https://ria.ru/20210707/minpromtorg-1740216221.html

Минпромторг представит идеи по поставкам дополнительных объемов кислорода

Минпромторг представит идеи по поставкам дополнительных объемов кислорода - РИА Новости, 07.07.2021

Минпромторг представит идеи по поставкам дополнительных объемов кислорода

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу представить предложения по возможности поставки дополнительных объёмов кислорода в медицинские... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T10:44

2021-07-07T10:44

2021-07-07T10:44

здоровье - общество

михаил мишустин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу представить предложения по возможности поставки дополнительных объёмов кислорода в медицинские организации, сообщается на сайте кабмина."Поскольку ситуация с коронавирусом продолжает оставаться тяжёлой, отмечается рост заболевших и госпитализированных граждан, Михаил Мишустин обратил внимание коллег, что нужно тщательно следить за тем, чтобы у медицинских работников было всё необходимое для их лечения. В этой связи Минпромторгу поручено представить в правительство предложения по возможности поставки дополнительных объёмов кислорода в медицинские организации", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210707/vaktsiny-1740214735.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество