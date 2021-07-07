https://ria.ru/20210707/lavrov-1740200605.html
Лавров встретился с президентом Лаоса
Лавров встретился с президентом Лаоса - РИА Новости, 07.07.2021
Лавров встретился с президентом Лаоса
Посещающий Лаос глава МИД РФ Сергей Лавров и лаосский президент Тхонглун Сисулит провели переговоры, сообщается в Telegram-канале МИД России. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T08:58
2021-07-07T08:58
2021-07-07T08:58
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михаил мишустин
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Посещающий Лаос глава МИД РФ Сергей Лавров и лаосский президент Тхонглун Сисулит провели переговоры, сообщается в Telegram-канале МИД России."В рамках визита во Вьентьян С.В. Лавров провел переговоры с президентом Лаоса Т. Сисулитом", - говорится в сообщении.Ранее в столице Лаоса Вьентьяне прошла встреча Лаврова с главой МИД Лаоса Салёмсаем Коммаситом и премьер-министром страны Пханкхамом Випхаваном.Также сообщалось, что премьер Лаоса пригласил своего российского коллегу Михаила Мишустина посетить республику в любое удобное для него время.
https://ria.ru/20210707/koronavirus-1740195310.html
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россия, тхонглун сисулит, михаил мишустин, сергей лавров, вьентьян (город), лаос, в мире
Лавров встретился с президентом Лаоса
Сергей Лавров и президент Лаоса Тхонглун Сисулит провели переговоры