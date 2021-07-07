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Более 40 новых санитарных машин передали больницам Приморья
Более 40 новых санитарных машин передали больницам Приморья - РИА Новости, 07.07.2021
Более 40 новых санитарных машин передали больницам Приморья
Губернатор Приморья Олег Кожемяко в среду вручил ключи от 42 новых санитарных автомобилей ГАЗ "Соболь" главным врачам медицинских учреждений края, сообщает... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T08:55
2021-07-07T08:55
россия
здоровье - общество
группа газ
ульяновский автомобильный завод (уаз)
олег кожемяко
владимир путин
приморский край
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 7 июл – РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко в среду вручил ключи от 42 новых санитарных автомобилей ГАЗ "Соболь" главным врачам медицинских учреждений края, сообщает правительство региона."Это только часть от общего количества автотранспорта, запланированного к поставке в рамках федеральной пятилетней программы модернизации первичного звена системы здравоохранения в регионе. Автомобили получили 23 краевых медучреждения", - говорится в сообщении.Машины предназначены для перевозки лекарств, в том числе доставки вакцины на прививочные пункты, транспортировки медиков к пациентам на дом, а также пациентов в поликлиники в случае необходимости. Они подойдут для работы в сельской местности из-за высокой проходимости и несложного ремонта."У нас есть отдаленные села, откуда необходимо транспортировать маломобильных пациентов для обследования в учреждение. Это Киевка, Валентин, Глазковка, которые находятся довольно далеко, и там нет условий качественно обследовать население. Такие машины нам очень нужны, в прошлом году мы уже получили новый УАЗ "Патриот", теперь еще два "Соболя", – рассказала главный врач Лазовской центральной районной больницы Ольга Жукова, чьи слова приводятся в сообщении.Всего в рамках пятилетней программы модернизации первичного звена в больницы края поступит 343 автомобиля, в том числе 36 на переоснащение и 307 на дооснащение. "Эти автомашины высокой проходимости будут использовать в основном в отдаленных районах, там, где необходимо обеспечить проезд в любое время года. Они дадут возможность еще более качественно осуществлять помощь людям. Такие автомобили выделяются правительством РФ по поручению президента страны Владимира Путина, и с каждым годом их количество растет. У нас впереди еще много работы, но мы уверенно идем по пути модернизации сферы здравоохранения", – отметил Кожемяко, чьи слова приводят власти.В регионе действует государственная программа "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2020-2027‬ годы. Ее целью является улучшение состояния здоровья населения региона путем повышения качества и доступности медицинской помощи.
https://ria.ru/20210701/primore-1739345062.html
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россия, здоровье - общество, группа газ, ульяновский автомобильный завод (уаз), олег кожемяко, владимир путин, приморский край, общество
Более 40 новых санитарных машин передали больницам Приморья
08:55 07.07.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Приморья вручил ключи от 42 санитарных машин главным врачам медицинских учреждений

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 июл – РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко в среду вручил ключи от 42 новых санитарных автомобилей ГАЗ "Соболь" главным врачам медицинских учреждений края, сообщает правительство региона.
"Это только часть от общего количества автотранспорта, запланированного к поставке в рамках федеральной пятилетней программы модернизации первичного звена системы здравоохранения в регионе. Автомобили получили 23 краевых медучреждения", - говорится в сообщении.
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Машины предназначены для перевозки лекарств, в том числе доставки вакцины на прививочные пункты, транспортировки медиков к пациентам на дом, а также пациентов в поликлиники в случае необходимости. Они подойдут для работы в сельской местности из-за высокой проходимости и несложного ремонта.
"У нас есть отдаленные села, откуда необходимо транспортировать маломобильных пациентов для обследования в учреждение. Это Киевка, Валентин, Глазковка, которые находятся довольно далеко, и там нет условий качественно обследовать население. Такие машины нам очень нужны, в прошлом году мы уже получили новый УАЗ "Патриот", теперь еще два "Соболя", – рассказала главный врач Лазовской центральной районной больницы Ольга Жукова, чьи слова приводятся в сообщении.
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Всего в рамках пятилетней программы модернизации первичного звена в больницы края поступит 343 автомобиля, в том числе 36 на переоснащение и 307 на дооснащение. "Эти автомашины высокой проходимости будут использовать в основном в отдаленных районах, там, где необходимо обеспечить проезд в любое время года. Они дадут возможность еще более качественно осуществлять помощь людям. Такие автомобили выделяются правительством РФ по поручению президента страны Владимира Путина, и с каждым годом их количество растет. У нас впереди еще много работы, но мы уверенно идем по пути модернизации сферы здравоохранения", – отметил Кожемяко, чьи слова приводят власти.
В регионе действует государственная программа "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2020-2027‬ годы. Ее целью является улучшение состояния здоровья населения региона путем повышения качества и доступности медицинской помощи.
 
РоссияЗдоровье - ОбществоГруппа ГАЗУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Олег КожемякоВладимир ПутинПриморский крайОбщество
 
 
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