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В ЛНР обвинили украинских силовиков в препятствовании работе ОБСЕ
В ЛНР обвинили украинских силовиков в препятствовании работе ОБСЕ - РИА Новости, 07.07.2021
В ЛНР обвинили украинских силовиков в препятствовании работе ОБСЕ
Украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T17:01
2021-07-07T17:01
ситуация в днр и лнр
смм обсе
обсе
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы украины
в мире
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ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. Украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе вблизи подконтрольного Киеву поселка Белогоровка, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."В зоне ответственности 24-й бригады ВСУ с целью подавления сигналов управления БПЛА СММ ОБСЕ вблизи населенного пункта Белогоровка зафиксировано применение станции РЭБ "Буковель-АД", - заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР.Летом прошлого года в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
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донбасс
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ситуация в днр и лнр, смм обсе, обсе, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире
В ЛНР обвинили украинских силовиков в препятствовании работе ОБСЕ
17:01 07.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкФлаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики
Флаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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В ЛНР заявили, что украинские силовики препятствуют работе ОБСЕ при помощи станций РЭБ

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. Украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе вблизи подконтрольного Киеву поселка Белогоровка, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
"В зоне ответственности 24-й бригады ВСУ с целью подавления сигналов управления БПЛА СММ ОБСЕ вблизи населенного пункта Белогоровка зафиксировано применение станции РЭБ "Буковель-АД", - заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
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В ЛНР заявили о возобновлении обстрелов со стороны украинских силовиков
 
Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕОБСЕДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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