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Голикова оценила меры по борьбе с коронавирусом в Москве
Голикова оценила меры по борьбе с коронавирусом в Москве - РИА Новости, 07.07.2021
Голикова оценила меры по борьбе с коронавирусом в Москве
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что меры, предпринимаемые в Москве из-за коронавируса, надо продолжать. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T16:29
2021-07-07T16:29
2021-07-07T16:29
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что меры, предпринимаемые в Москве из-за коронавируса, надо продолжать."Снижение (показателей заболеваемости - ред.) мы видим только в Москве, и здесь я должна отметить, что это стало возможным благодаря реализуемым ограничительным мерам и достаточно высоким, практически в разы, темпам вакцинации населения. И мы считаем, что эти меры нужно обязательно продолжать", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства России.
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Голикова оценила меры по борьбе с коронавирусом в Москве
Голикова призвала продолжать меры, предпринимаемые в Москве из-за коронавируса