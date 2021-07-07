https://ria.ru/20210707/moskva-1740438469.html

Указатели к отделениям ПФР и нотариальным конторам появятся в Москве

Указатели к отделениям ПФР и нотариальным конторам появятся в Москве - РИА Новости, 08.07.2021

Указатели к отделениям ПФР и нотариальным конторам появятся в Москве

Указатели к отделениям Пенсионного фонда России и нотариальным конторам появятся в Москве в этом году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-07T11:28

2021-07-07T11:28

2021-07-08T14:20

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пенсионный фонд рф

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Указатели к отделениям Пенсионного фонда России и нотариальным конторам появятся в Москве в этом году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Всего до конца года установим более 200 новых опор городских указателей и свыше 3 тысяч информационных табличек. Из новшеств – впервые создаем навигацию к отделениям Пенсионного фонда России и к нотариальным конторам", - говорится в сообщении.Отмечается, что продолжают устанавливать указатели к объектам социальной сферы – школам и поликлиникам.Уточняется, что единая система навигации создается в столице с 2014 года. Это важный элемент формирования комфортной городской среды: синие таблички с белыми буквами лаконично встраиваются в архитектурное пространство города, не создавая "визуального шума".

https://realty.ria.ru/20210707/uk-1740224378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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