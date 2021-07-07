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Биография Жовенеля Моиза

Биография Жовенеля Моиза - РИА Новости, 07.07.2021

Биография Жовенеля Моиза

Президент Гаити Жовенель Моиз (фр. Jovenel Moïse) родился 26 июня 1968 года в коммуне Тру-дю-Нор в Северо-Восточном департаменте страны. Его отец был механиком... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T14:33

2021-07-07T14:33

2021-07-07T14:33

карибский бассейн

жовенель моиз

гаити

справки

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Президент Гаити Жовенель Моиз (фр. Jovenel Moïse) родился 26 июня 1968 года в коммуне Тру-дю-Нор в Северо-Восточном департаменте страны. Его отец был механиком и фермером, мать работала швеей. В 1974 году вместе с семьей переехал в столицу Гаити – город Порт-о-Пренс.Среднее образование получил в Национальной школе "Дон Дюрелин", Лицее им. Туссен-Лувертюра, в культурном центре при Канадско-гаитянском колледже. Позднее окончил педагогический факультет Университета Кискейя.Окончив университет занялся предпринимательской деятельностью. В 1996 году он переехал в город Пор-де-Пе, где открыл фирму Jomar Auto Parts. В том же году занялся сельским хозяйством и основал банановую плантацию площадью 10 гектаров.В 2001 году в партнерстве с компанией Culligan запустил водопроводный завод, который распределял питьевую воду в департаментах Северо-Запад и Северо-Восток.В 2004 году стал членом Торгово-промышленной палаты департамента Северо-Запад, затем был избран ее председателем. Впоследствии – генеральный секретарь Торгово-промышленной палаты Гаити. На этом посту сыграл важную роль в интеграции торговых палат различных департаментов с целью обеспечения их представительства в центральной Торгово-промышленной палате Гаити.В 2008 году Жовенель Моиз совместно с партнерами основал Энергетическую компанию Гаити (Compagnie Haïtienne d’Energie; Comphener), которая занялась внедрением энергии солнца и ветра в коммуны Северо-Западного департамента.В 2012 году он учредил в Тру-дю-Нор сельскохозяйственную компанию Agritrans и реализовал проект Nourribio по созданию первой сельскохозяйственной особой экономической зоны в Гаити, благодаря которому было создано 13 тысяч рабочих мест. Это проект стал самым новаторским на Гаити и крупнейшим в Карибском бассейне.В 2015 году президент Гаити (2011-2016) Мишель Мартелли выдвинул Жовенеля Моиза в качестве кандидата в президенты от проправительственной партии "Тет кaлe".В октябре 2015 года в ходе первого тура президентских выборов Моиз получил 32,81% голосов избирателей.Сроки проведения второго тура несколько раз переносились, а потом выборы и вовсе были отменены в связи с использованием нечестных методов предвыборной борьбы и из соображений безопасности. Президент Гаити Мишель Мартелли в начале февраля 2016 года покинул свой пост. Временно исполняющим обязанности президента 14 февраля был избран сенатор Жосолермо Превер. Новые выборы были назначены на 9 октября 2016 года, однако в итоге были перенесены на более поздний срок из-за обрушившегося на страну разрушительного урагана "Мэтью", он унес жизни 573 человек. Выборы президента Гаити состоялись 20 ноября 2016 года. Жовенель Моиз победил в первом туре, набрав 55,67% голосов избирателей.В октябре 2018 года на Жовенеля Моиза было совершено покушение в ходе мероприятий, приуроченных к 212-й годовщине гибели Жан-Жака Дессалина – основателя независимого гаитянского государства и его первого правителя под именем император Жак I. Сообщалось, что в момент возложения цветов к мемориалу национального героя нападавшие открыли огонь по президенту. Телохранители сумели увести президента в безопасное место, он не пострадал. В 2019 года на Гаити вспыхнула волна протестов, основная масса участников которых – выходцы из беднейших районов, которые требовали отставки президента Жовенеля Моиза, обвиняя его правительство в неспособности обеспечить граждан самым необходимым.В феврале 2021 года стало известно, что правоохранительные органы Гаити предотвратили попытку государственного переворота и покушения на президента страны Жовенеля Моиза. Президент Моиз во время брифинга заявил, что заговорщики планировали его убийство.7 июля 2021 года стало известно, что президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

карибский бассейн

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

карибский бассейн, жовенель моиз, гаити, справки, в мире