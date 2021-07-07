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Голикова оценила меры по борьбе с коронавирусом в Москве

Голикова оценила меры по борьбе с коронавирусом в Москве - РИА Новости, 07.07.2021

Голикова оценила меры по борьбе с коронавирусом в Москве

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что меры, предпринимаемые в Москве из-за коронавируса, надо продолжать. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T16:29

2021-07-07T16:29

2021-07-07T16:29

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

владимир путин

москва

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что меры, предпринимаемые в Москве из-за коронавируса, надо продолжать."Снижение (показателей заболеваемости - ред.) мы видим только в Москве, и здесь я должна отметить, что это стало возможным благодаря реализуемым ограничительным мерам и достаточно высоким, практически в разы, темпам вакцинации населения. И мы считаем, что эти меры нужно обязательно продолжать", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства России.

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2021

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