https://ria.ru/20210707/mishustin-1740218825.html

Мишустин поручил опубликовать рекомендации по срокам действия QR-кодов

Мишустин поручил опубликовать рекомендации по срокам действия QR-кодов - РИА Новости, 07.07.2021

Мишустин поручил опубликовать рекомендации по срокам действия QR-кодов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву и Роспотребнадзору до 20 июля опубликовать рекомендации по срокам действия QR-кодов для различных групп РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T10:53

2021-07-07T10:53

2021-07-07T10:53

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дмитрий чернышенко

здоровье - общество

михаил мишустин

татьяна голикова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву и Роспотребнадзору до 20 июля опубликовать рекомендации по срокам действия QR-кодов для различных групп граждан, сообщается на сайте кабмина."Минздраву России (Мурашко), Роспотребнадзору (Поповой), исходя из жизненных ситуаций, формируемых по запросам (жалобам) граждан на едином портале государственных услуг, совместно разработать и опубликовать методические рекомендации по срокам действия QR-кодов для различных групп граждан, включая прошедших вакцинацию в России или за рубежом, перенёсших заболевание новой коронавирусной инфекцией в России или за рубежом, имеющих отрицательный ПЦР-тест, и других", - говорится в сообщении.Отмечается, что срок исполнения поручения – до 20 июля 2021 года. Ответственными за исполнение также назначены вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Татьяна Голикова.

https://ria.ru/20210706/mfts-1740124406.html

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