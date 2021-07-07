https://ria.ru/20210707/moskalkova-1740282645.html
Заболевшая COVID-19 Москалькова чувствует себя лучше, сообщил источник
Заболевшая COVID-19 Москалькова чувствует себя лучше, сообщил источник - РИА Новости, 07.07.2021
Заболевшая COVID-19 Москалькова чувствует себя лучше, сообщил источник
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, заболевшая COVID-19, чувствует себя лучше, сообщил РИА Новости источник в аппарате омбудсмена. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T15:54
2021-07-07T15:54
2021-07-07T15:54
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, заболевшая COVID-19, чувствует себя лучше, сообщил РИА Новости источник в аппарате омбудсмена.В понедельник стало известно о госпитализации Москальковой."Татьяна Николаевна (Москалькова - ред.) сообщила, что ей стало лучше", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210706/moskalkova-1740110131.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна москалькова, здоровье - общество, общество
Заболевшая COVID-19 Москалькова чувствует себя лучше, сообщил источник
Источник в аппарате омбудсмена рассказал о самочувствии заболевшей COVID-19 Москальковой