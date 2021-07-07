https://ria.ru/20210707/naselenie-1740322570.html

Украина и США отработали бои с сопротивляющимся населением

Украина и США отработали бои с сопротивляющимся населением - РИА Новости, 07.07.2021

Украина и США отработали бои с сопротивляющимся населением

Украинские, американские, грузинские и молдавские военные отработали действия в условиях сопротивления со стороны населения на учениях Sea Breeze 2021. Об этом... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T18:21

2021-07-07T18:21

2021-07-07T20:22

sea breeze

черное море

молдавия

сша

грузия

украина

в мире

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Украинские, американские, грузинские и молдавские военные отработали действия в условиях сопротивления со стороны населения на учениях Sea Breeze 2021. Об этом пишет издание Defense Express.По сценарию маневров, жители региона, в котором проходит военная операция, принялись блокировать маршруты передвижения войск.Военные также отработали ликвидацию незаконных вооруженных формирований, десантирование в тыл противника и его вытеснение из засады с помощью средств радиоэлектронной борьбы.Маневры Sea Breeze 2021 стартовали в конце июня в Черном море. В них принимают участие пять тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля из 32 стран.В Министерстве обороны России сообщили, что Черноморский флот выполняет мероприятия по контролю за действиями участников учений.

https://ria.ru/20210707/raspad-1740277452.html

черное море

молдавия

сша

грузия

украина

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2021

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sea breeze, черное море, молдавия, сша, грузия, украина, в мире