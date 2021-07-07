https://ria.ru/20210707/moshennichestvo-1740191086.html

Россиян предупредили о новой уловке мошенников

Россиян предупредили о новой уловке мошенников - РИА Новости, 07.07.2021

Россиян предупредили о новой уловке мошенников

Мошенники могут использовать почтовый домен gov.ru для рассылки фишинговых писем, об этом РИА Новости предупредила администрация сети RSNet (Russian State... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T04:01

2021-07-07T04:01

2021-07-07T10:14

россия

мошенничество

технологии

общество

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Мошенники могут использовать почтовый домен gov.ru для рассылки фишинговых писем, об этом РИА Новости предупредила администрация сети RSNet (Russian State Network, сегмент интернета для российских органов власти).В понедельник ряд сотрудников агентства получили электронные письма от администрации RSNet, в которых говорилось о массовых рассылках пользователям почтового домена gov.ru фишинговых писем с вредоносным содержимым.Не рекомендовали пользователям совершать и другие действия, указанные в письме. Эксперты, специализирующиеся на информационной безопасности, подтвердили РИА Новости, что подобные рассылки имеют место."Мы также обнаружили таргетированные рассылки фишинговых писем якобы с домена gov.ru. При таком типе атак злоумышленники настраивают вектор атаки под конкретную организацию. Такие атаки, как правило, сложнее, чем массовые, в них могут быть использованы даже реальные имена и телефоны сотрудников организации", — сообщил агентству руководитель группы защиты от почтовых угроз в "Лаборатории Касперского" Андрей Ковтун.По словам собеседника агентства, в случае с рассылками, обнаруженными экспертами компании, в приложении к письму находится архив с паролем, и это вложение содержит исполняемые вредоносные файлы. В качестве уловки злоумышленники применяют поддельный адрес отправителя webmaster@gov.ru, который используется в качестве имени адресанта, а настоящий e-mail отправителя находится на бесплатной почте.Мошенники или госорганы?Директор по консалтингу группы компаний InfoWatch Ирина Зиновкина также отметила, что мошенники часто берут на вооружение государственные сервисы — например, некоторое время рассылались фишинговые письма якобы от налоговых органов."Люди доверяют доменам, которые похожи на государственные. Кроме того, если приходит какое-то письмо из государственного органа, мы априори считаем его важным", — добавила она.Начальник отдела информационной безопасности SearchInform Алексей Дрозд призвал не терять бдительности и соблюдать "элементарные правила личной информационной безопасности, перепроверять всю входящую информацию и обращать внимание на любое сомнительное поведение собеседников".Он напомнил, что в письме, с виду легальном, могут быть указаны ненастоящие телефонные номера. "Если это так, теоретически на том конце провода вас могут втянуть в "телефонный фишинг". И уже на этом этапе призывать переходить по каким-то ссылкам, загружать какие-то вложения, предоставить ту или иную информацию", — указал эксперт.Кроме того, продолжил собеседник РИА Новости, электронная почта адресата может быть взломана, и в этом случае злоумышленник будет писать с настоящего ящика. "Поэтому в приведенном вами письме написано верно: нельзя переходить по ссылкам даже от легитимных пользователей, потому что их учетки могут быть скомпрометированы", — заключил Дрозд.Ковтун также дал рекомендации, как не стать жертвой фишинга. Во-первых, по словам эксперта, следует внимательно проверять адрес отправителя; во-вторых, не переходить по ссылкам в подозрительных сообщениях и не открывать в них приложения.В-третьих, следует установить надежное защитное решение с функцией сканирования объектов, актуальными базами фишинговых сайтов, скама (вид мошенничества, при котором злоумышленники вводят жертву в заблуждение и вынуждают ее раскрыть данные) и спама. Директор по консалтингу InfoWatch указала, что любое письмо, "которое вызывает хоть малейшие сомнения", должно направляться в локальную службу безопасности для проверки.

https://ria.ru/20210705/moshenniki-1739852513.html

https://ria.ru/20210705/moshenniki-1739945951.html

https://ria.ru/20210704/kamera-1739785736.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мошенничество, технологии, общество