https://ria.ru/20210707/liniya-1740262094.html

Путин поручил ОНФ проанализировать обращения на прямую линию

Путин поручил ОНФ проанализировать обращения на прямую линию - РИА Новости, 07.07.2021

Путин поручил ОНФ проанализировать обращения на прямую линию

Президент России Владимир Путин поручил ОНФ проанализировать обращения на прямую линию и сообщить об итогах в администрацию, кабмин и главам регионов,... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T14:13

2021-07-07T14:13

2021-07-07T14:13

россия

прямая линия с владимиром путиным

михаил кузнецов (экс-губернатор)

общероссийский народный фронт

владимир путин

общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ОНФ проанализировать обращения на прямую линию и сообщить об итогах в администрацию, кабмин и главам регионов, сообщается на сайте Кремля."С учетом ранее данных поручений рекомендовать Общероссийскому общественному движению Народный фронт "За Россию" провести анализ обращений граждан, поступивших в рамках "Прямой линии" президента РФ с гражданами РФ, и направить информацию по его итогам в администрацию президента РФ, правительство РФ, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, а также высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ для рассмотрения в рамках компетенции", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть предоставлен до 30 ноября 2021 года, ответственный за исполнение поручения - руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210706/kreml-1740120610.html

россия

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россия, прямая линия с владимиром путиным, михаил кузнецов (экс-губернатор), общероссийский народный фронт, владимир путин, общество