказал, что в Кремле получили письмо Дорониной
15:54Заболевшая COVID-19 Москалькова чувствует себя лучше, сообщил источник
15:52Россия объявила сотрудника консульства Эстонии персоной нон грата
15:49Найден фактор, влияющий на смертность от коронавируса у мужчин
15:47Администратор поликлиники под Калининградом сливала вакцину в унитаз
15:46Немецкий эксперт не считает необходимым прививаться от COVID-19 ежегодно
15:40Владелец Ever Given передаст Суэцкому каналу буксир
Лента новостейМолния