https://ria.ru/20210707/moshennichestvo-1740256569.html
Сбербанк назвал телефонное мошенничество национальным бедствием
Сбербанк назвал телефонное мошенничество национальным бедствием - РИА Новости, 07.07.2021
Сбербанк назвал телефонное мошенничество национальным бедствием
Россия лидирует по телефонному мошенничеству, ситуация имеет все признаки национального бедствия, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T13:48
2021-07-07T13:48
2021-07-07T13:48
россия
станислав кузнецов
сбербанк россии
общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россия лидирует по телефонному мошенничеству, ситуация имеет все признаки национального бедствия, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов."Россия, по нашей оценке, лидирует по телефонному мошенничеству, по направлению преступлений, которые называются преступления с использованием методов социальной инженерии", - сказал Кузнецов на пресс-конференции.По его словам, кибермошенники совершают около 100 тысяч звонков в день, каждый 10-й звонок любому абоненту в России – это звонок преступника. Девять из 10 владельцев мобильных телефонов сталкивались с телефонным мошенничеством и принимали такого рода звонки."Почти в 2 раза мы видим рост телефонного мошенничества за последние полтора года. Мы считаем, что ситуация настолько сложная пока на сегодняшний день, что можно считать, что эта ситуация имеет все признаки национального бедствия", - сказал Кузнецов.По оценкам Сбербанка, против россиян сегодня работают около 150-170 преступных колл-центров, каждый из них имеет около 30-40 "звонарей".
https://ria.ru/20210705/moshenniki-1739852513.html
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россия, станислав кузнецов, сбербанк россии, общество
Сбербанк назвал телефонное мошенничество национальным бедствием
Сбербанк назвал телефонное мошенничество национальным бедствием России
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россия
лидирует по телефонному мошенничеству, ситуация имеет все признаки национального бедствия, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов
.
"Россия, по нашей оценке, лидирует по телефонному мошенничеству, по направлению преступлений, которые называются преступления с использованием методов социальной инженерии", - сказал Кузнецов на пресс-конференции.
По его словам, кибермошенники совершают около 100 тысяч звонков в день, каждый 10-й звонок любому абоненту в России – это звонок преступника. Девять из 10 владельцев мобильных телефонов сталкивались с телефонным мошенничеством и принимали такого рода звонки.
"Почти в 2 раза мы видим рост телефонного мошенничества за последние полтора года. Мы считаем, что ситуация настолько сложная пока на сегодняшний день, что можно считать, что эта ситуация имеет все признаки национального бедствия", - сказал Кузнецов.
По оценкам Сбербанка, против россиян сегодня работают около 150-170 преступных колл-центров, каждый из них имеет около 30-40 "звонарей".