https://ria.ru/20210707/napadenie-1740348010.html

Появилось видео нападения на президента Гаити

Появилось видео нападения на президента Гаити - РИА Новости, 07.07.2021

Появилось видео нападения на президента Гаити

Момент нападения на президента Гаити Жовенеля Моиза попал на видео. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T21:44

2021-07-07T21:44

2021-07-07T22:10

убийство президента гаити

жовенель моиз

гаити

в мире

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Момент нападения на президента Гаити Жовенеля Моиза попал на видео.Как пишет Miami Herald, застрелившие главу государства злоумышленники представились сотрудниками американского управления по борьбе с наркотиками (DEA). Источники газеты сообщили, что преступники не связаны с ведомством."Это спецоперация DEA! Никому не сопротивляться! Это спецоперация DEA!" — кричит один из участников нападения.Президент Гаити получил смертельное ранение во время нападения на его резиденцию в ночь на среду. Власти страны считают, что убийство совершил вооруженный отряд, состоящий из иностранцев. В Гаити ввели военное положение, оно продлится 15 дней. В Доминиканской Республике расследуют версию о проникновении убийц на свою территорию. Они предполагают, что нападение на президента совершил отряд, состоявший из семи южноамериканцев — четырех колумбийцев и трех венесуэльцев. По предварительной информации, они действовали по заказу "очень могущественных людей в Гаити, которые занимаются наркоторговлей и похищениями людей". Согласно этой версии, сообщником нападавших мог быть высокопоставленный сотрудник полиции, умышленно ослабивший охрану дома Жовенеля Моиза.

https://radiosputnik.ria.ru/20210707/gaiti-1740346145.html

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убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, в мире