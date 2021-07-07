Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210707/moiz-1740265754.html
Биография Жовенеля Моиза
Биография Жовенеля Моиза - РИА Новости, 07.07.2021
Биография Жовенеля Моиза
Президент Гаити Жовенель Моиз (фр. Jovenel Moïse) родился 26 июня 1968 года в коммуне Тру-дю-Нор в Северо-Восточном департаменте страны. Его отец был механиком... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T14:33
2021-07-07T14:33
карибский бассейн
жовенель моиз
гаити
справки
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740253654_0:30:2952:1691_1920x0_80_0_0_ee9671dfd84e7b9e9833dd891b44503c.jpg
Президент Гаити Жовенель Моиз (фр. Jovenel Moïse) родился 26 июня 1968 года в коммуне Тру-дю-Нор в Северо-Восточном департаменте страны. Его отец был механиком и фермером, мать работала швеей. В 1974 году вместе с семьей переехал в столицу Гаити – город Порт-о-Пренс.Среднее образование получил в Национальной школе "Дон Дюрелин", Лицее им. Туссен-Лувертюра, в культурном центре при Канадско-гаитянском колледже. Позднее окончил педагогический факультет Университета Кискейя.Окончив университет занялся предпринимательской деятельностью. В 1996 году он переехал в город Пор-де-Пе, где открыл фирму Jomar Auto Parts. В том же году занялся сельским хозяйством и основал банановую плантацию площадью 10 гектаров.В 2001 году в партнерстве с компанией Culligan запустил водопроводный завод, который распределял питьевую воду в департаментах Северо-Запад и Северо-Восток.В 2004 году стал членом Торгово-промышленной палаты департамента Северо-Запад, затем был избран ее председателем. Впоследствии – генеральный секретарь Торгово-промышленной палаты Гаити. На этом посту сыграл важную роль в интеграции торговых палат различных департаментов с целью обеспечения их представительства в центральной Торгово-промышленной палате Гаити.В 2008 году Жовенель Моиз совместно с партнерами основал Энергетическую компанию Гаити (Compagnie Haïtienne d’Energie; Comphener), которая занялась внедрением энергии солнца и ветра в коммуны Северо-Западного департамента.В 2012 году он учредил в Тру-дю-Нор сельскохозяйственную компанию Agritrans и реализовал проект Nourribio по созданию первой сельскохозяйственной особой экономической зоны в Гаити, благодаря которому было создано 13 тысяч рабочих мест. Это проект стал самым новаторским на Гаити и крупнейшим в Карибском бассейне.В 2015 году президент Гаити (2011-2016) Мишель Мартелли выдвинул Жовенеля Моиза в качестве кандидата в президенты от проправительственной партии "Тет кaлe".В октябре 2015 года в ходе первого тура президентских выборов Моиз получил 32,81% голосов избирателей.Сроки проведения второго тура несколько раз переносились, а потом выборы и вовсе были отменены в связи с использованием нечестных методов предвыборной борьбы и из соображений безопасности. Президент Гаити Мишель Мартелли в начале февраля 2016 года покинул свой пост. Временно исполняющим обязанности президента 14 февраля был избран сенатор Жосолермо Превер. Новые выборы были назначены на 9 октября 2016 года, однако в итоге были перенесены на более поздний срок из-за обрушившегося на страну разрушительного урагана "Мэтью", он унес жизни 573 человек. Выборы президента Гаити состоялись 20 ноября 2016 года. Жовенель Моиз победил в первом туре, набрав 55,67% голосов избирателей.В октябре 2018 года на Жовенеля Моиза было совершено покушение в ходе мероприятий, приуроченных к 212-й годовщине гибели Жан-Жака Дессалина – основателя независимого гаитянского государства и его первого правителя под именем император Жак I. Сообщалось, что в момент возложения цветов к мемориалу национального героя нападавшие открыли огонь по президенту. Телохранители сумели увести президента в безопасное место, он не пострадал. В 2019 года на Гаити вспыхнула волна протестов, основная масса участников которых – выходцы из беднейших районов, которые требовали отставки президента Жовенеля Моиза, обвиняя его правительство в неспособности обеспечить граждан самым необходимым.В феврале 2021 года стало известно, что правоохранительные органы Гаити предотвратили попытку государственного переворота и покушения на президента страны Жовенеля Моиза. Президент Моиз во время брифинга заявил, что заговорщики планировали его убийство.7 июля 2021 года стало известно, что президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
карибский бассейн
гаити
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740253654_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7fde469593cc51366035fcd93742181a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
карибский бассейн, жовенель моиз, гаити, справки, в мире

Биография Жовенеля Моиза

14:33 07.07.2021
 
© REUTERS / Jeanty Junior Augustin/File PhotoПрезидент Гаити Жовенель Моиз
Президент Гаити Жовенель Моиз - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© REUTERS / Jeanty Junior Augustin/File Photo
Читать ria.ru в
Президент Гаити Жовенель Моиз (фр. Jovenel Moïse) родился 26 июня 1968 года в коммуне Тру-дю-Нор в Северо-Восточном департаменте страны. Его отец был механиком и фермером, мать работала швеей. В 1974 году вместе с семьей переехал в столицу Гаити – город Порт-о-Пренс.
Среднее образование получил в Национальной школе "Дон Дюрелин", Лицее им. Туссен-Лувертюра, в культурном центре при Канадско-гаитянском колледже. Позднее окончил педагогический факультет Университета Кискейя.
Окончив университет занялся предпринимательской деятельностью. В 1996 году он переехал в город Пор-де-Пе, где открыл фирму Jomar Auto Parts. В том же году занялся сельским хозяйством и основал банановую плантацию площадью 10 гектаров.
В 2001 году в партнерстве с компанией Culligan запустил водопроводный завод, который распределял питьевую воду в департаментах Северо-Запад и Северо-Восток.
В 2004 году стал членом Торгово-промышленной палаты департамента Северо-Запад, затем был избран ее председателем. Впоследствии – генеральный секретарь Торгово-промышленной палаты Гаити. На этом посту сыграл важную роль в интеграции торговых палат различных департаментов с целью обеспечения их представительства в центральной Торгово-промышленной палате Гаити.
В 2008 году Жовенель Моиз совместно с партнерами основал Энергетическую компанию Гаити (Compagnie Haïtienne d’Energie; Comphener), которая занялась внедрением энергии солнца и ветра в коммуны Северо-Западного департамента.
В 2012 году он учредил в Тру-дю-Нор сельскохозяйственную компанию Agritrans и реализовал проект Nourribio по созданию первой сельскохозяйственной особой экономической зоны в Гаити, благодаря которому было создано 13 тысяч рабочих мест. Это проект стал самым новаторским на Гаити и крупнейшим в Карибском бассейне.
В 2015 году президент Гаити (2011-2016) Мишель Мартелли выдвинул Жовенеля Моиза в качестве кандидата в президенты от проправительственной партии "Тет кaлe".
В октябре 2015 года в ходе первого тура президентских выборов Моиз получил 32,81% голосов избирателей.
Сроки проведения второго тура несколько раз переносились, а потом выборы и вовсе были отменены в связи с использованием нечестных методов предвыборной борьбы и из соображений безопасности. Президент Гаити Мишель Мартелли в начале февраля 2016 года покинул свой пост. Временно исполняющим обязанности президента 14 февраля был избран сенатор Жосолермо Превер. Новые выборы были назначены на 9 октября 2016 года, однако в итоге были перенесены на более поздний срок из-за обрушившегося на страну разрушительного урагана "Мэтью", он унес жизни 573 человек.
Выборы президента Гаити состоялись 20 ноября 2016 года. Жовенель Моиз победил в первом туре, набрав 55,67% голосов избирателей.
В октябре 2018 года на Жовенеля Моиза было совершено покушение в ходе мероприятий, приуроченных к 212-й годовщине гибели Жан-Жака Дессалина – основателя независимого гаитянского государства и его первого правителя под именем император Жак I. Сообщалось, что в момент возложения цветов к мемориалу национального героя нападавшие открыли огонь по президенту. Телохранители сумели увести президента в безопасное место, он не пострадал.
В 2019 года на Гаити вспыхнула волна протестов, основная масса участников которых – выходцы из беднейших районов, которые требовали отставки президента Жовенеля Моиза, обвиняя его правительство в неспособности обеспечить граждан самым необходимым.
В феврале 2021 года стало известно, что правоохранительные органы Гаити предотвратили попытку государственного переворота и покушения на президента страны Жовенеля Моиза. Президент Моиз во время брифинга заявил, что заговорщики планировали его убийство.
7 июля 2021 года стало известно, что президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Карибский бассейнЖовенель МоизГаитиСправкиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:27Голикова оценила темпы вакцинации от коронавируса в России
16:26Голикова назвала ситуацию с коронавирусом в России напряженной
16:25Минсельхоз готов разъяснить Еврокомиссии новые нормы о вине
16:25Голикова рассказала, в каком регионе вакцинация идет хуже всего
16:24В США приняли китайские фундаменты ветрогенераторов за ракетные шахты
16:19ЕС готов оказать помощь Литве в связи ростом миграции
16:17Голикова заявила о снижении темпа роста заболеваемости COVID-19 в России
16:16Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 82 регионах
16:15Мэр Сочи рассказал, какая погода ожидается на курорте в ближайшие дни
16:11В Совфеде оценили вероятность новых ограничений для туристов в Крыму
16:09Путин поручил помочь семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке
16:09На некоторые спектакли Большого театра ввели систему доступа по QR-кодам
16:02Владимир Толстой рассказал, что в Кремле получили письмо Дорониной
15:54Заболевшая COVID-19 Москалькова чувствует себя лучше, сообщил источник
15:52Россия объявила сотрудника консульства Эстонии персоной нон грата
15:49Найден фактор, влияющий на смертность от коронавируса у мужчин
15:47Администратор поликлиники под Калининградом сливала вакцину в унитаз
15:46Немецкий эксперт не считает необходимым прививаться от COVID-19 ежегодно
15:40Владелец Ever Given передаст Суэцкому каналу буксир
15:40Швейцария присоединилась к персональным санкциям ЕС против Белоруссии
Лента новостейМолния