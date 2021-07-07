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Появилось видео нападения на президента Гаити
Появилось видео нападения на президента Гаити - РИА Новости, 07.07.2021
Появилось видео нападения на президента Гаити
Момент нападения на президента Гаити Жовенеля Моиза попал на видео. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T21:44
2021-07-07T22:10
убийство президента гаити
жовенель моиз
гаити
в мире
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Момент нападения на президента Гаити Жовенеля Моиза попал на видео.Как пишет Miami Herald, застрелившие главу государства злоумышленники представились сотрудниками американского управления по борьбе с наркотиками (DEA). Источники газеты сообщили, что преступники не связаны с ведомством."Это спецоперация DEA! Никому не сопротивляться! Это спецоперация DEA!" — кричит один из участников нападения.Президент Гаити получил смертельное ранение во время нападения на его резиденцию в ночь на среду. Власти страны считают, что убийство совершил вооруженный отряд, состоящий из иностранцев. В Гаити ввели военное положение, оно продлится 15 дней. В Доминиканской Республике расследуют версию о проникновении убийц на свою территорию. Они предполагают, что нападение на президента совершил отряд, состоявший из семи южноамериканцев — четырех колумбийцев и трех венесуэльцев. По предварительной информации, они действовали по заказу "очень могущественных людей в Гаити, которые занимаются наркоторговлей и похищениями людей". Согласно этой версии, сообщником нападавших мог быть высокопоставленный сотрудник полиции, умышленно ослабивший охрану дома Жовенеля Моиза.
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убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, в мире
Появилось видео нападения на президента Гаити
21:44 07.07.2021 (обновлено: 22:10 07.07.2021)
 
© AP Photo / Dieu Nalio CheryПрезидент Гаити Жовенель Моиз
Президент Гаити Жовенель Моиз - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© AP Photo / Dieu Nalio Chery

Появилось видео нападения на президента Гаити

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Момент нападения на президента Гаити Жовенеля Моиза попал на видео.
Как пишет Miami Herald, застрелившие главу государства злоумышленники представились сотрудниками американского управления по борьбе с наркотиками (DEA). Источники газеты сообщили, что преступники не связаны с ведомством.
"Это спецоперация DEA! Никому не сопротивляться! Это спецоперация DEA!" — кричит один из участников нападения.
Президент Гаити получил смертельное ранение во время нападения на его резиденцию в ночь на среду. Власти страны считают, что убийство совершил вооруженный отряд, состоящий из иностранцев. В Гаити ввели военное положение, оно продлится 15 дней.
В Доминиканской Республике расследуют версию о проникновении убийц на свою территорию. Они предполагают, что нападение на президента совершил отряд, состоявший из семи южноамериканцев — четырех колумбийцев и трех венесуэльцев. По предварительной информации, они действовали по заказу "очень могущественных людей в Гаити, которые занимаются наркоторговлей и похищениями людей". Согласно этой версии, сообщником нападавших мог быть высокопоставленный сотрудник полиции, умышленно ослабивший охрану дома Жовенеля Моиза.
Гильзы возле резиденции покойного президента Гаити Жовенеля Моиса в Порт-о-Пренсе, Гаити - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
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Убийство президента ГаитиЖовенель МоизГаитиВ мире
 
 
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