Неизвестные напали на митингующих у посольства Белоруссии в Киеве
Неизвестные напали на участников митинга белорусской диаспоры возле посольства в Киеве
КИЕВ, 7 июл – РИА Новости. Неизвестные напали на участников митинга белорусской диаспоры возле посольства Белоруссии в Киеве, диппредставительство обеспокоено ситуацией, сообщила в среду пресс-служба посольства.
"В ходе проведения санкционированного митинга 7 июля членами белорусской диаспоры у посольства Беларуси радикальными элементами из числа граждан Украины было совершено нападение на участников акции, в результате которого ряд лиц, в том числе представители Национальной гвардии МВД Украины, получили телесные повреждения различной степени тяжести… Двое участников нападения – граждане Украины были задержаны", - говорится в сообщении.
23 октября 2020, 22:49В Киеве призвали белорусскую оппозицию определиться с позицией по Крыму
Посольство Белоруссии в Киеве направило ноту в министерство иностранных дел Украины, в которой выразило обеспокоенность ситуацией, "вызванной недостаточными мерами, предпринимаемыми украинской стороной для обеспечения безопасности белорусского дипломатского представительства".
В посольстве считают, что нападение было целенаправленным и заранее спланированным. Диппредставительство требует, чтобы правоохранители в кратчайшие сроки расследовали этот инцидент, а также чтобы были приняты исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов у посольства.
29 мая, 06:19В Киеве испугались сближения России с Белоруссией
"Белорусская сторона рассматривает данные обстоятельства как непосредственную угрозу безопасности посольства Республики Беларусь в Украине и его персоналу. Посольство… требует от украинской стороны обеспечить общественный порядок и безопасность на территории, прилегающей к белорусской дипломатической миссии в городе Киеве, и принять меры по прекращению различного рода провокационной и противоправной антибелорусской деятельности на территории Украины, проведение которой приобрело регулярный, зачастую радикальный характер", - добавили в посольстве.