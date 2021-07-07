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Украина и США отработали бои с сопротивляющимся населением
Украина и США отработали бои с сопротивляющимся населением - РИА Новости, 07.07.2021
Украина и США отработали бои с сопротивляющимся населением
Украинские, американские, грузинские и молдавские военные отработали действия в условиях сопротивления со стороны населения на учениях Sea Breeze 2021. Об этом... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T18:21
2021-07-07T20:22
sea breeze
черное море
молдавия
сша
грузия
украина
в мире
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Украинские, американские, грузинские и молдавские военные отработали действия в условиях сопротивления со стороны населения на учениях Sea Breeze 2021. Об этом пишет издание Defense Express.По сценарию маневров, жители региона, в котором проходит военная операция, принялись блокировать маршруты передвижения войск.Военные также отработали ликвидацию незаконных вооруженных формирований, десантирование в тыл противника и его вытеснение из засады с помощью средств радиоэлектронной борьбы.Маневры Sea Breeze 2021 стартовали в конце июня в Черном море. В них принимают участие пять тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля из 32 стран.В Министерстве обороны России сообщили, что Черноморский флот выполняет мероприятия по контролю за действиями участников учений.
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sea breeze, черное море, молдавия, сша, грузия, украина, в мире
Украина и США отработали бои с сопротивляющимся населением
18:21 07.07.2021 (обновлено: 20:22 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАмериканские военные на Яворивском полигоне
Американские военные на Яворивском полигоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Украина и США отработали бои с сопротивляющимся населением на учениях Sea Breeze

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Украинские, американские, грузинские и молдавские военные отработали действия в условиях сопротивления со стороны населения на учениях Sea Breeze 2021. Об этом пишет издание Defense Express.
По сценарию маневров, жители региона, в котором проходит военная операция, принялись блокировать маршруты передвижения войск.

"Этот эпизод учений был спланирован таким образом, чтобы его условия были максимально приближены к боевым, например, к условиям вооруженного конфликта на востоке Украины образца 2014 года", — говорится в сообщении.

Военные также отработали ликвидацию незаконных вооруженных формирований, десантирование в тыл противника и его вытеснение из засады с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
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Маневры Sea Breeze 2021 стартовали в конце июня в Черном море. В них принимают участие пять тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля из 32 стран.
В Министерстве обороны России сообщили, что Черноморский флот выполняет мероприятия по контролю за действиями участников учений.
 
Sea BreezeЧерное мореМолдавияСШАГрузияУкраинаВ мире
 
 
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