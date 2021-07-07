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Указатели к отделениям ПФР и нотариальным конторам появятся в Москве
Указатели к отделениям ПФР и нотариальным конторам появятся в Москве - РИА Новости, 08.07.2021
Указатели к отделениям ПФР и нотариальным конторам появятся в Москве
Указатели к отделениям Пенсионного фонда России и нотариальным конторам появятся в Москве в этом году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-07T11:28
2021-07-08T14:20
москва сегодня: мегаполис для жизни
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москва
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Указатели к отделениям Пенсионного фонда России и нотариальным конторам появятся в Москве в этом году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Всего до конца года установим более 200 новых опор городских указателей и свыше 3 тысяч информационных табличек. Из новшеств – впервые создаем навигацию к отделениям Пенсионного фонда России и к нотариальным конторам", - говорится в сообщении.Отмечается, что продолжают устанавливать указатели к объектам социальной сферы – школам и поликлиникам.Уточняется, что единая система навигации создается в столице с 2014 года. Это важный элемент формирования комфортной городской среды: синие таблички с белыми буквами лаконично встраиваются в архитектурное пространство города, не создавая "визуального шума".
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пенсионный фонд рф, москва

Указатели к отделениям ПФР и нотариальным конторам появятся в Москве

11:28 07.07.2021 (обновлено: 14:20 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкНотариальная контора
Нотариальная контора - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Указатели к отделениям Пенсионного фонда России и нотариальным конторам появятся в Москве в этом году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Всего до конца года установим более 200 новых опор городских указателей и свыше 3 тысяч информационных табличек. Из новшеств – впервые создаем навигацию к отделениям Пенсионного фонда России и к нотариальным конторам", - говорится в сообщении.
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Вчера, 11:17Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Отмечается, что продолжают устанавливать указатели к объектам социальной сферы – школам и поликлиникам.
Уточняется, что единая система навигации создается в столице с 2014 года. Это важный элемент формирования комфортной городской среды: синие таблички с белыми буквами лаконично встраиваются в архитектурное пространство города, не создавая "визуального шума".
"Всего за прошедшие годы установили 93,7 тысячи домовых и более 11 тысяч отдельно стоящих городских указателей", - дополняется в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПенсионный фонд РФМосква
 
 
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