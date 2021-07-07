Более 40 новых санитарных машин передали больницам Приморья
Губернатор Приморья вручил ключи от 42 санитарных машин главным врачам медицинских учреждений
ВЛАДИВОСТОК, 7 июл – РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко в среду вручил ключи от 42 новых санитарных автомобилей ГАЗ "Соболь" главным врачам медицинских учреждений края, сообщает правительство региона.
"Это только часть от общего количества автотранспорта, запланированного к поставке в рамках федеральной пятилетней программы модернизации первичного звена системы здравоохранения в регионе. Автомобили получили 23 краевых медучреждения", - говорится в сообщении.
Машины предназначены для перевозки лекарств, в том числе доставки вакцины на прививочные пункты, транспортировки медиков к пациентам на дом, а также пациентов в поликлиники в случае необходимости. Они подойдут для работы в сельской местности из-за высокой проходимости и несложного ремонта.
"У нас есть отдаленные села, откуда необходимо транспортировать маломобильных пациентов для обследования в учреждение. Это Киевка, Валентин, Глазковка, которые находятся довольно далеко, и там нет условий качественно обследовать население. Такие машины нам очень нужны, в прошлом году мы уже получили новый УАЗ "Патриот", теперь еще два "Соболя", – рассказала главный врач Лазовской центральной районной больницы Ольга Жукова, чьи слова приводятся в сообщении.
Всего в рамках пятилетней программы модернизации первичного звена в больницы края поступит 343 автомобиля, в том числе 36 на переоснащение и 307 на дооснащение. "Эти автомашины высокой проходимости будут использовать в основном в отдаленных районах, там, где необходимо обеспечить проезд в любое время года. Они дадут возможность еще более качественно осуществлять помощь людям. Такие автомобили выделяются правительством РФ по поручению президента страны Владимира Путина, и с каждым годом их количество растет. У нас впереди еще много работы, но мы уверенно идем по пути модернизации сферы здравоохранения", – отметил Кожемяко, чьи слова приводят власти.
В регионе действует государственная программа "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является улучшение состояния здоровья населения региона путем повышения качества и доступности медицинской помощи.