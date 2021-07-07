https://ria.ru/20210707/minpromtorg-1740216221.html
Минпромторг представит идеи по поставкам дополнительных объемов кислорода
Минпромторг представит идеи по поставкам дополнительных объемов кислорода - РИА Новости, 07.07.2021
Минпромторг представит идеи по поставкам дополнительных объемов кислорода
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу представить предложения по возможности поставки дополнительных объёмов кислорода в медицинские... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T10:44
2021-07-07T10:44
2021-07-07T10:44
здоровье - общество
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу представить предложения по возможности поставки дополнительных объёмов кислорода в медицинские организации, сообщается на сайте кабмина."Поскольку ситуация с коронавирусом продолжает оставаться тяжёлой, отмечается рост заболевших и госпитализированных граждан, Михаил Мишустин обратил внимание коллег, что нужно тщательно следить за тем, чтобы у медицинских работников было всё необходимое для их лечения. В этой связи Минпромторгу поручено представить в правительство предложения по возможности поставки дополнительных объёмов кислорода в медицинские организации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210707/vaktsiny-1740214735.html
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здоровье - общество, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество
Минпромторг представит идеи по поставкам дополнительных объемов кислорода
Минпромторг представит идеи по поставкам дополнительных объемов кислорода в медорганизации