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Более 40 новых санитарных машин передали больницам Приморья

Более 40 новых санитарных машин передали больницам Приморья - РИА Новости, 07.07.2021

Более 40 новых санитарных машин передали больницам Приморья

Губернатор Приморья Олег Кожемяко в среду вручил ключи от 42 новых санитарных автомобилей ГАЗ "Соболь" главным врачам медицинских учреждений края, сообщает... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T08:55

2021-07-07T08:55

2021-07-07T08:55

россия

здоровье - общество

группа газ

ульяновский автомобильный завод (уаз)

олег кожемяко

владимир путин

приморский край

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 7 июл – РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко в среду вручил ключи от 42 новых санитарных автомобилей ГАЗ "Соболь" главным врачам медицинских учреждений края, сообщает правительство региона."Это только часть от общего количества автотранспорта, запланированного к поставке в рамках федеральной пятилетней программы модернизации первичного звена системы здравоохранения в регионе. Автомобили получили 23 краевых медучреждения", - говорится в сообщении.Машины предназначены для перевозки лекарств, в том числе доставки вакцины на прививочные пункты, транспортировки медиков к пациентам на дом, а также пациентов в поликлиники в случае необходимости. Они подойдут для работы в сельской местности из-за высокой проходимости и несложного ремонта."У нас есть отдаленные села, откуда необходимо транспортировать маломобильных пациентов для обследования в учреждение. Это Киевка, Валентин, Глазковка, которые находятся довольно далеко, и там нет условий качественно обследовать население. Такие машины нам очень нужны, в прошлом году мы уже получили новый УАЗ "Патриот", теперь еще два "Соболя", – рассказала главный врач Лазовской центральной районной больницы Ольга Жукова, чьи слова приводятся в сообщении.Всего в рамках пятилетней программы модернизации первичного звена в больницы края поступит 343 автомобиля, в том числе 36 на переоснащение и 307 на дооснащение. "Эти автомашины высокой проходимости будут использовать в основном в отдаленных районах, там, где необходимо обеспечить проезд в любое время года. Они дадут возможность еще более качественно осуществлять помощь людям. Такие автомобили выделяются правительством РФ по поручению президента страны Владимира Путина, и с каждым годом их количество растет. У нас впереди еще много работы, но мы уверенно идем по пути модернизации сферы здравоохранения", – отметил Кожемяко, чьи слова приводят власти.В регионе действует государственная программа "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2020-2027‬ годы. Ее целью является улучшение состояния здоровья населения региона путем повышения качества и доступности медицинской помощи.

https://ria.ru/20210701/primore-1739345062.html

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россия, здоровье - общество, группа газ, ульяновский автомобильный завод (уаз), олег кожемяко, владимир путин, приморский край, общество