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Путин поручил ОНФ проанализировать обращения на прямую линию
Путин поручил ОНФ проанализировать обращения на прямую линию - РИА Новости, 07.07.2021
Путин поручил ОНФ проанализировать обращения на прямую линию
Президент России Владимир Путин поручил ОНФ проанализировать обращения на прямую линию и сообщить об итогах в администрацию, кабмин и главам регионов,... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T14:13
2021-07-07T14:13
россия
прямая линия с владимиром путиным
михаил кузнецов (экс-губернатор)
общероссийский народный фронт
владимир путин
общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ОНФ проанализировать обращения на прямую линию и сообщить об итогах в администрацию, кабмин и главам регионов, сообщается на сайте Кремля."С учетом ранее данных поручений рекомендовать Общероссийскому общественному движению Народный фронт "За Россию" провести анализ обращений граждан, поступивших в рамках "Прямой линии" президента РФ с гражданами РФ, и направить информацию по его итогам в администрацию президента РФ, правительство РФ, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, а также высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ для рассмотрения в рамках компетенции", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть предоставлен до 30 ноября 2021 года, ответственный за исполнение поручения - руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210706/kreml-1740120610.html
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россия, прямая линия с владимиром путиным, михаил кузнецов (экс-губернатор), общероссийский народный фронт, владимир путин, общество
Путин поручил ОНФ проанализировать обращения на прямую линию
14:13 07.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время с приветствия участников конференции руководителей прокуратур европейских государств
Президент РФ Владимир Путин во время с приветствия участников конференции руководителей прокуратур европейских государств - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин поручил ОНФ проанализировать обращения на прямую линию и сообщить об итогах

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ОНФ проанализировать обращения на прямую линию и сообщить об итогах в администрацию, кабмин и главам регионов, сообщается на сайте Кремля.
"С учетом ранее данных поручений рекомендовать Общероссийскому общественному движению Народный фронт "За Россию" провести анализ обращений граждан, поступивших в рамках "Прямой линии" президента РФ с гражданами РФ, и направить информацию по его итогам в администрацию президента РФ, правительство РФ, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, а также высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ для рассмотрения в рамках компетенции", - говорится в перечне поручений.
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В Кремле оценили работу с обращениями, принятыми в ходе прямой линии
Соответствующий доклад должен быть предоставлен до 30 ноября 2021 года, ответственный за исполнение поручения - руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.
 
РоссияПрямая линия с Владимиром ПутинымМихаил Кузнецов (экс-губернатор)Общероссийский народный фронтВладимир ПутинОбщество
 
 
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