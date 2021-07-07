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Неизвестные напали на митингующих у посольства Белоруссии в Киеве
Неизвестные напали на митингующих у посольства Белоруссии в Киеве - РИА Новости, 07.07.2021
Неизвестные напали на митингующих у посольства Белоруссии в Киеве
Неизвестные напали на участников митинга белорусской диаспоры возле посольства Белоруссии в Киеве, диппредставительство обеспокоено ситуацией, сообщила в среду... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T14:20
2021-07-07T14:20
белоруссия
киев
украина
происшествия
в мире
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КИЕВ, 7 июл – РИА Новости. Неизвестные напали на участников митинга белорусской диаспоры возле посольства Белоруссии в Киеве, диппредставительство обеспокоено ситуацией, сообщила в среду пресс-служба посольства."В ходе проведения санкционированного митинга 7 июля членами белорусской диаспоры у посольства Беларуси радикальными элементами из числа граждан Украины было совершено нападение на участников акции, в результате которого ряд лиц, в том числе представители Национальной гвардии МВД Украины, получили телесные повреждения различной степени тяжести… Двое участников нападения – граждане Украины были задержаны", - говорится в сообщении.Посольство Белоруссии в Киеве направило ноту в министерство иностранных дел Украины, в которой выразило обеспокоенность ситуацией, "вызванной недостаточными мерами, предпринимаемыми украинской стороной для обеспечения безопасности белорусского дипломатского представительства".В посольстве считают, что нападение было целенаправленным и заранее спланированным. Диппредставительство требует, чтобы правоохранители в кратчайшие сроки расследовали этот инцидент, а также чтобы были приняты исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов у посольства."Белорусская сторона рассматривает данные обстоятельства как непосредственную угрозу безопасности посольства Республики Беларусь в Украине и его персоналу. Посольство… требует от украинской стороны обеспечить общественный порядок и безопасность на территории, прилегающей к белорусской дипломатической миссии в городе Киеве, и принять меры по прекращению различного рода провокационной и противоправной антибелорусской деятельности на территории Украины, проведение которой приобрело регулярный, зачастую радикальный характер", - добавили в посольстве.
https://ria.ru/20201023/krym-1581286930.html
https://ria.ru/20210529/strakh-1734693438.html
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белоруссия, киев, украина, происшествия, в мире
Неизвестные напали на митингующих у посольства Белоруссии в Киеве
14:20 07.07.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПосольство Белоруссии в Киеве
Посольство Белоруссии в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Неизвестные напали на участников митинга белорусской диаспоры возле посольства в Киеве

Читать ria.ru в
КИЕВ, 7 июл – РИА Новости. Неизвестные напали на участников митинга белорусской диаспоры возле посольства Белоруссии в Киеве, диппредставительство обеспокоено ситуацией, сообщила в среду пресс-служба посольства.
"В ходе проведения санкционированного митинга 7 июля членами белорусской диаспоры у посольства Беларуси радикальными элементами из числа граждан Украины было совершено нападение на участников акции, в результате которого ряд лиц, в том числе представители Национальной гвардии МВД Украины, получили телесные повреждения различной степени тяжести… Двое участников нападения – граждане Украины были задержаны", - говорится в сообщении.
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Посольство Белоруссии в Киеве направило ноту в министерство иностранных дел Украины, в которой выразило обеспокоенность ситуацией, "вызванной недостаточными мерами, предпринимаемыми украинской стороной для обеспечения безопасности белорусского дипломатского представительства".
В посольстве считают, что нападение было целенаправленным и заранее спланированным. Диппредставительство требует, чтобы правоохранители в кратчайшие сроки расследовали этот инцидент, а также чтобы были приняты исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов у посольства.
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"Белорусская сторона рассматривает данные обстоятельства как непосредственную угрозу безопасности посольства Республики Беларусь в Украине и его персоналу. Посольство… требует от украинской стороны обеспечить общественный порядок и безопасность на территории, прилегающей к белорусской дипломатической миссии в городе Киеве, и принять меры по прекращению различного рода провокационной и противоправной антибелорусской деятельности на территории Украины, проведение которой приобрело регулярный, зачастую радикальный характер", - добавили в посольстве.
 
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