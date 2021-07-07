https://ria.ru/20210707/lavrov-1740200605.html

Лавров встретился с президентом Лаоса

Лавров встретился с президентом Лаоса - РИА Новости, 07.07.2021

Лавров встретился с президентом Лаоса

Посещающий Лаос глава МИД РФ Сергей Лавров и лаосский президент Тхонглун Сисулит провели переговоры, сообщается в Telegram-канале МИД России. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T08:58

2021-07-07T08:58

2021-07-07T08:58

россия

тхонглун сисулит

михаил мишустин

сергей лавров

вьентьян (город)

лаос

в мире

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Посещающий Лаос глава МИД РФ Сергей Лавров и лаосский президент Тхонглун Сисулит провели переговоры, сообщается в Telegram-канале МИД России."В рамках визита во Вьентьян С.В. Лавров провел переговоры с президентом Лаоса Т. Сисулитом", - говорится в сообщении.Ранее в столице Лаоса Вьентьяне прошла встреча Лаврова с главой МИД Лаоса Салёмсаем Коммаситом и премьер-министром страны Пханкхамом Випхаваном.Также сообщалось, что премьер Лаоса пригласил своего российского коллегу Михаила Мишустина посетить республику в любое удобное для него время.

https://ria.ru/20210707/koronavirus-1740195310.html

https://ria.ru/20200526/1572017594.html

россия

вьентьян (город)

лаос

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россия, тхонглун сисулит, михаил мишустин, сергей лавров, вьентьян (город), лаос, в мире