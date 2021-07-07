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Распространение коронавируса
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Голикова оценила меры по борьбе с коронавирусом в Москве
Голикова оценила меры по борьбе с коронавирусом в Москве - РИА Новости, 07.07.2021
Голикова оценила меры по борьбе с коронавирусом в Москве
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что меры, предпринимаемые в Москве из-за коронавируса, надо продолжать. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T16:29
2021-07-07T16:29
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
владимир путин
москва
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что меры, предпринимаемые в Москве из-за коронавируса, надо продолжать."Снижение (показателей заболеваемости - ред.) мы видим только в Москве, и здесь я должна отметить, что это стало возможным благодаря реализуемым ограничительным мерам и достаточно высоким, практически в разы, темпам вакцинации населения. И мы считаем, что эти меры нужно обязательно продолжать", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства России.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, владимир путин, москва, общество
Голикова оценила меры по борьбе с коронавирусом в Москве
16:29 07.07.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк

Голикова призвала продолжать меры, предпринимаемые в Москве из-за коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что меры, предпринимаемые в Москве из-за коронавируса, надо продолжать.
"Снижение (показателей заболеваемости - ред.) мы видим только в Москве, и здесь я должна отметить, что это стало возможным благодаря реализуемым ограничительным мерам и достаточно высоким, практически в разы, темпам вакцинации населения. И мы считаем, что эти меры нужно обязательно продолжать", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства России.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваВладимир ПутинМоскваОбщество
 
 
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