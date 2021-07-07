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Лавров встретился с президентом Лаоса
Лавров встретился с президентом Лаоса - РИА Новости, 07.07.2021
Лавров встретился с президентом Лаоса
Посещающий Лаос глава МИД РФ Сергей Лавров и лаосский президент Тхонглун Сисулит провели переговоры, сообщается в Telegram-канале МИД России. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T08:58
2021-07-07T08:58
россия
тхонглун сисулит
михаил мишустин
сергей лавров
вьентьян (город)
лаос
в мире
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Посещающий Лаос глава МИД РФ Сергей Лавров и лаосский президент Тхонглун Сисулит провели переговоры, сообщается в Telegram-канале МИД России."В рамках визита во Вьентьян С.В. Лавров провел переговоры с президентом Лаоса Т. Сисулитом", - говорится в сообщении.Ранее в столице Лаоса Вьентьяне прошла встреча Лаврова с главой МИД Лаоса Салёмсаем Коммаситом и премьер-министром страны Пханкхамом Випхаваном.Также сообщалось, что премьер Лаоса пригласил своего российского коллегу Михаила Мишустина посетить республику в любое удобное для него время.
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россия
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россия, тхонглун сисулит, михаил мишустин, сергей лавров, вьентьян (город), лаос, в мире
Лавров встретился с президентом Лаоса
08:58 07.07.2021
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Лаос
Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Лаос
© МИД РФ
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Сергей Лавров и президент Лаоса Тхонглун Сисулит провели переговоры

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Посещающий Лаос глава МИД РФ Сергей Лавров и лаосский президент Тхонглун Сисулит провели переговоры, сообщается в Telegram-канале МИД России.
"В рамках визита во Вьентьян С.В. Лавров провел переговоры с президентом Лаоса Т. Сисулитом", - говорится в сообщении.
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Также сообщалось, что премьер Лаоса пригласил своего российского коллегу Михаила Мишустина посетить республику в любое удобное для него время.
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