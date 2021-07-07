https://ria.ru/20210707/moskalkova-1740282645.html

Заболевшая COVID-19 Москалькова чувствует себя лучше, сообщил источник

Заболевшая COVID-19 Москалькова чувствует себя лучше, сообщил источник - РИА Новости, 07.07.2021

Заболевшая COVID-19 Москалькова чувствует себя лучше, сообщил источник

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, заболевшая COVID-19, чувствует себя лучше, сообщил РИА Новости источник в аппарате омбудсмена. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T15:54

2021-07-07T15:54

2021-07-07T15:54

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

татьяна москалькова

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, заболевшая COVID-19, чувствует себя лучше, сообщил РИА Новости источник в аппарате омбудсмена.В понедельник стало известно о госпитализации Москальковой."Татьяна Николаевна (Москалькова - ред.) сообщила, что ей стало лучше", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210706/moskalkova-1740110131.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна москалькова, здоровье - общество, общество