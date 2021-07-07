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Мишустин поручил опубликовать рекомендации по срокам действия QR-кодов
Мишустин поручил опубликовать рекомендации по срокам действия QR-кодов - РИА Новости, 07.07.2021
Мишустин поручил опубликовать рекомендации по срокам действия QR-кодов
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву и Роспотребнадзору до 20 июля опубликовать рекомендации по срокам действия QR-кодов для различных групп РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T10:53
2021-07-07T10:53
2021-07-07T10:53
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
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дмитрий чернышенко
здоровье - общество
михаил мишустин
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву и Роспотребнадзору до 20 июля опубликовать рекомендации по срокам действия QR-кодов для различных групп граждан, сообщается на сайте кабмина."Минздраву России (Мурашко), Роспотребнадзору (Поповой), исходя из жизненных ситуаций, формируемых по запросам (жалобам) граждан на едином портале государственных услуг, совместно разработать и опубликовать методические рекомендации по срокам действия QR-кодов для различных групп граждан, включая прошедших вакцинацию в России или за рубежом, перенёсших заболевание новой коронавирусной инфекцией в России или за рубежом, имеющих отрицательный ПЦР-тест, и других", - говорится в сообщении.Отмечается, что срок исполнения поручения – до 20 июля 2021 года. Ответственными за исполнение также назначены вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Татьяна Голикова.
https://ria.ru/20210706/mfts-1740124406.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий чернышенко, здоровье - общество, михаил мишустин, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Мишустин поручил опубликовать рекомендации по срокам действия QR-кодов
Мишустин поручил опубликовать рекомендации по срокам QR-кодов для разных групп граждан